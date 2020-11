巧合引出故事善念推动剧情——《铤而走险》 今天聊聊电影《铤而走险》。 片名Vortex (2019)。 这部国产犯罪题材电影完全超出了我对他的预期,和那些国产可怕犯罪电影的无病呻吟相比,《铤而走险》显得有料的多。 在本片中,巧合是不断推动电影剧情向前发展的重要元素。 就像浮在水面的两个肥皂泡泡,轻度犯罪是个小泡泡,重度犯罪是个大泡泡。当轻度犯罪遭遇重度犯罪时,两个泡泡融合成为了另一个更大的泡泡。主角们就要在泡泡中寻找各自底线,不要等到泡泡被戳破时,灰飞烟灭。 《铤而走险》中主要分为两拨人,一拨是刘小俊、老万小打小闹的犯罪分子,另一拨是夏涛、夏西为代表的的亡命之徒。 小打小闹的人偷车套牌销赃,三年起步。 绑架勒索的人绑架索要赎金,十年起步。 小打小闹的人从没想过会和亡命之徒扯上关系,亡命之徒也没想到半路杀出个黑吃黑的,就这样剧情在阴差阳错之间不断前进。 刘小俊是一名资深赌徒,时运不济,率赌率输,欠下十万赌债亟需偿还。老万长期钻营黑车倒卖,最擅长的就是偷车、修改发动机号后再转手倒卖。 刘小俊有个自己的修车店,会改发动机号,亟需还钱的情况下,被老万拉上偷车销赃的道路。 另一边,陪酒女张茜为了筹得一笔钱给老情人换肾,雇了夏涛、夏西帮自己实施绑架案。随后绑架过程中出了状况,加上分赃不均,绑匪们开始急了眼。 刘小俊的选择是主导剧情发展的关键。 刘小俊父亲是一名因公殉职的老刑警,刘小俊虽然自甘堕落、沉溺赌博,但骨子里还是有着做人的底线。好赌的人有点儿小偷小摸习性很常见,但不会有大奸大恶的行为。刘小俊也想像父亲一样做个好人,但是父亲和自己家庭付出的代价又让他望而却步。 这次的突发情况中,很多次选择都在他做人底线上徘徊,他最终还是选择铤而走险,走上那条让他畏惧又憧憬的道路。 铤而走险自然是以身涉险,不会没有代价。 原本三年起步的小偷小摸,被卷入重度犯罪后,刑期立马变为十年起步,数罪并罚刑期还会更多。 刘小俊不会没有考虑过这些,但是如果一个人苟活下去,付出的代价是其他无辜人员,他宁愿雄起一把。 好人和坏人并不是绝对的,在做好事的时候,那就是好人。刘小俊用并不强壮身体迎击暴力罪犯,在这一刻他就是个好人。 夏涛总是叫嚣“有钱才是人”,而一撇一捺顶天立地才是人。没有做人底线,没有人性,那只是两脚兽而已。 做了十多年喜剧演员的大鹏这次强力转型,不再走他轻车熟路的喜剧路线,不嘚吧嘚、不组乐队、不卖煎饼,而是摘下眼镜,走上正剧的路。他扮演的同样是一名屌丝,不过是一名会犯罪的屌丝。 欧豪这次选对了角色,出演一名人狠话不多的绑匪。比起那些需要强烈内心戏的角色,夏西这个角色只需要肯吃苦,再加点儿标志性角色动作,就能够完成的八九不离十。 他们选择全新角色后,也是一种“铤而走险”的选择,转型之路必然不会一帆风顺,但谁也不能在安全港里等死。与其没有突破地活着,倒不如奋起一把,说不能能博得一片喝彩。 巧合引出故事善念推动剧情, 毅然肉身涉险不惧灰飞烟灭。 点击这里: 近期影视推荐

