你在第几层？——《爱宠》

今天聊聊电影《爱宠》。

片名Pet (2016)，别名宠物 / 宠物情劫(台)。

这是一部主打囚禁的惊悚电影。

光看影片阵容就很有意思，男主角是凭借出演《魔戒》三部曲霍比特人梅利成名的多明尼克·莫纳汉，女主角是演过《黑天鹅》的柯赛妮亚·索罗。

影片海报更是用一个大大的心形牢笼困住一位身姿曼妙女子，立马有了惊悚题材影片常见的味道。

男主角赛斯在动物之家工作，日常工作就是照顾、处置流浪动物。日子过得平淡无奇波澜不惊，某天赛斯在公交车上邂逅了曾经的校园女神霍利，赛斯心中的心弦被触动了，于是开始了追求之旅。

赛斯的追求方法并没有什么惊奇之处，但对于一个内向的人来说，这些方法已经是强烈至极。不过赛斯本人其貌不扬，财力更是捉襟见肘，霍利对他眼皮子都不愿意抬一下。

偏执的人很容易走向极端，赛斯遭受多次拒绝后，决定将女神抓起来囚禁。既然不能得到你的心，那就先得到你的人，然后慢慢用斯德哥尔摩综合征得到你的心。

说做就做，赛斯利用工作技能和职务之便，打造了一个钢铁牢笼，准备好给畜生用的麻醉剂，对着霍利下手了……

《爱宠》不乏大量血腥镜头，言语动作也是颇为生猛，猛的打眼一看就是一部常规的B级片。

但如果你这样想就错了，本片导演卡莱斯·托伦斯是来自盛产悬疑电影的西班牙，在影片后半段设定了极不寻常的反转情节。

观众们跟着赛斯的主视角推进剧情，很容易地就会以为这是一场猫捉老鼠的游戏。偏执的屌丝男追求女神未果，于是铤而走险绑架囚禁，怎么看都是常见套路。猫有了，老鼠有了，这当然是猫捉老鼠啦。

但只要你耐心看到影片一半，你就会发现其实自己被导演玩了一个反套路，先入为主地陷入思维定式。

猫捉老鼠的游戏不假，但是谁是猫、谁是老鼠，这就值得玩味了。《爱宠》在主要人物上设置反转，用反套路的方式玩了一把套路，这就很有意思。

你满心欢喜的以为自己在第五层，战略藐视对手，殊不知对手在平流层俯视着你。

屌丝苦苦追求女神，女神却爱答不理。于是屌丝发愤图强，决定剑走偏锋，用属于自己专业特色的方式去PUA女神。

结果变成了你以为你在PUA女神，你却不知道心中女神的段位比你高得多。女神只不过来了一招守株待兔，紧接着一招以逸待劳，略施小计就反客为主。

这就和那些总想着劝妓女从良、拉良家下水的人心理活动一样，策划活动之前先要点点自己几斤几两。并不是投入了大量精力研究女神，就能将女神吃透的。

在感情方面，投入产出并不成比例，一旦用心就输了。

舔狗舔狗，舔到最后，自己真当了狗，到头来还是一个挺悲催的故事。

菜鸟欢欣雀跃班门弄斧，

高手邪魅一笑扮猪吃虎。

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