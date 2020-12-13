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正道的光照进隧道里——《隧道尽头》

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2020-12-13 21:09:57

正道的光照进隧道里——《隧道尽头》

今天聊聊电影《隧道尽头》。

片名Al final del túnel / At The End Of The Tunnel (2016)，别名密谋(台)。

 

我们接触过的西班牙电影、电视剧似乎都和悬疑惊悚密不可分，不知道是因为西班牙人对这方面题材极具天赋，还是我们观影时刻意如此选择。

当年电影《看不见的客人》火遍全中国，印度、意大利也是忙不迭地推出像素级复刻翻拍作品。《黑暗面》《荒蛮故事》更是圈粉无数。电视剧《纸钞屋》同样是一部赚足了口碑的西班牙悬疑电视剧。

今天聊的这部《隧道尽头》同样也是西班牙人拍摄的悬疑惊悚类型电影，仅仅依靠极简场景和少量人物，就讲述了一个跌宕起伏扣人心弦的故事。

 

影片一开场就聚焦在男主角华金身上。华金是一位独居鳏夫，在一场不幸的车祸中，他下肢瘫痪，妻女双亡，陪伴多年的老狗也不能动弹。乔金本人是一名工程师，日常就在自家屋子地下室里捣鼓东西，日子过得也还凑合。

一个人住在突然空出来的房子总感觉有点儿浪费，于是华金将楼上房间拿出来出租。一方面可以给家里增加点人气，另一方面还能补贴家用。

某日一位身材火辣的美女贝尔塔带着年幼的女儿贝蒂突然登门，十分强势地租下了房子，就这样屋子里变成了三人同住。

 

在地下室捣鼓东西的时候，华金听到隔壁房子有人说话，隐隐约约听到了一些不得了的事情。工程师华金发扬能动手绝不逼逼的风格，通过技术手段更加清晰无死角地观察隔壁，一不小心就知道了发生在自己身边的大秘密。

如果隔壁的坏人不会招惹到华金，华金或许会选择事不关己高高挂起，可是坏人们并不这么想，华金为了自保，开始策划反制计划。

 

在隧道尽头是惩恶扬善的光。《隧道尽头》带着强烈浪漫主义色彩，通过华金的一举一动表达了最质朴的价值观。

除了对罪恶做斗争，华金和贝尔塔母女的关系也是另一层关系。华金和贝尔塔母女是相互救赎的关系，华金将贝尔塔母女从恶棍手中救出，特别是给予小女孩贝蒂极大帮助，贝尔塔母女也填补了华金痛失妻女的空洞。

或许影片在回归最质朴价值观的途中，情节设定上有一些瑕疵，但这并不影响大家对美好的向往。

 

喜欢悬疑惊悚题材的观众不要错过《隧道尽头》。大家观影前也不要看剧透式影评，那将会大大降低观影感受。

《隧道尽头》颇有点儿《落水狗》的意思。仅仅依靠演员们的精湛表演和剧本的精妙设定，就拍成了一部优秀悬疑惊悚电影。一次又一次情节反转让人拍手称快，华金用最正道的光照亮了阴暗无光的隧道。

 

《隧道尽头》故事的主要人物也就是华金、贝尔塔，顶多加上几个劫匪头子。人物关系十分简单明了，表现出的故事却不简单。

影片证明讲好一个故事，仅需要一个房子。很多烂片从反面表明同一个道理，洗钱一般地砸钱并不能保证拍好电影，无谓的特效和航拍也不能弥补剧本缺憾。

支撑起《隧道尽头》这个牛逼闪闪放光芒故事的背后，是一个更为牛逼的剧本。并不复杂的布景和人物角色间，穿插了多条线索，人物角色的心理变化过程也十分清晰明朗，节奏气氛把控得到，观众们就看得很舒服也很过瘾。

 

浪漫的人聚在小屋内，

正道的光照进隧道里。

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7.3 

隧道尽头 (2016)

影评(13)

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隧道尽头/Al final del túnel(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8222912/
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