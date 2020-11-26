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用复仇完成救赎——《复仇者》

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2020-11-26 23:11:14

用复仇完成救赎——《复仇者》

今天聊聊电影《复仇者》。

片名 Avengement (2019)。

 

这部硬桥硬马的英国动作电影，由功夫明星斯科特·阿金斯倾情奉献。

《复仇者》用实力证明，在腐国不但可以有卖基腐片，还有一群硬汉们坚守着硬派动作片的阵地。

 

斯科特·阿金斯常年混迹动作电影中，最为著名的就是他主演的《终极斗士》系列。一般的动作电影都是续集狗尾续貂，偏偏这个《终极斗士》系列渐入佳境，每此都能拍出新花样。另外他还在我们熟悉的《战狼》《叶问4》中客串了重要角色。

斯科特·阿金斯算不上英俊的外形是他没能大红大紫的重要原因，抛开这个外貌协会原因，他本人的功夫和身段都可圈可点。

 

在这部《复仇者》中，男主角斯科特·阿金斯扮演一个名叫该隐·伯吉斯（Cain Burgess）的肌肉壮汉。

该隐看起来一脸凶相，其实却是一位只想做小本生意的本分人。该隐看中一个二手健身房，想盘下来自己开店，为了获得第一笔启动资金，该隐向亲哥林肯·伯吉斯（Lincoln Burgess）求助。

林肯是个放贷集团的头目，本身对该隐不肯加入房贷集团就颇有微词，现在弟弟居然还想着自立门户，更是火大。于是林肯给该隐安排了一个抢劫的小任务，只要完成了就给钱。

无巧不成书，该隐抢劫过程中遇到状况，于是抢劫罪叠加了过失杀人罪，直接被丢进大牢。

 

警探们知道该隐的家庭社会关系，试图让该隐供出林肯的犯罪行为，偏偏该隐认死理，就是不做二五仔。林肯却不相信该隐能够守住秘密，为了维持自己的江湖形象，悬赏两万英镑刺杀该隐。

于是，该隐进了监狱后，每天要面对各路罪犯的挑衅和暗杀。为了活命，该隐苦练搏斗技术以自保。

该隐没有忘记造成自己悲惨现状的罪魁祸首，一直寻找机会复仇。

而他的复仇过程就是本片的重头戏。

 

其实看到主角的名字“该隐”，有经验的观众们基本就能猜到剧情走向了。

该隐是《圣经》里的人物，是史上第一个谋杀与自己有血缘关系的人的凶手，也是吸血鬼形象的原型。该隐和亚伯分别是亚当和夏娃的长子、次子。处于嫉妒等原因，该隐弑杀了亲弟弟。该隐为此被流放，流放过程中天使三次劝说他祈祷宽恕，均被拒绝，于是伴随着天使们的绝望，该隐被诅咒为史上第一个吸血鬼。

 

杀害亲人的该隐原型放到影片中，就成了向亲哥复仇的该隐。

该隐除了要完成自己的复仇大业，还要摧毁林肯一手建立的血腥残酷放贷集团。当年抢劫致人死亡的场景一直挥之不去，成了该隐心头永远的痛，他就是要用自己的双手完成救赎。

亲手暴揍那些黑帮恶徒是一方面，另一方面还要向受到伤害的无辜人士做出赔偿。只有这样《复仇者》才算完成了整个复仇计划。

 

《复仇者》在注重动作戏的同时，还极力构建复古黑帮电影的感觉。场景虽然不多，但一丝不苟的布景、一板一眼的台词都十分用心，伴随着英式吐槽冷幽默，绝不会令人感到乏味。

一部小成本动作片已经能够呈现这样的效果，如果制作经费更加充足一点，有斯科特·阿金斯的功夫做做底子，效果肯定会非常好。

 

本片的动作戏十分生猛，毫不避讳各种暴力镜头。就像斯科特·阿金斯的《终极斗士》系列一样，拳拳到肉没有一点水分，给人的感觉就是超猛。刀枪棍棒轮番上场，绝不会让观众看着乏味。

片中重复最多的单词就是fuck。在任何时间任何场景，角色们都可以毫不避讳地大喊 Fuck me, fuckyou, fuck good, fuck all.

 

不服输铁血硬汉，

用复仇完成救赎。

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标签： 犯罪(1732) 英国(609) 惊悚(1962) 剧情片(2637) 动作片(1034)

6.3 

复仇者 (2019)

影评(1)

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复仇者/Avengement(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8222243/
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