张家荣：在导演与演员的双重身份中，不断寻找另一个自己

曾听过这样一句话，一个好导演一定是个好演员，但是一个好演员未必是个好导演。转型的道路上除了胆识和才华，亦需要更多的磨练和经验。

放眼国内影视圈，不知不觉，我们早年追过的演员都去当导演了。徐峥、吴京、刘若英等这些新晋导演的转型多少都可圈可点，更别提姜文、成龙、周星驰等大咖从票房、口碑乃至个人发展所取得的巨大成功。

导演梦恐怕是绝大多数演员心中都会有的梦想，张家荣也不例外。

他凭着对动作电影的执着与喜爱，在动作影视行业摸爬滚打多年。与大多数动作演员一样，张家荣从一名武术替身演员历经多年磨炼，逐渐成为正式动作演员，终得到业界认可。

“一个人既可以深思熟虑地忠于自己的选择，也可以不假思索地忠于自己的心”。这是张家荣的信仰也是他对工作生活的一种态度。

做演员等于一直在别人的屋檐下，没有太多发挥的空间，在电影创作中有太多好的想法被扼杀在演员身份的特定形式中，做导演也就成了他不断提升自己的另一个目标。

虽然艺术都是相通的，但行业之间还是存在着差距。动作导演是一个专业而且有技巧的事，功力、诚意和自知之明缺一不可。需要厚积薄发，扬自己所长、在能力范围内做些创新。

对于他来说演员与动作导演是互补的存在，既能让自己从不同的角度去认识演员这个职业，也能让自己在动作方面获得更多的发挥与提升。

“动作演员只要负责自己的角色和动作就可以了，但是动作导演要负责整个动作的连贯性与各角色间的连动性，这需要很强的动作逻辑。对自己来说是个挑战，也会是一种成长的过程。”

在担任过多部影视剧动作导演与演员之后，他仿佛找到了另一个全新的自己。

无论是作为一名动作演员，还是一名动作导演，对于动作电影的敬畏之心始终如一，每一次都全力以赴。即使在没有工作的闲暇时，也会严格要求自己，坚持锻炼，让身体保持最好的状态，去等待下一次的机会。

对于多年钻研动作的张家荣来说，“硬汉”是最能直观体现动作片魅力的一种风格，他近期的一部院线动作电影《终极代码》就是由一群热血硬汉倾力打造。

作为影片的动作导演及演员之一，他曾说现在动作类型题材电影相对匮乏，对于电影来说动作确实能给电影绽放光彩，中国武术动作需要有新纪元。张家荣希望在动作方面能够有新的突破，为观众带来更精彩的打戏。

动作戏作为电影的一大亮点，讲究真实感，他拒绝了动作电影中的技巧拍摄，让演员们真打真干，拳拳到肉。这与军人出身的新生代动作演员也是影片主演之一的吴治廷想法不谋而合。

两人都是凭借实打实的基础走到现在的“硬汉”，在动作领域摸爬滚打多年，都逐渐形成了一套自己的打法。有时在动作设计上难免会有分歧，但私下却是惺惺相惜多年的好兄弟。

张家荣在保留其原有的动作风格的同时，扬长避短进行创新，设计一整套连环招式，使打斗更加惊险刺激。运用了大量的武术镜头，把类似搏击、功夫、跑酷等动作进行了融合，剪辑节奏紧凑，呈现出凌厉洒脱、拳拳到肉的动作场面。

现在的观众很聪明，想挣钱的作品和有诚意的作品，观众一眼即可分辨。口碑已经成为当下院线电影的命门所在，只要能交出有质量保证的作品，在这汹涌湍急的时代涌潮中，也可以乘着它向前飞奔。

“没有经过时间的洗礼，我们永远都不知道究竟现在走的路是否真的可行。与其追着市场看观众喜欢看什么，不如踏实下来琢磨剧本，打磨一部可以带给观众新奇和新意的崭新电影。”

张家荣一直把自己定义为“愚笨”的人，只要认定一件事就会付出百分之两百的努力，接下来他将怀着对动作片的敬畏之心，全力以赴。