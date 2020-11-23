网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>惊悚片专题讨论版>>巧合引出故事善念推动剧情——《铤而走险》

巧合引出故事善念推动剧情——《铤而走险》

加入收藏

2020-11-23 20:47:31

巧合引出故事善念推动剧情——《铤而走险》

今天聊聊电影《铤而走险》。

片名Vortex (2019)。

 

这部国产犯罪题材电影完全超出了我对他的预期，和那些国产可怕犯罪电影的无病呻吟相比，《铤而走险》显得有料的多。

在本片中，巧合是不断推动电影剧情向前发展的重要元素。

就像浮在水面的两个肥皂泡泡，轻度犯罪是个小泡泡，重度犯罪是个大泡泡。当轻度犯罪遭遇重度犯罪时，两个泡泡融合成为了另一个更大的泡泡。主角们就要在泡泡中寻找各自底线，不要等到泡泡被戳破时，灰飞烟灭。

 

《铤而走险》中主要分为两拨人，一拨是刘小俊、老万小打小闹的犯罪分子，另一拨是夏涛、夏西为代表的的亡命之徒。

小打小闹的人偷车套牌销赃，三年起步。

绑架勒索的人绑架索要赎金，十年起步。

小打小闹的人从没想过会和亡命之徒扯上关系，亡命之徒也没想到半路杀出个黑吃黑的，就这样剧情在阴差阳错之间不断前进。

 

刘小俊是一名资深赌徒，时运不济，率赌率输，欠下十万赌债亟需偿还。老万长期钻营黑车倒卖，最擅长的就是偷车、修改发动机号后再转手倒卖。

刘小俊有个自己的修车店，会改发动机号，亟需还钱的情况下，被老万拉上偷车销赃的道路。

另一边，陪酒女张茜为了筹得一笔钱给老情人换肾，雇了夏涛、夏西帮自己实施绑架案。随后绑架过程中出了状况，加上分赃不均，绑匪们开始急了眼。

 

刘小俊的选择是主导剧情发展的关键。

刘小俊父亲是一名因公殉职的老刑警，刘小俊虽然自甘堕落、沉溺赌博，但骨子里还是有着做人的底线。好赌的人有点儿小偷小摸习性很常见，但不会有大奸大恶的行为。刘小俊也想像父亲一样做个好人，但是父亲和自己家庭付出的代价又让他望而却步。

这次的突发情况中，很多次选择都在他做人底线上徘徊，他最终还是选择铤而走险，走上那条让他畏惧又憧憬的道路。

 

铤而走险自然是以身涉险，不会没有代价。

原本三年起步的小偷小摸，被卷入重度犯罪后，刑期立马变为十年起步，数罪并罚刑期还会更多。

刘小俊不会没有考虑过这些，但是如果一个人苟活下去，付出的代价是其他无辜人员，他宁愿雄起一把。

好人和坏人并不是绝对的，在做好事的时候，那就是好人。刘小俊用并不强壮身体迎击暴力罪犯，在这一刻他就是个好人。

夏涛总是叫嚣“有钱才是人”，而一撇一捺顶天立地才是人。没有做人底线，没有人性，那只是两脚兽而已。

 

做了十多年喜剧演员的大鹏这次强力转型，不再走他轻车熟路的喜剧路线，不嘚吧嘚、不组乐队、不卖煎饼，而是摘下眼镜，走上正剧的路。他扮演的同样是一名屌丝，不过是一名会犯罪的屌丝。

欧豪这次选对了角色，出演一名人狠话不多的绑匪。比起那些需要强烈内心戏的角色，夏西这个角色只需要肯吃苦，再加点儿标志性角色动作，就能够完成的八九不离十。

他们选择全新角色后，也是一种“铤而走险”的选择，转型之路必然不会一帆风顺，但谁也不能在安全港里等死。与其没有突破地活着，倒不如奋起一把，说不能能博得一片喝彩。

 

巧合引出故事善念推动剧情，

毅然肉身涉险不惧灰飞烟灭。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 犯罪(1730) 明星(1220) 中国(1682) 惊悚(1960) 剧情片(2635)

6.8 

铤而走险 (2019)

影评(18)

收藏(100)

铤而走险/Vortex(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8222142/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
惊悚片专题讨论版 12547

RSS订阅

惊悚片专题讨论版

10200名成员932个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 