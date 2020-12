好高骛远不如脚踏实地——《欢迎来到布伦屋:夜曲》 今天聊聊电影《欢迎来到布伦屋:夜曲》。 片名Welcome to the Blumhouse : Nocturne (2020)。 布伦屋(Blumhouse)公司和亚马逊合作《欢迎来到布伦屋》电影系列,拟陆续推出8部惊悚题材电影。系列电影前4部已于2020年10月6日和13日上线。 第一部《欢迎来到布伦屋:谎言》, 第二部《欢迎来到布伦屋:黑盒》, 第三部《欢迎来到布伦屋:凶眼》, 第四部《欢迎来到布伦屋:夜曲》。 今天聊聊系列电影《欢迎来到布伦屋》的第四部《夜曲》(Nocturne)。 女主角朱丽叶是一名艺术学校音乐系的学生,主修钢琴。她的亲姐薇薇安是同校音乐学生,同样主修钢琴。 薇薇安比起朱丽叶更具天赋,被选定出演毕业汇报演出的压轴曲目。 朱丽叶心有不甘,一直想取得比姐姐更加高的成就,不愿意错过任何可能的机会。 为了追求艺术,你可以付出什么样的代价? 《欢迎来到布伦屋:夜曲》影片的基础设定就放在艺术追求上,这就很有点儿《黑天鹅》的味道。追求艺术成就,在自身天赋的限制下,如果能够借助更加超自然的力量取得成就,主人公是否愿意尝试呢。 《夜曲》为了契合影片主题,也选择了一个颇具魔幻色彩的音乐做背景。 《夜曲》中提及的音乐作品叫做《魔鬼的颤音》。《魔鬼的颤音》创作过程颇为诡异,传说塔蒂尼经常梦想学到世上最神奇的小提琴技巧,于是有一次在梦中向魔鬼出卖灵魂,换取琴技,于是魔鬼给他演奏了一段优美的曲子。《魔鬼的颤音》由此诞生,塔蒂尼也被称作“出卖灵魂给魔鬼的人”。 《夜曲》中详细复述了塔蒂尼创作《魔鬼的颤音》的过程,同时用朱丽叶等人的经历致敬了这段离奇经历。《魔鬼的颤音》凭借其高难度闻名于世,能够成功挑战《魔鬼的颤音》也成了诸多音乐人的梦想。 《黑天鹅》能够成为屡获大奖的成功电影作品,和影片剧情密不可分。但同样讲述追求艺术造诣的《夜曲》却将影片侧重点放在未成年人不成熟的行为举止上。 《夜曲》后续直接变成了小妮子的争风吃醋,朱丽叶长期生活在姐姐薇薇安阴影下,不论生活还是学习都无法超越姐姐,从来不被周围人看好。尽管朱丽叶本身也很优秀也很努力,但谁会注意耀眼太阳旁边的一颗星星呢。 只有薇薇安无法出场表演时,朱丽叶才能作为备胎登场。促使朱丽叶铤而走险的原因不像是为追求艺术,更像是处于嫉妒和报复。 朱丽叶即便出卖灵魂,做出许多令人不齿的事情,也没有能够取得与之相匹配的艺术成就。这就让探究追求艺术的影片变得有点掉分。 《夜曲》中说,音乐是一项血腥运动。其实这种建立在人类生存需求更高层次的活动,个个都是血腥运动。艺术本质上并不产生价值,需要有人赏饭吃才能活下去,想要成为顶尖人物,背后需要的天赋和努力超乎想象。 其实看朱丽叶闭着眼就能画出一幅挺不错的画,她倒不如转职当个画家。东边不亮西边亮,成不了天才钢琴家,去成为一名有天赋的画家也挺不错,没必要吊死在一棵树上。 好高骛远不如脚踏实地, 一技傍身远胜出卖灵魂。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(1746) 美国(4879) 惊悚(1982) 剧情片(2667) 人性(838) 小成本(1091)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.