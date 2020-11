暴力罪犯奇怪行为大赏——《等着你》 今天聊聊电影《等着你》。 片名Missing You (2020),别名父仇者(台)。 这部韩国电影以凌厉的表现手法,讲述一名少女苦等15年,向杀父仇人报仇的故事。 15年前,女主角熙珠还只是一个七岁的孩子。熙珠雨夜回家的父亲被连环杀人犯金基范捅了一刀,惨死在孩子面前。熙珠发誓要向凶手讨回公道。 金基范和敏秀是一对孤儿院长大的基友,两人年幼时的爱好就是在谈笑间戕害流浪狗。长大后,两人更是将这个畸形兴趣爱好发展为杀人。 金基范喜欢用小刀捅,敏秀喜欢用锐器割别人动脉。直到有一天两人因为抢女朋友而翻脸,金基范杀死了劈腿女友,敏秀则直接举报了金基范。金基范就此东窗事发,被送上法庭。 可是因为证据不足,金基范只因为杀害女友被判15年有期徒刑,其他命案均不了了之。 时间过得很快,15年一晃就过去了。金基范出狱后,各色人马都在等着他。 一心报仇的熙珠,模仿金基范的戳戳戳手法,杀死家暴男,想要嫁祸金基范。 基友敏秀余恨未消,同样模仿金基范的戳戳戳手法,杀掉龟公妓女,也要嫁祸金基范。 苦等金基范15年的警察同样不肯放过他,彻夜蹲点守着金基范,恨不得连他闯红灯都要抓起来。 《等着你》的全片精华全部集中在影片前半部分。 两位连环杀人魔王犯罪手法冷酷无情,丝毫没有一点人性。他们在行凶时,没有多余废话,只有你来我往的认真过招。杀人犯不值得同情,但他们的暴力美学是整部影片最为出彩的部分。 另外两位好基友金基范和敏秀外形酷似萧敬腾和邓超,大量雨天镜头,更是给人一种在看韩国雨神的感觉。扮演金基范的金圣武,更是为了这个角色苦修外形,一个月减重15公斤,方法就是不吃饭。 小女孩熙珠和警察加入后,四方角力仿佛是一场血腥残酷的四国军棋。影片开场一片混沌,热闹无序充满看点。 《等着你》后半部分则显得过于疲软。 整场抓捕过程,警察智商全部脱线,也难怪15年前证据不足无法定罪。就片中警察的表现,能够抓到罪犯根本就是瞎猫碰到死耗子的事情,更别想收集证据了。 小女孩熙珠充满迷惑性的行为让人猜不透看不清,你不知道她到底是想要抓住凶手还是曝光凶手,本身自己的行为就在违法犯罪的道路上渐行渐远。她凭着自己搜集来的残缺证据就像证明凶手,证据本身就有问题,结论如何能让人信服。 敏秀早早下线,让影片精彩程度大打折扣,原本期待的黑恶势力内讧大战草草收场。就好比大家期待了半天的饕餮盛宴,最后只是看了个方便面的包装袋,一切仅供参考,以实物为准。 这是一部价值观十分奇特的电影 影片借着熙珠的嘴巴,多次强调“邪恶之所以可以胜利,那是因为善良的人没有作为。” 于是为了突出正义的不作为,剧情胡编乱造一番。一群不相信法律的人最后回归法律,想要相信法律的人却栽了跟头。 这一点放在连环杀人犯金基范身上最为明显。金基范当年杀人如麻,却因为证据不足而被轻判。而15年后,金基范因为没有犯下的罪行被成功栽赃,“证据确凿”,被判死刑。看起来多么嘲讽。 暴力罪犯奇怪行为大赏, 开场惊艳后续发展乏力。 点击这里: 近期影视推荐

