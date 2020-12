博取各家所长缝合怪——《欢迎来到布伦屋:黑盒》 今天聊聊电影《欢迎来到布伦屋:黑盒》。 片名Welcome to the Blumhouse : Black Box (2020)。 布伦屋(Blumhouse)公司和亚马逊合作《欢迎来到布伦屋》电影系列,拟陆续推出8部惊悚题材电影。系列电影前4部已于2020年10月6日和13日上线。 第一部《欢迎来到布伦屋:谎言》, 第二部《欢迎来到布伦屋:黑盒》, 第三部《欢迎来到布伦屋:凶眼》, 第四部《欢迎来到布伦屋:夜曲》。 今天聊聊系列电影《欢迎来到布伦屋》的第二部《黑盒》(Black Box)。 《黑盒》故事中,一位名叫诺兰的年轻父亲开车时遭遇车祸,车祸中诺兰身受重伤陷入深度昏迷,妻子则当场离世。诺兰昏迷三天后,经过莉莲医生全力抢救,奇迹般的苏醒。 苏醒后的诺兰陷入重度失忆,对之前的生活经历全都不认识,甚至连孩子就不记得了。 诺兰为了找回大脑中失去的记忆,继续寻求医师们的帮助。找了一大圈各式各样的医生后,诺兰又找到莉莲医生。 莉莲医生提供了一项极为激进大胆的治疗方案。诺兰试遍了其他医生的各种方法都不奏效,权当死马当作活马医,欣然接受莉莲医生的治疗方案。 随着治疗深入,诺兰渐渐发现了大脑中不一样的真相…… 虽然同属《欢迎来到布伦屋》系列,《黑盒》明显与第一部《谎言》不同。 《谎言》走的是心理反转路线,通过曲折的剧情讲述一个一波三折的惊悚故事。《黑盒》则为影片披上一层科幻外衣,通过科幻元素解释埋藏的反转情节。 但就本质上来看,《黑盒》讲述的是一个类似《万能钥匙》的故事。只不过一个以生物医学做科学背景,另一个以巫毒巫术做背景。 《黑盒》中恐怖元素颇多,看起来更像是一部恐怖电影。 从无面人到反关节爬行,大量惊吓元素出现时丝毫不给观众反应时间,啪的一下,很快啊。 片名《黑盒》所指的是类似黑盒测试运行的概念。 莉莲医生研发了一个移植大脑意识的机器,这在外人看来就是神神叨叨的巫术。莉莲医生只需要关心输入值、输出值就行,并不需要关心整个设备具体运行过程,这就是黑盒运行。只要这个设备能够满足莉莲医生需求就行,莉莲医生更像是一个提需求的甲方,不是做具体工作的乙方。 而输入值、输出值就是影片中具体的大脑意识了,他们在机器运行中,可以看到黑盒内部运行过程。他们的感受就成了影片侧重描线的内容。 看到最后,其实《黑盒》就是讲了一个借尸还魂的老套故事。表现形式上则是套用了生物医学概念,看起来很洋气,但也仅限于此。 整个故事的落脚点放在讨论家庭亲情上,这很像那些小成本恐怖电影,一群人被各种妖魔鬼怪吓唬得半死不活,最后找到克敌制胜的法宝就是用爱发电。 影片前半段的悬念在于故事真相,后半段的悬念在于主人公如何抉择。 即便偶尔不小心知道了故事真相,也不用担心,故事的收尾设置方面还有一点小小的悬念。 借尸还魂转职高科技, 博取各家所长缝合怪。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(1742) 美国(4873) 科幻(1405) 惊悚(1976) 剧情片(2659) 人性(836) 小成本(1083)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.