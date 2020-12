报应不爽天道好轮回——《为何不去死》 今天聊聊电影《为何不去死》。 片名Папа, сдохни / Why Don't You Just Die! / Papa, sdokhni (2018),别名睇你几时死!(港) / 岳父受死吧(台)。 一个不大的房间,五个各怀心思的人,组成一部反转不断的黑色幽默电影。光看这些元素,你是不是会想到昆塔成名处女作的《落水狗》? 俄罗斯新人导演基里尔·索科洛夫自编自导的这部处女作长片《为何不去死》采用相似套路,在一栋简单的民宅内,一场人性恶斗正在上演。 一位年轻小伙儿马维特提着一把榔头,DuangDuangDuang的敲着准岳父安德烈的家门,口中念念有词“恶魔不会碰我”。 仅仅开场一个镜头就瞬间把观众吸引住了。准姑爷拜见未来丈人,手里不是大毛最爱的伏特加,也不是鸡鸭鱼肉,偏偏是一把榔头。光影摇曳之间,观众们只想知道到底发生了什么。 《为何不去死》人物关系简单,并没有在角色设定上耍小心思,完全依靠情节取胜。 安德烈和塔莎是夫妻,奥莉亚是他们的女儿,马维特是奥莉亚的男朋友,耶夫金奇是安德烈的警察搭档。就是这样简单的五个人,奉献了一场别开生面的人性斗争。 自从马维特踏进安德烈的家门后,整部电影就进入疯狂高频的反转之中。观众们永远无法猜对角色下一步行为,以及后续发展。 向喜欢悬疑惊悚黑色幽默的观众们推荐这部佳作。大家在观影前别看那些剧透式“影评”,悬疑电影一旦被剧透,观影感受将大打折扣。 而如果你抱着未知心态来观看这部电影的话,五个简单的角色绝对可以为你送上一出令人惊掉大牙的黑色幽默剧。 《为何不去死》的画面极具个性。大量出现的慢镜头配上毫不吝啬的血浆,让影片血腥效果定格,黑色幽默效果也定格。 角色之间发生激烈冲突是,影片镜头一快一慢动静结合。一边给观众们喘息的机会,一边又在不断刺激观众们的神经。长时间反复刺激下,观众们就会觉得十分过瘾。表面看起来这是一部充斥血浆的B级片,实际上却是剧本打磨精良的优秀黑色幽默电影。 《为何不去死》的落脚点还是放在了人性探讨上。贪欲成了驱动整部电影发展的主线。看完后观众们就会发现,不少几个角色们的行事动机都是建立在贪婪欲望上。 在贪欲中,各种社会问题也随之出现。《为何不去死》将涉及到的阶层逐一戏谑一番,这些人看起来可怜,其实更加可恨。 因为贪婪,他们一错再错,犯下小错后,期望用更大的错误掩盖。最后捅出的窟窿越来越大,直至无法收场。 影片中扮演岳父的维塔利·哈耶夫 Vitaliy Khaev可以算是个岳父专业户了。他在《战斗民族养成记》《太空救援》里均扮演岳父,不同的是彼时是轻松喜剧,这里是黑色幽默剧。 一屋五人恶魔眷顾谁? 报应不爽天道好轮回。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(1738) 喜剧(2382) 荒诞(146) 惊悚(1966) 酷(1276) 剧情片(2645) 血腥(341) 俄罗斯(100)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.