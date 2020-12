赛博朋克就是这个味儿——《副本:义体置换》 今天聊聊电影《副本:义体置换》。 片名Altered Carbon: Resleeved (2020),别名义体置换(港/台) / 碳变 / 转变的碳元素。 在美剧《副本》两季完结后,Netflix延续《副本》的世界观,创作了一部全新动画电影《副本:义体置换》。 动画电影中,男主角依旧是我们熟悉的最后的星际战士武·科瓦奇(Takeshi Kovacs)。这次他卷入了一场与日本黑道有关的事件,他需要在错综复杂的关系之间找到解决方案。 《副本:义体置换》的整个世界观和美剧保持高度一致。 全片依旧是浓郁的赛博朋克风,阴雨连绵,随处可见霓虹闪烁,城市里都是高耸入云的高楼大厦,人们过着今朝有酒今朝醉的生活,大家纸醉金迷只想着获取更多快感。 影片中的核心设定依旧是近乎无限的生命,人们可以通过堆栈实现永生。为了永生,有的人丑态百出。 从时间线来看,动画电影《副本:义体置换》发生在《副本》第1季之前253年,算是整个系列的前传。 故事发生在武·科瓦奇所在的星际军团被剿灭一年之后的时间, 濑田英机找上武·科瓦奇,希望他能够协助调查自己亲弟弟死亡的真相。报酬就是濑田英机帮助武·科瓦奇摆平在黑道的麻烦。武·科瓦奇为了更好点地活命,从开挂战士变成了保姆、保镖、侦探…… 濑田英机正是《副本》第2季的日本黑道老大,在第2季中有过很不错表现。 在影片中,围绕日本黑道水本组的权力交接发生了一系列血腥事件,本地CTAC部队、忍者刺客悉数登场,各方势力展开你死我活的争斗。 “恰巧”卷入此次事件的武·科瓦奇再次大发神威,身兼保镖、侦探数职,不仅完成了任务还保护了关键人物。 永生的诱惑力太大,哪怕是满嘴仁义道德的人都禁不住永生的诱惑。黑道之所以能够存在和发展壮大,最重要的就是依靠道义吸引簇拥,这也是黑道的文化传承。 如果有人想着在这方面占便宜,一旦被揭穿,结局只能是众叛亲离。大家最痛恨的就是两面人,如果一直做一个猥琐的真小人,大家也就罢了,最讨厌那种道貌岸然的伪君子,台上一套台下一套。 充满日式风格的《副本:义体置换》制作极为精良,动画电影将赛博朋克和日本风格实现水乳交融,融为一体。画面充满东方韵味,出色地勾画出日本元素下,赛博朋克世界的模样。几个充满日本风格的元素一亮相,影片的味道就有了。 其实我们也可以拍出具有我们风格的赛博朋克风。比如在《爱,死亡和机器人》里,《狩猎愉快》就是一个很好的例子,将聊斋和蒸汽朋克完美结合。至于本土一直没有优秀作品,更多原因就不多说了。作为观众,我只能满脸艳羡。 如果能将《副本》系列发扬光大,那是最好不过。在永生和意识传输的概念基础上,《副本》有广阔的创作空间,哪怕武·科瓦奇双体并存也没关系,反而还能成为卖点。 如果我们等不到赛博世界降临的那天,过过干瘾也不错。 看到最近的一条新闻,网易首次完成由人工智能完全生成的歌曲《醒来》,歌曲作词、编曲、演唱全由AI技术完成。人工智能已经能够在各大领域崭露头角,吟诗作对、唱歌跳舞,赛博朋克的世界或许真的不远了。 不考虑科幻元素,单纯把《副本:义体置换》当做一部动作电影来看也没问题。 影片中的动作戏十分爽快,拳拳到肉、刀刀见红,战就战个痛快。角色们打起来的时候动画角色完全不必顾忌真人生理结构,可以轻松做出真人电影完全做不出的动作。 看完两季《副本》后,一定要看一看这部前传式的动画电影。 美剧前传开拓广阔空间, 赛博朋克就是这个味儿。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(1752) 美国(4885) 动画(1609) 科幻(1409) 酷(1288) 剧情片(2677) 动作片(1044) 娱乐片(772) Netflix(98)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.