生与死，瞎轮回——《欢迎来到布伦屋：凶眼》

今天聊聊电影《欢迎来到布伦屋：凶眼》。

片名Welcome to the Blumhouse : Evil Eye (2020)，别名邪恶之眼。

布伦屋（Blumhouse）公司和亚马逊合作《欢迎来到布伦屋》电影系列，拟陆续推出8部惊悚题材电影。系列电影前4部已于2020年10月6日和13日上线。

第一部《欢迎来到布伦屋：谎言》，

第二部《欢迎来到布伦屋：黑盒》，

第三部《欢迎来到布伦屋：凶眼》，

第四部《欢迎来到布伦屋：夜曲》。

今天聊聊系列电影《欢迎来到布伦屋》的第三部《凶眼》（Evil Eye）。

初看《欢迎来到布伦屋：凶眼》，你会觉得这是一部有关反对封建迷信、提倡自由恋爱的电影，代表新时代自由女性发声。可看完你就会发现根本不是这么回事，该怎么来还是怎么来，封建迷信不但没有破除，反而大行其道。

印度本土宗教在美国土地上大放异彩，占星术独领风骚，新时代女性只有遵循古老宗教的指引才能获得庇护。

帕拉维是一位在美国工作的印度女孩，眼看着就要变成30岁的女人，帕拉维的母亲乌莎可看在眼里急在心里。乌莎每天给女儿通电话的主要目的就是催婚，恨不得远程遥控，天天带着帕拉维去相亲。

有一天帕拉维遇到了一名完美男子桑迪普，迅速坠入爱河，打得火热，很快就要双宿双飞。

乌莎得到女儿交了男朋友后，反倒是回想起自己当年和前男友的一段不愉快，非要掘地三尺找出桑迪普的黑料，警示女儿远离桑迪普。

影片中的惊悚元素倒不是很多，反而神鬼怪力大行其道。没头没尾的永世轮回成了影片的主要卖点。

《凶眼》是一部特别适合拍成恐怖电影的题材，偏偏导演不往恐怖电影方向努力，惊悚内容也止步于你打我一下、我打你一下，浪费了一个亮点，颇有暴殄天物的感觉。

一名控制欲极强的男子从小养尊处优，一直能够得到自己想要得到的东西，对待感情也是一样，从来只有他拒绝女性，由不得女性拒绝他。

就这样，年轻时乌莎拒绝了桑迪普，反倒是引起了霸道总裁桑迪普的注意。桑迪普不惜在世间轮回，唯一目的就是要把乌莎弄到手。

充满怨念偏执的亡魂游荡在人世间，别管这个冤魂的怨念是多么可笑，至少是一个值得挖掘素材的冤魂。编导偏偏放过了这条绝佳线索，浪费了一个绝佳题材。

表面看起来，桑迪普太过于“痴情”，痴情程度已经达到偏执癫狂。其实就是桑迪普由不得别人拒绝他，一定要找回面子找回场子才行。哪怕三十年后乌莎人老珠黄，也要重新掌控才行。

生命能够重新来过一次，这对于普通人来说是多么难得的机会，可是有钱人的品味过于独特，一定要抓着前女友不放。

桑迪普放着印度小姐不要，偏偏喜欢一个五大三粗面露凶险的大娘。这无关审美，只是为满足控制欲。

当自由恋爱遇到封建迷信时，母女俩还就思想与时俱进讨论的不亦热乎。转眼间就是一个轮回亡魂前来索爱，啪的一下，很快啊。

老的小的都想用自己的观念说服对方，结果却被更加不讲道理的封建迷信鬼魂打脸。

如果说《欢迎来到布伦屋：凶眼》中没有什么有趣的惊悚元素话，那么这种反时代腐朽思想，就是最惊悚的部分。

有趣的是，影片用自己的方式验证了印度种姓制度。

好人不长命，王八活千年。高种姓死后继续轮回当高种姓，低种姓都不配出现在影片里。

生与死，瞎轮回。

我们生，他们死！

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