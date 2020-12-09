博取各家所长缝合怪——《欢迎来到布伦屋：黑盒》

今天聊聊电影《欢迎来到布伦屋：黑盒》。

片名Welcome to the Blumhouse : Black Box (2020)。

布伦屋（Blumhouse）公司和亚马逊合作《欢迎来到布伦屋》电影系列，拟陆续推出8部惊悚题材电影。系列电影前4部已于2020年10月6日和13日上线。

第一部《欢迎来到布伦屋：谎言》，

第二部《欢迎来到布伦屋：黑盒》，

第三部《欢迎来到布伦屋：凶眼》，

第四部《欢迎来到布伦屋：夜曲》。

今天聊聊系列电影《欢迎来到布伦屋》的第二部《黑盒》（Black Box）。

《黑盒》故事中，一位名叫诺兰的年轻父亲开车时遭遇车祸，车祸中诺兰身受重伤陷入深度昏迷，妻子则当场离世。诺兰昏迷三天后，经过莉莲医生全力抢救，奇迹般的苏醒。

苏醒后的诺兰陷入重度失忆，对之前的生活经历全都不认识，甚至连孩子就不记得了。

诺兰为了找回大脑中失去的记忆，继续寻求医师们的帮助。找了一大圈各式各样的医生后，诺兰又找到莉莲医生。

莉莲医生提供了一项极为激进大胆的治疗方案。诺兰试遍了其他医生的各种方法都不奏效，权当死马当作活马医，欣然接受莉莲医生的治疗方案。

随着治疗深入，诺兰渐渐发现了大脑中不一样的真相……

虽然同属《欢迎来到布伦屋》系列，《黑盒》明显与第一部《谎言》不同。

《谎言》走的是心理反转路线，通过曲折的剧情讲述一个一波三折的惊悚故事。《黑盒》则为影片披上一层科幻外衣，通过科幻元素解释埋藏的反转情节。

但就本质上来看，《黑盒》讲述的是一个类似《万能钥匙》的故事。只不过一个以生物医学做科学背景，另一个以巫毒巫术做背景。

《黑盒》中恐怖元素颇多，看起来更像是一部恐怖电影。

从无面人到反关节爬行，大量惊吓元素出现时丝毫不给观众反应时间，啪的一下，很快啊。

片名《黑盒》所指的是类似黑盒测试运行的概念。

莉莲医生研发了一个移植大脑意识的机器，这在外人看来就是神神叨叨的巫术。莉莲医生只需要关心输入值、输出值就行，并不需要关心整个设备具体运行过程，这就是黑盒运行。只要这个设备能够满足莉莲医生需求就行，莉莲医生更像是一个提需求的甲方，不是做具体工作的乙方。

而输入值、输出值就是影片中具体的大脑意识了，他们在机器运行中，可以看到黑盒内部运行过程。他们的感受就成了影片侧重描线的内容。

看到最后，其实《黑盒》就是讲了一个借尸还魂的老套故事。表现形式上则是套用了生物医学概念，看起来很洋气，但也仅限于此。

整个故事的落脚点放在讨论家庭亲情上，这很像那些小成本恐怖电影，一群人被各种妖魔鬼怪吓唬得半死不活，最后找到克敌制胜的法宝就是用爱发电。

影片前半段的悬念在于故事真相，后半段的悬念在于主人公如何抉择。

即便偶尔不小心知道了故事真相，也不用担心，故事的收尾设置方面还有一点小小的悬念。

借尸还魂转职高科技，

博取各家所长缝合怪。

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