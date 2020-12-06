网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>惊悚片专题讨论版>>十年爽剧曲终人散——《反击第8季》

十年爽剧曲终人散——《反击第8季》

加入收藏

2020-12-6 20:36:14

十年爽剧曲终人散——《反击第8季》

今天聊聊美剧《反击第8季》。

片名Strike Back Season 8 (2020)，别名勇者逆袭() / 绝地反击()

 

原本以为《反击》会在第7季完结，没想到在疫情这么严重的2020年，居然还能看到《反击》第8季。

Cinemax宣布续订《反击》第8季，同时也是本剧的最终季。

既然Cinemax愿意拍，那么我就愿意看。毕竟能找到一部比较好看现代战争题材爽剧，也不是一件容易的事情。

 

《反击》有一个十分有趣的“优良”传统，那就是特别喜欢弄死主角。这和《国土安全》流水式的男主角还不一样，《反击》不断更换人马纯粹就是换了制作方。

《反击》第8季传承第7季衣钵，十分“好心”地继承了第7季的原班人马。所以观众们在追第8季时，不会有任何压力，可以无缝衔接，快速融入故事。

 

本季《反击》终于想到了片名含义，重新回归《反击》的主题。

反击“Strike Back”自然是要先遭受攻击才能进行反击。就像发动战争总要讲究一个师出有名，标榜自己是正义之师替天行道才行。

《反击》第8季中，20分部的倒霉蛋们在替政府干脏活的时候引火烧身，不小心招惹到了对方背后更强大的势力。20分部遭受恐怖分子袭击，愤而展开反击，报复性进攻恐怖分子老巢。

 

如果打来打去还是打恐怖分子，那么第8季就会落入前几季的俗套，也就是换了个地方上演反恐神剧而已。

于是作为完结季，第8季决定来玩一个大的。20分部的倒霉蛋们不仅需要反击的是来自外部恐怖分子进攻，还要遭受来自内部不同政见者的捣鬼。

 

按照西方社会一贯的舆论导向和残余的冷战思维，在设立最终假想敌的时候，一般都会是那个我们熟悉的大国做最终黑手。

大家可以大胆猜测一下最终势力究竟何许人也，这里卖个关子，留给观众们进一步探索。

 

神剧《反击》叮叮当当打了这么多年，除了不间断的枪战就是亲密无间的肉搏，观众们难免会有审美疲劳。于是制作方决定整点儿大活儿，让观众们看看实力。

第8季第4集奉献了一条精彩绝伦的长镜头。围绕一幢破旧大楼，诞生了一个令人无比过瘾的长镜头，堪称本季最大是亮点。战斗方式和查理兹·塞隆的《极寒之城》有的一拼，精彩程度也不在其下。

如果你喜欢拉片，建议你一定不要错过第4集的精华。

 

从剧情方面看，《反击》也是似乎铁了心地要8季完结。

男主角二人组之一迈克尔·斯通布里奇就成为该剧走向终结的号角，二人组塞缪尔·怀亚特的代号由B2顺位变为B1。第8季用一整集和迈克尔告别，也算给足了牌面。

雅丝曼·阿林 Yasemin Allen扮演的俄罗斯特工卡特里娜·扎尔科娃又回来了，依旧是本剧颜值担当。动作戏中规中矩，但肤白貌美大长腿实在吸睛，能文能武，绝对是第7、第8季最夺目的亮点。

阿林·苏马瓦塔Alin Sumarwata扮演的格雷西·诺文真的是英姿飒爽，武戏一点不差，铁血真女汉子勇敢地继承迈克尔遗志，巾帼不让须眉，在剧中好看极了。诺文也有身披长发的化妆扮相，稍微拾掇一下，绝对也是颜值第二担当。

伊万娜·米利塞维奇 Ivana Milicevic主演《黑吃黑》的时候就是一名狠角色，现在年纪大了，打不动了，到《反击》里做狠角色的头子。熟悉伊万娜动作戏的观众，应该还会挺期待她在本剧中的表现的，那么伊万娜究竟有没有拳拳到头令人血脉喷张的动作戏呢？观众们可以到剧中发掘。

 

《反击》本质依旧是英国人的反恐爽剧，后续被美国人接手后，变成了英美反恐爽剧。剧中黑起美国佬的时候也是不遗余力，没有人比我更懂美国佬，黑起毛子来更是鼓足全力。爽剧只要打得好看就行，注意甄别其中的价值观私货就行。

爽剧里除了主角们，剩下的都是工具人。身为工具人，活着有活着的用处，死了有死了的用处。只要能推动剧情，工具人可以随意安插。

 

《反击》从2010年第1季到2020年第8季，终结过、复活过，还换过东家，断断续续走到第8季，新东家说完结了。最后一集的剧情明显和前面不搭，完全是为了收尾而收尾，一群人智商集体下线，策划了一个令人无法理解的行动，主角们也死的死散的散，一副偃旗息鼓的架势。

不过就剧情看，还留了一个小伏笔，说不定续集还是有可能的。

说第8季是最终季，但谁知道呢？

 

十年爽剧曲终人散，

二十分部封刀挂剑。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 美国(4867) 英国(613) 战争(679) 惊悚(1972) 酷(1280) 剧情片(2655) 动作片(1038) 美剧(1270) 赞(469) 英剧(175)

8.5 

反击 (2010)

影评(81)

收藏(319)

反击/Strike Back(2010)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8222615/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
惊悚片专题讨论版 12547

RSS订阅

惊悚片专题讨论版

10200名成员939个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 