网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>惊悚片专题讨论版>>博取各家所长缝合怪——《欢迎来到布伦屋：黑盒》

博取各家所长缝合怪——《欢迎来到布伦屋：黑盒》

加入收藏

2020-12-9 21:29:50

博取各家所长缝合怪——《欢迎来到布伦屋：黑盒》

今天聊聊电影《欢迎来到布伦屋：黑盒》。

片名Welcome to the Blumhouse : Black Box (2020)。

 

布伦屋（Blumhouse）公司和亚马逊合作《欢迎来到布伦屋》电影系列，拟陆续推出8部惊悚题材电影。系列电影前4部已于2020年10月6日和13日上线。

第一部《欢迎来到布伦屋：谎言》，

第二部《欢迎来到布伦屋：黑盒》，

第三部《欢迎来到布伦屋：凶眼》，

第四部《欢迎来到布伦屋：夜曲》。

 

今天聊聊系列电影《欢迎来到布伦屋》的第二部《黑盒》（Black Box）。

《黑盒》故事中，一位名叫诺兰的年轻父亲开车时遭遇车祸，车祸中诺兰身受重伤陷入深度昏迷，妻子则当场离世。诺兰昏迷三天后，经过莉莲医生全力抢救，奇迹般的苏醒。

苏醒后的诺兰陷入重度失忆，对之前的生活经历全都不认识，甚至连孩子就不记得了。

 

诺兰为了找回大脑中失去的记忆，继续寻求医师们的帮助。找了一大圈各式各样的医生后，诺兰又找到莉莲医生。

莉莲医生提供了一项极为激进大胆的治疗方案。诺兰试遍了其他医生的各种方法都不奏效，权当死马当作活马医，欣然接受莉莲医生的治疗方案。

随着治疗深入，诺兰渐渐发现了大脑中不一样的真相……

 

虽然同属《欢迎来到布伦屋》系列，《黑盒》明显与第一部《谎言》不同。

《谎言》走的是心理反转路线，通过曲折的剧情讲述一个一波三折的惊悚故事。《黑盒》则为影片披上一层科幻外衣，通过科幻元素解释埋藏的反转情节。

但就本质上来看，《黑盒》讲述的是一个类似《万能钥匙》的故事。只不过一个以生物医学做科学背景，另一个以巫毒巫术做背景。

 

《黑盒》中恐怖元素颇多，看起来更像是一部恐怖电影。

从无面人到反关节爬行，大量惊吓元素出现时丝毫不给观众反应时间，啪的一下，很快啊。

 

片名《黑盒》所指的是类似黑盒测试运行的概念。

莉莲医生研发了一个移植大脑意识的机器，这在外人看来就是神神叨叨的巫术。莉莲医生只需要关心输入值、输出值就行，并不需要关心整个设备具体运行过程，这就是黑盒运行。只要这个设备能够满足莉莲医生需求就行，莉莲医生更像是一个提需求的甲方，不是做具体工作的乙方。

而输入值、输出值就是影片中具体的大脑意识了，他们在机器运行中，可以看到黑盒内部运行过程。他们的感受就成了影片侧重描线的内容。

 

看到最后，其实《黑盒》就是讲了一个借尸还魂的老套故事。表现形式上则是套用了生物医学概念，看起来很洋气，但也仅限于此。

整个故事的落脚点放在讨论家庭亲情上，这很像那些小成本恐怖电影，一群人被各种妖魔鬼怪吓唬得半死不活，最后找到克敌制胜的法宝就是用爱发电。

 

影片前半段的悬念在于故事真相，后半段的悬念在于主人公如何抉择。

即便偶尔不小心知道了故事真相，也不用担心，故事的收尾设置方面还有一点小小的悬念。

 

借尸还魂转职高科技，

博取各家所长缝合怪。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 犯罪(1742) 美国(4873) 科幻(1405) 惊悚(1976) 剧情片(2659) 人性(836) 小成本(1083)

6.5 

黑盒子 (2020)

影评(1)

收藏(16)

黑盒子/Black Box(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8222733/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
惊悚片专题讨论版 12547

RSS订阅

惊悚片专题讨论版

10200名成员942个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:1分

 