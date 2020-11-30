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报应不爽天道好轮回——《为何不去死》

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2020-11-30 21:15:37

报应不爽天道好轮回——《为何不去死》

今天聊聊电影《为何不去死》。

片名Папа, сдохни / Why Don't You Just Die! / Papa, sdokhni (2018)，别名睇你几时死！(港) / 岳父受死吧(台)。

 

一个不大的房间，五个各怀心思的人，组成一部反转不断的黑色幽默电影。光看这些元素，你是不是会想到昆塔成名处女作的《落水狗》？

俄罗斯新人导演基里尔·索科洛夫自编自导的这部处女作长片《为何不去死》采用相似套路，在一栋简单的民宅内，一场人性恶斗正在上演。

 

一位年轻小伙儿马维特提着一把榔头，DuangDuangDuang的敲着准岳父安德烈的家门，口中念念有词“恶魔不会碰我”。

仅仅开场一个镜头就瞬间把观众吸引住了。准姑爷拜见未来丈人，手里不是大毛最爱的伏特加，也不是鸡鸭鱼肉，偏偏是一把榔头。光影摇曳之间，观众们只想知道到底发生了什么。

 

《为何不去死》人物关系简单，并没有在角色设定上耍小心思，完全依靠情节取胜。

安德烈和塔莎是夫妻，奥莉亚是他们的女儿，马维特是奥莉亚的男朋友，耶夫金奇是安德烈的警察搭档。就是这样简单的五个人，奉献了一场别开生面的人性斗争。

自从马维特踏进安德烈的家门后，整部电影就进入疯狂高频的反转之中。观众们永远无法猜对角色下一步行为，以及后续发展。

 

向喜欢悬疑惊悚黑色幽默的观众们推荐这部佳作。大家在观影前别看那些剧透式“影评”，悬疑电影一旦被剧透，观影感受将大打折扣。

而如果你抱着未知心态来观看这部电影的话，五个简单的角色绝对可以为你送上一出令人惊掉大牙的黑色幽默剧。

 

《为何不去死》的画面极具个性。大量出现的慢镜头配上毫不吝啬的血浆，让影片血腥效果定格，黑色幽默效果也定格。

角色之间发生激烈冲突是，影片镜头一快一慢动静结合。一边给观众们喘息的机会，一边又在不断刺激观众们的神经。长时间反复刺激下，观众们就会觉得十分过瘾。表面看起来这是一部充斥血浆的B级片，实际上却是剧本打磨精良的优秀黑色幽默电影。

 

《为何不去死》的落脚点还是放在了人性探讨上。贪欲成了驱动整部电影发展的主线。看完后观众们就会发现，不少几个角色们的行事动机都是建立在贪婪欲望上。

在贪欲中，各种社会问题也随之出现。《为何不去死》将涉及到的阶层逐一戏谑一番，这些人看起来可怜，其实更加可恨。

因为贪婪，他们一错再错，犯下小错后，期望用更大的错误掩盖。最后捅出的窟窿越来越大，直至无法收场。

 

影片中扮演岳父的维塔利·哈耶夫 Vitaliy Khaev可以算是个岳父专业户了。他在《战斗民族养成记》《太空救援》里均扮演岳父，不同的是彼时是轻松喜剧，这里是黑色幽默剧。

 

一屋五人恶魔眷顾谁？

报应不爽天道好轮回。

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标签： 犯罪(1738) 喜剧(2382) 荒诞(146) 惊悚(1966) 酷(1276) 剧情片(2645) 血腥(341) 俄罗斯(100)

6.8 

为何不去死 (2018)

影评(1)

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为何不去死/Papa, sdokhni(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8222378/
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