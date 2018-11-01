从此江湖成永别，夜台沽酒论英雄

10月30日，“武侠小说泰斗”金庸去世 ，享年94岁。跟之前的多次谣传不一样，这次，是真的永远离开了这个世界。

短短两个月，金庸、李咏、常宝华、盛中国、单田芳等名家大师相继去世，或许......我们是真的长大了，在这个只能缅怀的年代，对于那些曾经熟悉的人也该学着挥手告别。

受金庸先生小说的影响，我们这代人，童年大概都曾有个大侠梦，一人一马仗剑天涯。

即使你没有看过他的小说，也一定看过小说改编的电影和电视剧。陈小春版的韦小宝，苏有朋版的张无忌，古天乐版的杨过，还有林志颖版的段誉......

金庸先生笔下的这十几本小说承载的是数代人的青春和武侠梦：

飞—《飞狐外传》清乾隆

雪—《雪山飞狐》清乾隆

连—《连城诀》晚清

天—《天龙八部》北宋后期

射—《射雕英雄传》南宋

白—《白马啸西风》清朝

鹿—《鹿鼎记》清康熙

笑—《笑傲江湖》明中

书—《书剑恩仇录》清乾隆

神—《神雕侠侣》南宋末

侠—《侠客行》明中

倚—《倚天屠龙记》元末

碧—《碧血剑》明末

鸳—《鸳鸯刀》清朝

“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”，除了一部短篇《越女剑》，金庸先生几乎所有作品都在这副对联里了。

尘世如潮人如水，只叹江湖几人回。

有时候总会想，到底是一个怎样的人，才能构建出一个如此庞大的江湖。仔细想来才发现，关于金庸先生，我们似乎更熟悉他的小说。

作为中国武侠小说界的传奇人物，很多人未经本人授权给金庸写自传，而他却觉得自己只不过是个写小说的而已，没有价值也没有资格。

“我这一生经历极复杂，做过的活动很多，兴趣非常广泛，我不相信有人能充分了解我而写一部有趣而真实的传记。金庸为人所注意只是一个写武侠小说的人，并无多大价值，不值得为他浪费笔墨，写自传似乎没有资格。而且我这辈子和太多的人交往，有太多的秘密，也不方便公开。”

闲时月下一壶酒，笑看功名化土灰。他直到生命的最后一刻，依旧是自由洒脱的样子，没有告别，没有遗言，就像侠士收剑入鞘，回首便是永恒。

有人曾经问金庸：“人生应如何度过？”

先生答：“大闹一场，悄然离去。”

金庸先生把一生活成了武侠剧，而他则是那个提笔为剑的英雄侠客。

年少时从不容忍的他，因看不惯训导主任辱骂学生，而写了一篇《阿丽丝漫游记》，用反派形象影射教导主任，结果被勒令退学。

好不容易考上了重庆中央政治大学，当时的校长是蒋介石，学校一律实行军事化管理，心直口快的他把学生见到老师时的行礼标准，说成“像希特勒部队的动作”，又被退学。

然而，他并未因此收敛心性。

侠之大者，为国为民，真正拥有家国情怀的人，从来都是直言敢行。

金庸当年除了在《明报》连载武侠小说闻名海内外，其实还在《明报》上还坚持写社评，针对社会热点和时政发表评论。他明《报创》办人的影响力甚至远大过于他的小说。

理想、公道、正义、道德，这是金庸在评论性文章中经常提到的，凭着敏锐的政治嗅觉和犀利的见解，硬是将《明报》办成了香港知识分子心中的第一大报，连香港总督每天都要看他的社评。

在《明报》的岁月，金庸除了连载自己创作的小说之外，还发掘了古龙、温瑞安等小说名家，开启了武侠小说的黄金时代。

“侠气，干预社会，对好的人和事件进行赞扬和表彰，对坏的人和事情进行批评和反对。”这是《明报》的办报宗旨，也是他的武侠观。

敏感的文革时期，在生命受到严重威胁的情况下，他也从未违背过这一宗旨。

“即使危险迫在眼前，感到恐怖也不卑怯退却。因为我不想被我小说中的英雄们取笑啊！”

或许，金庸先生之所以能构建武侠江湖，是因为他已经把自己活成了一位自由随性，有正义感，好打抱不平的侠客。

相思无用，唯别而已，别期若有定，千般煎熬又何如？莫道黯然销魂，何处柳暗花明。（自《神雕侠侣》）

最后，借用胡歌悼念金庸先生那句话：先生走了，我们万分不舍，但我猜先生自己或许会说 “你瞧这些白云，聚了又散，散了又聚，人生离合，亦复如斯”。

江湖路远，就此别过。



