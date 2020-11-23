巧合引出故事善念推动剧情——《铤而走险》

今天聊聊电影《铤而走险》。

片名Vortex (2019)。

这部国产犯罪题材电影完全超出了我对他的预期，和那些国产可怕犯罪电影的无病呻吟相比，《铤而走险》显得有料的多。

在本片中，巧合是不断推动电影剧情向前发展的重要元素。

就像浮在水面的两个肥皂泡泡，轻度犯罪是个小泡泡，重度犯罪是个大泡泡。当轻度犯罪遭遇重度犯罪时，两个泡泡融合成为了另一个更大的泡泡。主角们就要在泡泡中寻找各自底线，不要等到泡泡被戳破时，灰飞烟灭。

《铤而走险》中主要分为两拨人，一拨是刘小俊、老万小打小闹的犯罪分子，另一拨是夏涛、夏西为代表的的亡命之徒。

小打小闹的人偷车套牌销赃，三年起步。

绑架勒索的人绑架索要赎金，十年起步。

小打小闹的人从没想过会和亡命之徒扯上关系，亡命之徒也没想到半路杀出个黑吃黑的，就这样剧情在阴差阳错之间不断前进。

刘小俊是一名资深赌徒，时运不济，率赌率输，欠下十万赌债亟需偿还。老万长期钻营黑车倒卖，最擅长的就是偷车、修改发动机号后再转手倒卖。

刘小俊有个自己的修车店，会改发动机号，亟需还钱的情况下，被老万拉上偷车销赃的道路。

另一边，陪酒女张茜为了筹得一笔钱给老情人换肾，雇了夏涛、夏西帮自己实施绑架案。随后绑架过程中出了状况，加上分赃不均，绑匪们开始急了眼。

刘小俊的选择是主导剧情发展的关键。

刘小俊父亲是一名因公殉职的老刑警，刘小俊虽然自甘堕落、沉溺赌博，但骨子里还是有着做人的底线。好赌的人有点儿小偷小摸习性很常见，但不会有大奸大恶的行为。刘小俊也想像父亲一样做个好人，但是父亲和自己家庭付出的代价又让他望而却步。

这次的突发情况中，很多次选择都在他做人底线上徘徊，他最终还是选择铤而走险，走上那条让他畏惧又憧憬的道路。

铤而走险自然是以身涉险，不会没有代价。

原本三年起步的小偷小摸，被卷入重度犯罪后，刑期立马变为十年起步，数罪并罚刑期还会更多。

刘小俊不会没有考虑过这些，但是如果一个人苟活下去，付出的代价是其他无辜人员，他宁愿雄起一把。

好人和坏人并不是绝对的，在做好事的时候，那就是好人。刘小俊用并不强壮身体迎击暴力罪犯，在这一刻他就是个好人。

夏涛总是叫嚣“有钱才是人”，而一撇一捺顶天立地才是人。没有做人底线，没有人性，那只是两脚兽而已。

做了十多年喜剧演员的大鹏这次强力转型，不再走他轻车熟路的喜剧路线，不嘚吧嘚、不组乐队、不卖煎饼，而是摘下眼镜，走上正剧的路。他扮演的同样是一名屌丝，不过是一名会犯罪的屌丝。

欧豪这次选对了角色，出演一名人狠话不多的绑匪。比起那些需要强烈内心戏的角色，夏西这个角色只需要肯吃苦，再加点儿标志性角色动作，就能够完成的八九不离十。

他们选择全新角色后，也是一种“铤而走险”的选择，转型之路必然不会一帆风顺，但谁也不能在安全港里等死。与其没有突破地活着，倒不如奋起一把，说不能能博得一片喝彩。

巧合引出故事善念推动剧情，

毅然肉身涉险不惧灰飞烟灭。

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