用复仇完成救赎——《复仇者》 今天聊聊电影《复仇者》。 片名 Avengement (2019)。 这部硬桥硬马的英国动作电影,由功夫明星斯科特·阿金斯倾情奉献。 《复仇者》用实力证明,在腐国不但可以有卖基腐片,还有一群硬汉们坚守着硬派动作片的阵地。 斯科特·阿金斯常年混迹动作电影中,最为著名的就是他主演的《终极斗士》系列。一般的动作电影都是续集狗尾续貂,偏偏这个《终极斗士》系列渐入佳境,每此都能拍出新花样。另外他还在我们熟悉的《战狼》《叶问4》中客串了重要角色。 斯科特·阿金斯算不上英俊的外形是他没能大红大紫的重要原因,抛开这个外貌协会原因,他本人的功夫和身段都可圈可点。 在这部《复仇者》中,男主角斯科特·阿金斯扮演一个名叫该隐·伯吉斯(Cain Burgess)的肌肉壮汉。 该隐看起来一脸凶相,其实却是一位只想做小本生意的本分人。该隐看中一个二手健身房,想盘下来自己开店,为了获得第一笔启动资金,该隐向亲哥林肯·伯吉斯(Lincoln Burgess)求助。 林肯是个放贷集团的头目,本身对该隐不肯加入房贷集团就颇有微词,现在弟弟居然还想着自立门户,更是火大。于是林肯给该隐安排了一个抢劫的小任务,只要完成了就给钱。 无巧不成书,该隐抢劫过程中遇到状况,于是抢劫罪叠加了过失杀人罪,直接被丢进大牢。 警探们知道该隐的家庭社会关系,试图让该隐供出林肯的犯罪行为,偏偏该隐认死理,就是不做二五仔。林肯却不相信该隐能够守住秘密,为了维持自己的江湖形象,悬赏两万英镑刺杀该隐。 于是,该隐进了监狱后,每天要面对各路罪犯的挑衅和暗杀。为了活命,该隐苦练搏斗技术以自保。 该隐没有忘记造成自己悲惨现状的罪魁祸首,一直寻找机会复仇。 而他的复仇过程就是本片的重头戏。 其实看到主角的名字“该隐”,有经验的观众们基本就能猜到剧情走向了。 该隐是《圣经》里的人物,是史上第一个谋杀与自己有血缘关系的人的凶手,也是吸血鬼形象的原型。该隐和亚伯分别是亚当和夏娃的长子、次子。处于嫉妒等原因,该隐弑杀了亲弟弟。该隐为此被流放,流放过程中天使三次劝说他祈祷宽恕,均被拒绝,于是伴随着天使们的绝望,该隐被诅咒为史上第一个吸血鬼。 杀害亲人的该隐原型放到影片中,就成了向亲哥复仇的该隐。 该隐除了要完成自己的复仇大业,还要摧毁林肯一手建立的血腥残酷放贷集团。当年抢劫致人死亡的场景一直挥之不去,成了该隐心头永远的痛,他就是要用自己的双手完成救赎。 亲手暴揍那些黑帮恶徒是一方面,另一方面还要向受到伤害的无辜人士做出赔偿。只有这样《复仇者》才算完成了整个复仇计划。 《复仇者》在注重动作戏的同时,还极力构建复古黑帮电影的感觉。场景虽然不多,但一丝不苟的布景、一板一眼的台词都十分用心,伴随着英式吐槽冷幽默,绝不会令人感到乏味。 一部小成本动作片已经能够呈现这样的效果,如果制作经费更加充足一点,有斯科特·阿金斯的功夫做做底子,效果肯定会非常好。 本片的动作戏十分生猛,毫不避讳各种暴力镜头。就像斯科特·阿金斯的《终极斗士》系列一样,拳拳到肉没有一点水分,给人的感觉就是超猛。刀枪棍棒轮番上场,绝不会让观众看着乏味。 片中重复最多的单词就是fuck。在任何时间任何场景,角色们都可以毫不避讳地大喊 Fuck me, fuckyou, fuck good, fuck all. 不服输铁血硬汉, 用复仇完成救赎。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 犯罪(1732) 英国(609) 惊悚(1962) 剧情片(2637) 动作片(1034)

