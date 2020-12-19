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赛博朋克就是这个味儿——《副本：义体置换》

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2020-12-19 22:47:46

赛博朋克就是这个味儿——《副本：义体置换》

今天聊聊电影《副本：义体置换》。

片名Altered Carbon: Resleeved (2020)，别名义体置换(港/台) / 碳变 / 转变的碳元素。

 

在美剧《副本》两季完结后，Netflix延续《副本》的世界观，创作了一部全新动画电影《副本：义体置换》。

动画电影中，男主角依旧是我们熟悉的最后的星际战士武·科瓦奇（Takeshi Kovacs）。这次他卷入了一场与日本黑道有关的事件，他需要在错综复杂的关系之间找到解决方案。

 

《副本：义体置换》的整个世界观和美剧保持高度一致。

全片依旧是浓郁的赛博朋克风，阴雨连绵，随处可见霓虹闪烁，城市里都是高耸入云的高楼大厦，人们过着今朝有酒今朝醉的生活，大家纸醉金迷只想着获取更多快感。

影片中的核心设定依旧是近乎无限的生命，人们可以通过堆栈实现永生。为了永生，有的人丑态百出。

 

从时间线来看，动画电影《副本：义体置换》发生在《副本》第1季之前253年，算是整个系列的前传。

故事发生在武·科瓦奇所在的星际军团被剿灭一年之后的时间，

濑田英机找上武·科瓦奇，希望他能够协助调查自己亲弟弟死亡的真相。报酬就是濑田英机帮助武·科瓦奇摆平在黑道的麻烦。武·科瓦奇为了更好点地活命，从开挂战士变成了保姆、保镖、侦探……

濑田英机正是《副本》第2季的日本黑道老大，在第2季中有过很不错表现。

 

在影片中，围绕日本黑道水本组的权力交接发生了一系列血腥事件，本地CTAC部队、忍者刺客悉数登场，各方势力展开你死我活的争斗。

“恰巧”卷入此次事件的武·科瓦奇再次大发神威，身兼保镖、侦探数职，不仅完成了任务还保护了关键人物。

 

永生的诱惑力太大，哪怕是满嘴仁义道德的人都禁不住永生的诱惑。黑道之所以能够存在和发展壮大，最重要的就是依靠道义吸引簇拥，这也是黑道的文化传承。

如果有人想着在这方面占便宜，一旦被揭穿，结局只能是众叛亲离。大家最痛恨的就是两面人，如果一直做一个猥琐的真小人，大家也就罢了，最讨厌那种道貌岸然的伪君子，台上一套台下一套。

 

充满日式风格的《副本：义体置换》制作极为精良，动画电影将赛博朋克和日本风格实现水乳交融，融为一体。画面充满东方韵味，出色地勾画出日本元素下，赛博朋克世界的模样。几个充满日本风格的元素一亮相，影片的味道就有了。

其实我们也可以拍出具有我们风格的赛博朋克风。比如在《爱，死亡和机器人》里，《狩猎愉快》就是一个很好的例子，将聊斋和蒸汽朋克完美结合。至于本土一直没有优秀作品，更多原因就不多说了。作为观众，我只能满脸艳羡。

 

如果能将《副本》系列发扬光大，那是最好不过。在永生和意识传输的概念基础上，《副本》有广阔的创作空间，哪怕武·科瓦奇双体并存也没关系，反而还能成为卖点。

如果我们等不到赛博世界降临的那天，过过干瘾也不错。

看到最近的一条新闻，网易首次完成由人工智能完全生成的歌曲《醒来》，歌曲作词、编曲、演唱全由AI技术完成。人工智能已经能够在各大领域崭露头角，吟诗作对、唱歌跳舞，赛博朋克的世界或许真的不远了。

 

不考虑科幻元素，单纯把《副本：义体置换》当做一部动作电影来看也没问题。

影片中的动作戏十分爽快，拳拳到肉、刀刀见红，战就战个痛快。角色们打起来的时候动画角色完全不必顾忌真人生理结构，可以轻松做出真人电影完全做不出的动作。

看完两季《副本》后，一定要看一看这部前传式的动画电影。

美剧前传开拓广阔空间，

赛博朋克就是这个味儿。

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7.1 

副本：义体置换 (2020)

影评(1)

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副本：义体置换/Altered Carbon: Resleeved(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8223247/
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