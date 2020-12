你在第几层?——《爱宠》 今天聊聊电影《爱宠》。 片名Pet (2016),别名宠物 / 宠物情劫(台)。 这是一部主打囚禁的惊悚电影。 光看影片阵容就很有意思,男主角是凭借出演《魔戒》三部曲霍比特人梅利成名的多明尼克·莫纳汉,女主角是演过《黑天鹅》的柯赛妮亚·索罗。 影片海报更是用一个大大的心形牢笼困住一位身姿曼妙女子,立马有了惊悚题材影片常见的味道。 男主角赛斯在动物之家工作,日常工作就是照顾、处置流浪动物。日子过得平淡无奇波澜不惊,某天赛斯在公交车上邂逅了曾经的校园女神霍利,赛斯心中的心弦被触动了,于是开始了追求之旅。 赛斯的追求方法并没有什么惊奇之处,但对于一个内向的人来说,这些方法已经是强烈至极。不过赛斯本人其貌不扬,财力更是捉襟见肘,霍利对他眼皮子都不愿意抬一下。 偏执的人很容易走向极端,赛斯遭受多次拒绝后,决定将女神抓起来囚禁。既然不能得到你的心,那就先得到你的人,然后慢慢用斯德哥尔摩综合征得到你的心。 说做就做,赛斯利用工作技能和职务之便,打造了一个钢铁牢笼,准备好给畜生用的麻醉剂,对着霍利下手了…… 《爱宠》不乏大量血腥镜头,言语动作也是颇为生猛,猛的打眼一看就是一部常规的B级片。 但如果你这样想就错了,本片导演卡莱斯·托伦斯是来自盛产悬疑电影的西班牙,在影片后半段设定了极不寻常的反转情节。 观众们跟着赛斯的主视角推进剧情,很容易地就会以为这是一场猫捉老鼠的游戏。偏执的屌丝男追求女神未果,于是铤而走险绑架囚禁,怎么看都是常见套路。猫有了,老鼠有了,这当然是猫捉老鼠啦。 但只要你耐心看到影片一半,你就会发现其实自己被导演玩了一个反套路,先入为主地陷入思维定式。 猫捉老鼠的游戏不假,但是谁是猫、谁是老鼠,这就值得玩味了。《爱宠》在主要人物上设置反转,用反套路的方式玩了一把套路,这就很有意思。 你满心欢喜的以为自己在第五层,战略藐视对手,殊不知对手在平流层俯视着你。 屌丝苦苦追求女神,女神却爱答不理。于是屌丝发愤图强,决定剑走偏锋,用属于自己专业特色的方式去PUA女神。 结果变成了你以为你在PUA女神,你却不知道心中女神的段位比你高得多。女神只不过来了一招守株待兔,紧接着一招以逸待劳,略施小计就反客为主。 这就和那些总想着劝妓女从良、拉良家下水的人心理活动一样,策划活动之前先要点点自己几斤几两。并不是投入了大量精力研究女神,就能将女神吃透的。 在感情方面,投入产出并不成比例,一旦用心就输了。 舔狗舔狗,舔到最后,自己真当了狗,到头来还是一个挺悲催的故事。 菜鸟欢欣雀跃班门弄斧, 高手邪魅一笑扮猪吃虎。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 犯罪(1748) 美国(4881) 惊悚(1984) 剧情片(2671) 血腥(343) 西班牙(224) 小成本(1093)

