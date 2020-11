除暴安良咬死不放——《除暴》 今天聊聊电影《除暴》。 片名Caught in Time / Caught on Time / A penny (2020),别名限期破案。 11月20日,今年首部警匪片《除暴》提档上映,而且看样子也会是今年唯一的一部警匪片。 《除暴》将上世纪90年代内地第一悍匪覆灭的故事搬上大荧幕,王千源、吴彦祖两大男星联袂对决。 光是这些数不清的看点就足以勾起观众们的观看兴趣了。我也第一时间看了《除暴》,先说结论,这是一部值得一看的警匪片,但离精品还有肉眼可见的距离。 王千源、吴彦祖两大男星同框,你会期待谁做警察谁做劫匪呢? 王千源因为在《钢的琴》中的出色表现被观众们熟知,被刘德华提携后出演过《解救吾先生》里的悍匪。他在《解救吾先生》中演技炸裂、表现出色,演绎的绑匪让人觉得他就是绑匪本色出演,而不是演员在演。观众可以沉浸在他的绑匪角色中,不经提醒或许永远都觉得这就是绑匪。 另外王千源在《破局》《龙虾刑警》《“大”人物》《在劫难逃》中又扮演过刑警,身材高大挺拔,扮演正面形象起来也是毫不吃力。 吴彦祖在2004年出演过《新警察故事》里的悍匪。 他在《新警察故事》饰演了一个棱角分明的强烈反社会人格角色。网上有关《除暴》的一句梗“收手吧,阿祖,外面全是王千源。”就出自《新警察故事》里的台词。 他在《门徒》《枪王之王》中又扮演过警察,英俊帅气的脸庞当起正面角色也是十分吃香。 《除暴》也一直在刻意强调王千源、吴彦祖两人角色对立,从海报到分镜,都一直在将两人进行对立对比。随着影片上映,关于谁是警察谁是绑匪的谜底也揭晓了。 王千源饰演刑警钟诚,吴彦祖饰演悍匪头目张隼。 上世纪90年代,张隼带领一群亡命之徒组成“老鹰帮”四处抢劫,连环作案,他们训练有素纪律严明,甚至向警察正面挑战,气焰极为嚣张。刑警钟诚奉命追捕“老鹰帮”,发誓咬死不放,一定要将劫匪绳之以法。 《除暴》在场景上下了不少功夫,神还原上世纪九十年代。 北京亚运会吉祥物一出场,就表明了故事时间背景。当人头攒动的百货商店一出现,我的思绪就被拉回二十多年前。时间过得真得很快,一眨眼就已经是2020年了,借着《除暴》的场景还原,我可以毫不费力地想起当年坐在大人自行车上的样子。 经济快速发展,人民财富在快速提高,与此同时,一些坏人动起了歪脑筋,想不劳而获赚取快钱。 《除暴》中的事件均有真实事件原型。 钟诚提到的鹿宪洲是“京城头号劫匪”(有关鹿宪洲介绍点这里http://r6d.cn/Jwq5)。 “老鹰帮”张隼的原型正是“九十年代内地第一悍匪”张君(有张君介绍点这里http://r6d.cn/Jwr3)。 钟诚的原型则是原重庆公安局副局长、重庆市司法局长,党组书记文强,2000年文强破获张君案后出尽风头,升任正厅局级侦查员,不久后又终于如愿以偿担任了常务副局长,但这些在影片中并无表现。 刑警钟诚名字再直白不过。 钟诚,忠诚。 赤胆忠诚系民众,团结奋进保平安。人民警察用自己的生命做担保,确确实实做到了对人民生命财产安全负责。钟诚为代表的的是整个维护社会安宁的警察系统,“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”,是他们的庄严承诺。面对狡猾的“老鹰帮”,钟诚他们总是冲在第一线,可谓是“紧咬不放”。 钟诚看似不修边幅,实则外粗内细。他总是强调不要心急,心急救不了人。他可以通过现场遗留的蛛丝马迹,反演劫匪的犯罪策划过程,用一根绳子斗智斗勇,让观众们看了个痛快。 但钟诚这个角色也存在问题,不论王千源怎么发挥,都无法达到他在《解救吾先生》里的高度。刑警这个角色发挥空间毕竟有限,不能表演得太过火,稍一用力就会痕迹很明显。 影片中策划排演抢劫时的画面,让人无缝联想到《GTA5》。 张隼,隼即隼科鹰,特征是有长的翼,飞得很快,它们通常突然从空中冲向猎物处猎取食物。 有隼集于陈侯之庭而死。所以张隼所在的犯罪团伙被称为“老鹰帮”。 吴彦祖在片中顶着鲻鱼头造型,剃掉了眉毛、蓄上了胡子,神性狂妄,眼神阴狠,可以看出他为了演好角色花了大力气。 张隼这个角色的问题同钟诚一样。不管演员们如何花力气去表现,给人的感觉都是很刻意,痕迹很重。 我们只要简单一对比就可以发现问题了。在《新警察故事》里的阿祖有着原生家庭的不幸,他一系列疯狂犯罪活动就是为了向严厉的父亲报复,整个角色刻画地十分成功,他就是一个反社会疯子。而且那时候的吴彦祖很帅,颜值极高,完全不需要破坏形象就可以按照举办轻松演好这个角色。 在《除暴》中情况则不同,但这里张隼的动机却没有那么立体,他就是纯粹的恶,就是为享受犯罪的快感。即便他身上有孝敬母亲、疼爱妻子的戏份,也丝毫不能让人对这个角色有立体观感。 《除暴》是一部好作品,但不是一部精品。 影片开场半小时十分激烈,警匪双方斗智斗勇,充满看点。再往后面则有些拖,最后收尾时又燃了一把。两大男星在澡堂内以命相搏,拳拳到头,看着着实过瘾。 剧本限制了演员发挥,前半段有点儿那个时候港片的味道,但到后面了就不是这个味儿了。要看纯正港味的警匪片还是要看《枪火》之流呐。如果本片剧本可以打磨提升一下的话,《除暴》将会更好看。 《除暴》的意义更多的是一种风向。 以往不能出现的内容现在可以拍摄,大大突破了以往国产影片的尺度,破天荒地将悍匪拍了出来。 要知道,我们作为世界上治安最好的国家,没有必要害怕表现历史,那些为社会安宁做出贡献的人值得用影片来肯定。期待能够有更多后来者,拿出该有的自信,走出一条属于我们的警匪片道路。 片中提到的两个劫匪的故事原型 http://r6d.cn/Jwq5 “九十年代内地第一悍匪”张君 http://r6d.cn/Jwr3 剧本短板讲个笑话, 除暴安良咬死不放。 点击这里: 近期影视推荐

