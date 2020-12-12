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好高骛远不如脚踏实地——《欢迎来到布伦屋：夜曲》

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2020-12-12 20:59:26

好高骛远不如脚踏实地——《欢迎来到布伦屋：夜曲》

今天聊聊电影《欢迎来到布伦屋：夜曲》。

片名Welcome to the Blumhouse : Nocturne (2020)。

 

布伦屋（Blumhouse）公司和亚马逊合作《欢迎来到布伦屋》电影系列，拟陆续推出8部惊悚题材电影。系列电影前4部已于2020年10月6日和13日上线。

第一部《欢迎来到布伦屋：谎言》，

第二部《欢迎来到布伦屋：黑盒》，

第三部《欢迎来到布伦屋：凶眼》，

第四部《欢迎来到布伦屋：夜曲》。

 

今天聊聊系列电影《欢迎来到布伦屋》的第四部《夜曲》（Nocturne）。

女主角朱丽叶是一名艺术学校音乐系的学生，主修钢琴。她的亲姐薇薇安是同校音乐学生，同样主修钢琴。

薇薇安比起朱丽叶更具天赋，被选定出演毕业汇报演出的压轴曲目。

朱丽叶心有不甘，一直想取得比姐姐更加高的成就，不愿意错过任何可能的机会。

 

为了追求艺术，你可以付出什么样的代价？

《欢迎来到布伦屋：夜曲》影片的基础设定就放在艺术追求上，这就很有点儿《黑天鹅》的味道。追求艺术成就，在自身天赋的限制下，如果能够借助更加超自然的力量取得成就，主人公是否愿意尝试呢。

 

《夜曲》为了契合影片主题，也选择了一个颇具魔幻色彩的音乐做背景。

《夜曲》中提及的音乐作品叫做《魔鬼的颤音》。《魔鬼的颤音》创作过程颇为诡异，传说塔蒂尼经常梦想学到世上最神奇的小提琴技巧，于是有一次在梦中向魔鬼出卖灵魂，换取琴技，于是魔鬼给他演奏了一段优美的曲子。《魔鬼的颤音》由此诞生，塔蒂尼也被称作“出卖灵魂给魔鬼的人”。

《夜曲》中详细复述了塔蒂尼创作《魔鬼的颤音》的过程，同时用朱丽叶等人的经历致敬了这段离奇经历。《魔鬼的颤音》凭借其高难度闻名于世，能够成功挑战《魔鬼的颤音》也成了诸多音乐人的梦想。

 

《黑天鹅》能够成为屡获大奖的成功电影作品，和影片剧情密不可分。但同样讲述追求艺术造诣的《夜曲》却将影片侧重点放在未成年人不成熟的行为举止上。

《夜曲》后续直接变成了小妮子的争风吃醋，朱丽叶长期生活在姐姐薇薇安阴影下，不论生活还是学习都无法超越姐姐，从来不被周围人看好。尽管朱丽叶本身也很优秀也很努力，但谁会注意耀眼太阳旁边的一颗星星呢。

 

只有薇薇安无法出场表演时，朱丽叶才能作为备胎登场。促使朱丽叶铤而走险的原因不像是为追求艺术，更像是处于嫉妒和报复。

朱丽叶即便出卖灵魂，做出许多令人不齿的事情，也没有能够取得与之相匹配的艺术成就。这就让探究追求艺术的影片变得有点掉分。

 

《夜曲》中说，音乐是一项血腥运动。其实这种建立在人类生存需求更高层次的活动，个个都是血腥运动。艺术本质上并不产生价值，需要有人赏饭吃才能活下去，想要成为顶尖人物，背后需要的天赋和努力超乎想象。

其实看朱丽叶闭着眼就能画出一幅挺不错的画，她倒不如转职当个画家。东边不亮西边亮，成不了天才钢琴家，去成为一名有天赋的画家也挺不错，没必要吊死在一棵树上。

 

好高骛远不如脚踏实地，

一技傍身远胜出卖灵魂。

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标签： 犯罪(1746) 美国(4879) 惊悚(1982) 剧情片(2667) 人性(838) 小成本(1091)

欢迎来到布伦屋：夜曲 (2020)

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欢迎来到布伦屋：夜曲/Nocturne(2020)
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