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这是给他们看的电影

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2020-2-27 15:38:50

   

#好莱坞往事/Once Upon a Time ... in Hollywood(2019)

 

 

   好莱坞往事(2019)

 

Once Upon a Time ... in Holly

wood

 

      前几天看完《好莱坞往事》轻率地写了句短影评：如果说《爱尔兰人》是讲耄耋江湖大佬坐在轮椅上咀嚼江湖辉煌岁月的残渣；《好莱坞往事》可以说是过期老炮儿大爷痛定思痛试图重振雄风的苦涩。其实当时根本没看懂什么。

      昨天又看了一遍，还是不太懂。但也明白了，这不是给我们看的电影。这就像一部纪录片，记录了好莱坞的历史，呈现好莱坞的过往岁月的幕前、幕后故事。那些人，那些事，那张海报，那个桥段都是他们回味无穷的记忆中的闪光点。  西部片、曼森事件、嬉皮士、意大利电影（西部片）、李小龙、青蜂侠与蝙蝠侠的交集，昆丁在在影片中涵盖了太多的过往杰出的电影、电视剧、导演、演员等所有参与影片制作的人与是非。局外人只能看到或者光鲜，或者阴暗的皮毛难以明了他的骨骼和血液，局内人方可敲骨吸髓细细琢磨品味。如果你是一个执着的考古积极分子，推荐你看看这篇科普的影评：

 

科普：《好莱坞往事》致敬的电视电影，现实事件和有趣的小细节   

   我倒是很欣赏小李子这次的表现，可能也是和角色之间心有戚戚焉，演员对年龄的恐惧真是发自内心的。

     小美女，茱莉亚·巴特斯，真是令人眼前一亮，几年后又将会照亮好莱坞的天空吧。


 

 

   皮特，帅就好了，不需要演技。这次也是熬出个最佳男配，基本上是半个男主。

   

   美女的脚应该是有意义的，还有电影院里莎朗.塔特同样把脚放到前面椅子靠背上。

 

   昆汀，无需再赞美了。已经是站在峰顶的人了。这次精雕细作，每个细节，一丝一毫，都不放过，完美复制50年前的情景。也应该感谢辛苦付出的服装、布景、化妆等等无数人的努力。

但是，我还是感觉这一次有点过分了，就像一个喜欢用典的诗人，处处用典，让我等如坠云山雾海之中，所以，我认为这不是一部给我们这些普通影迷看的电影。

 

最后还有些迷惑：道路拐弯处的海报，出现了多次，上面看着像是杰克·尼克尔森的《闪灵》，是在影射罗曼.波兰斯基的强奸吗？

        

 

7.5 

好莱坞往事 (2019)

影评(24)

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好莱坞往事/Once Upon a Time ... in Hollywood(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2549705/blog/8209275/
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