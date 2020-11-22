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暴力罪犯奇怪行为大赏——《等着你》

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2020-11-22 22:20:11

暴力罪犯奇怪行为大赏——《等着你》

今天聊聊电影《等着你》。

片名Missing You (2020)，别名父仇者(台)。

 

这部韩国电影以凌厉的表现手法，讲述一名少女苦等15年，向杀父仇人报仇的故事。

15年前，女主角熙珠还只是一个七岁的孩子。熙珠雨夜回家的父亲被连环杀人犯金基范捅了一刀，惨死在孩子面前。熙珠发誓要向凶手讨回公道。

 

金基范和敏秀是一对孤儿院长大的基友，两人年幼时的爱好就是在谈笑间戕害流浪狗。长大后，两人更是将这个畸形兴趣爱好发展为杀人。

金基范喜欢用小刀捅，敏秀喜欢用锐器割别人动脉。直到有一天两人因为抢女朋友而翻脸，金基范杀死了劈腿女友，敏秀则直接举报了金基范。金基范就此东窗事发，被送上法庭。

可是因为证据不足，金基范只因为杀害女友被判15年有期徒刑，其他命案均不了了之。

 

时间过得很快，15年一晃就过去了。金基范出狱后，各色人马都在等着他。

一心报仇的熙珠，模仿金基范的戳戳戳手法，杀死家暴男，想要嫁祸金基范。

基友敏秀余恨未消，同样模仿金基范的戳戳戳手法，杀掉龟公妓女，也要嫁祸金基范。

苦等金基范15年的警察同样不肯放过他，彻夜蹲点守着金基范，恨不得连他闯红灯都要抓起来。

 

《等着你》的全片精华全部集中在影片前半部分。

两位连环杀人魔王犯罪手法冷酷无情，丝毫没有一点人性。他们在行凶时，没有多余废话，只有你来我往的认真过招。杀人犯不值得同情，但他们的暴力美学是整部影片最为出彩的部分。

另外两位好基友金基范和敏秀外形酷似萧敬腾和邓超，大量雨天镜头，更是给人一种在看韩国雨神的感觉。扮演金基范的金圣武，更是为了这个角色苦修外形，一个月减重15公斤，方法就是不吃饭。

小女孩熙珠和警察加入后，四方角力仿佛是一场血腥残酷的四国军棋。影片开场一片混沌，热闹无序充满看点。

 

《等着你》后半部分则显得过于疲软。

整场抓捕过程，警察智商全部脱线，也难怪15年前证据不足无法定罪。就片中警察的表现，能够抓到罪犯根本就是瞎猫碰到死耗子的事情，更别想收集证据了。

小女孩熙珠充满迷惑性的行为让人猜不透看不清，你不知道她到底是想要抓住凶手还是曝光凶手，本身自己的行为就在违法犯罪的道路上渐行渐远。她凭着自己搜集来的残缺证据就像证明凶手，证据本身就有问题，结论如何能让人信服。

敏秀早早下线，让影片精彩程度大打折扣，原本期待的黑恶势力内讧大战草草收场。就好比大家期待了半天的饕餮盛宴，最后只是看了个方便面的包装袋，一切仅供参考，以实物为准。

 

这是一部价值观十分奇特的电影

影片借着熙珠的嘴巴，多次强调“邪恶之所以可以胜利，那是因为善良的人没有作为。”

于是为了突出正义的不作为，剧情胡编乱造一番。一群不相信法律的人最后回归法律，想要相信法律的人却栽了跟头。

这一点放在连环杀人犯金基范身上最为明显。金基范当年杀人如麻，却因为证据不足而被轻判。而15年后，金基范因为没有犯下的罪行被成功栽赃，“证据确凿”，被判死刑。看起来多么嘲讽。

 

暴力罪犯奇怪行为大赏，

开场惊艳后续发展乏力。

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标签： 犯罪(1730) 韩国(580) 惊悚(1958) 剧情片(2631)

6.9 

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