正道的光照进隧道里——《隧道尽头》 今天聊聊电影《隧道尽头》。 片名Al final del túnel / At The End Of The Tunnel (2016),别名密谋(台)。 我们接触过的西班牙电影、电视剧似乎都和悬疑惊悚密不可分,不知道是因为西班牙人对这方面题材极具天赋,还是我们观影时刻意如此选择。 当年电影《看不见的客人》火遍全中国,印度、意大利也是忙不迭地推出像素级复刻翻拍作品。《黑暗面》《荒蛮故事》更是圈粉无数。电视剧《纸钞屋》同样是一部赚足了口碑的西班牙悬疑电视剧。 今天聊的这部《隧道尽头》同样也是西班牙人拍摄的悬疑惊悚类型电影,仅仅依靠极简场景和少量人物,就讲述了一个跌宕起伏扣人心弦的故事。 影片一开场就聚焦在男主角华金身上。华金是一位独居鳏夫,在一场不幸的车祸中,他下肢瘫痪,妻女双亡,陪伴多年的老狗也不能动弹。乔金本人是一名工程师,日常就在自家屋子地下室里捣鼓东西,日子过得也还凑合。 一个人住在突然空出来的房子总感觉有点儿浪费,于是华金将楼上房间拿出来出租。一方面可以给家里增加点人气,另一方面还能补贴家用。 某日一位身材火辣的美女贝尔塔带着年幼的女儿贝蒂突然登门,十分强势地租下了房子,就这样屋子里变成了三人同住。 在地下室捣鼓东西的时候,华金听到隔壁房子有人说话,隐隐约约听到了一些不得了的事情。工程师华金发扬能动手绝不逼逼的风格,通过技术手段更加清晰无死角地观察隔壁,一不小心就知道了发生在自己身边的大秘密。 如果隔壁的坏人不会招惹到华金,华金或许会选择事不关己高高挂起,可是坏人们并不这么想,华金为了自保,开始策划反制计划。 在隧道尽头是惩恶扬善的光。《隧道尽头》带着强烈浪漫主义色彩,通过华金的一举一动表达了最质朴的价值观。 除了对罪恶做斗争,华金和贝尔塔母女的关系也是另一层关系。华金和贝尔塔母女是相互救赎的关系,华金将贝尔塔母女从恶棍手中救出,特别是给予小女孩贝蒂极大帮助,贝尔塔母女也填补了华金痛失妻女的空洞。 或许影片在回归最质朴价值观的途中,情节设定上有一些瑕疵,但这并不影响大家对美好的向往。 喜欢悬疑惊悚题材的观众不要错过《隧道尽头》。大家观影前也不要看剧透式影评,那将会大大降低观影感受。 《隧道尽头》颇有点儿《落水狗》的意思。仅仅依靠演员们的精湛表演和剧本的精妙设定,就拍成了一部优秀悬疑惊悚电影。一次又一次情节反转让人拍手称快,华金用最正道的光照亮了阴暗无光的隧道。 《隧道尽头》故事的主要人物也就是华金、贝尔塔,顶多加上几个劫匪头子。人物关系十分简单明了,表现出的故事却不简单。 影片证明讲好一个故事,仅需要一个房子。很多烂片从反面表明同一个道理,洗钱一般地砸钱并不能保证拍好电影,无谓的特效和航拍也不能弥补剧本缺憾。 支撑起《隧道尽头》这个牛逼闪闪放光芒故事的背后,是一个更为牛逼的剧本。并不复杂的布景和人物角色间,穿插了多条线索,人物角色的心理变化过程也十分清晰明朗,节奏气氛把控得到,观众们就看得很舒服也很过瘾。 浪漫的人聚在小屋内, 正道的光照进隧道里。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 犯罪(1746) 惊悚(1982) 酷(1282) 剧情片(2665) 阿根廷(47) 西班牙(222) 小成本(1089) 华纳(297)

