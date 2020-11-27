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除暴安良咬死不放——《除暴》

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2020-11-27 21:30:54

除暴安良咬死不放——《除暴》

今天聊聊电影《除暴》。

片名Caught in Time / Caught on Time / A penny (2020)，别名限期破案。

 

11月20日，今年首部警匪片《除暴》提档上映，而且看样子也会是今年唯一的一部警匪片。

《除暴》将上世纪90年代内地第一悍匪覆灭的故事搬上大荧幕，王千源、吴彦祖两大男星联袂对决。

光是这些数不清的看点就足以勾起观众们的观看兴趣了。我也第一时间看了《除暴》，先说结论，这是一部值得一看的警匪片，但离精品还有肉眼可见的距离。

 

王千源、吴彦祖两大男星同框，你会期待谁做警察谁做劫匪呢？

王千源因为在《钢的琴》中的出色表现被观众们熟知，被刘德华提携后出演过《解救吾先生》里的悍匪。他在《解救吾先生》中演技炸裂、表现出色，演绎的绑匪让人觉得他就是绑匪本色出演，而不是演员在演。观众可以沉浸在他的绑匪角色中，不经提醒或许永远都觉得这就是绑匪。

另外王千源在《破局》《龙虾刑警》《“大”人物》《在劫难逃》中又扮演过刑警，身材高大挺拔，扮演正面形象起来也是毫不吃力。

 

吴彦祖在2004年出演过《新警察故事》里的悍匪。

他在《新警察故事》饰演了一个棱角分明的强烈反社会人格角色。网上有关《除暴》的一句梗“收手吧，阿祖，外面全是王千源。”就出自《新警察故事》里的台词。

他在《门徒》《枪王之王》中又扮演过警察，英俊帅气的脸庞当起正面角色也是十分吃香。

 

《除暴》也一直在刻意强调王千源、吴彦祖两人角色对立，从海报到分镜，都一直在将两人进行对立对比。随着影片上映，关于谁是警察谁是绑匪的谜底也揭晓了。

王千源饰演刑警钟诚，吴彦祖饰演悍匪头目张隼。

上世纪90年代，张隼带领一群亡命之徒组成“老鹰帮”四处抢劫，连环作案，他们训练有素纪律严明，甚至向警察正面挑战，气焰极为嚣张。刑警钟诚奉命追捕“老鹰帮”，发誓咬死不放，一定要将劫匪绳之以法。

 

《除暴》在场景上下了不少功夫，神还原上世纪九十年代。

北京亚运会吉祥物一出场，就表明了故事时间背景。当人头攒动的百货商店一出现，我的思绪就被拉回二十多年前。时间过得真得很快，一眨眼就已经是2020年了，借着《除暴》的场景还原，我可以毫不费力地想起当年坐在大人自行车上的样子。

经济快速发展，人民财富在快速提高，与此同时，一些坏人动起了歪脑筋，想不劳而获赚取快钱。

 

《除暴》中的事件均有真实事件原型。

钟诚提到的鹿宪洲是“京城头号劫匪”（有关鹿宪洲介绍点这里http://r6d.cn/Jwq5）。

“老鹰帮”张隼的原型正是“九十年代内地第一悍匪”张君（有张君介绍点这里http://r6d.cn/Jwr3）。

钟诚的原型则是原重庆公安局副局长、重庆市司法局长，党组书记文强，2000年文强破获张君案后出尽风头，升任正厅局级侦查员，不久后又终于如愿以偿担任了常务副局长，但这些在影片中并无表现。

 

刑警钟诚名字再直白不过。

钟诚，忠诚。

赤胆忠诚系民众，团结奋进保平安。人民警察用自己的生命做担保，确确实实做到了对人民生命财产安全负责。钟诚为代表的的是整个维护社会安宁的警察系统，“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”，是他们的庄严承诺。面对狡猾的“老鹰帮”，钟诚他们总是冲在第一线，可谓是“紧咬不放”。

钟诚看似不修边幅，实则外粗内细。他总是强调不要心急，心急救不了人。他可以通过现场遗留的蛛丝马迹，反演劫匪的犯罪策划过程，用一根绳子斗智斗勇，让观众们看了个痛快。

但钟诚这个角色也存在问题，不论王千源怎么发挥，都无法达到他在《解救吾先生》里的高度。刑警这个角色发挥空间毕竟有限，不能表演得太过火，稍一用力就会痕迹很明显。

 

影片中策划排演抢劫时的画面，让人无缝联想到《GTA5》。

 

张隼，隼即隼科鹰,特征是有长的翼,飞得很快,它们通常突然从空中冲向猎物处猎取食物。

 有隼集于陈侯之庭而死。所以张隼所在的犯罪团伙被称为“老鹰帮”。

吴彦祖在片中顶着鲻鱼头造型，剃掉了眉毛、蓄上了胡子，神性狂妄，眼神阴狠，可以看出他为了演好角色花了大力气。

张隼这个角色的问题同钟诚一样。不管演员们如何花力气去表现，给人的感觉都是很刻意，痕迹很重。

我们只要简单一对比就可以发现问题了。在《新警察故事》里的阿祖有着原生家庭的不幸，他一系列疯狂犯罪活动就是为了向严厉的父亲报复，整个角色刻画地十分成功，他就是一个反社会疯子。而且那时候的吴彦祖很帅，颜值极高，完全不需要破坏形象就可以按照举办轻松演好这个角色。

在《除暴》中情况则不同，但这里张隼的动机却没有那么立体，他就是纯粹的恶，就是为享受犯罪的快感。即便他身上有孝敬母亲、疼爱妻子的戏份，也丝毫不能让人对这个角色有立体观感。

 

《除暴》是一部好作品，但不是一部精品。

影片开场半小时十分激烈，警匪双方斗智斗勇，充满看点。再往后面则有些拖，最后收尾时又燃了一把。两大男星在澡堂内以命相搏，拳拳到头，看着着实过瘾。

剧本限制了演员发挥，前半段有点儿那个时候港片的味道，但到后面了就不是这个味儿了。要看纯正港味的警匪片还是要看《枪火》之流呐。如果本片剧本可以打磨提升一下的话，《除暴》将会更好看。

 

《除暴》的意义更多的是一种风向。

以往不能出现的内容现在可以拍摄，大大突破了以往国产影片的尺度，破天荒地将悍匪拍了出来。

要知道，我们作为世界上治安最好的国家，没有必要害怕表现历史，那些为社会安宁做出贡献的人值得用影片来肯定。期待能够有更多后来者，拿出该有的自信，走出一条属于我们的警匪片道路。

 

片中提到的两个劫匪的故事原型

http://r6d.cn/Jwq5 

“九十年代内地第一悍匪”张君

http://r6d.cn/Jwr3

 

剧本短板讲个笑话，

除暴安良咬死不放。

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7.2 

除暴 (2020)

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除暴/Caught In time(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8222275/
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