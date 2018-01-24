从自欺与巫术仪式看影视作品

叶舒宪在他的书中提到过这样的一个问题 那就是巫术咒语 为什么 千年不变 他给出的解释就是 咒语一旦有一点的变化 可能就不灵验了 巫术的目的就是要灵验 显然 不变是有必要的 当然我们知道 很多咒语其实是发生过改变的 各地口音不同 咒语 流传下来的也不一样 随着口音的变化 以及传唱者在不经意间的更改 以及流传中的再加工 咒语也是会改变的





在巫术仪式中 每个环节都是非常重要的 不能有一点马虎 这点 我们翻看圣经中的利未记和民数记就可以看到 这其中对祭祀的记载是非常详尽的 这里没有什么是重要的和不重要的 他们都是这个整体中的某个环节而已 这点对人的审美观念 有非常重要的心理暗示 当某个 细微的环节被错过了时 人就会产生某种不安和焦虑 觉得哪里不对劲 我们好像有某些失误 就算对那个细微的地方没有察觉到 但是在潜意识中 还是有一点细微的感觉 这种感觉就是审美的直觉





其实巫术仪式在千年中 发生了很大的变化 叶舒宪追问的不过是那些没有发生过变化的部分 不变的方面很少 就连巫术这个词 现在都被很多人讨厌 更不用说巫术仪式了 仅存的一些怪异形式 没有发生过变化的 也不多见 基本上都是在一些穷乡僻壤 与外界沟通不频繁甚至根本不沟通的地方 这样才更容易世代保存住一些东西 否则后代更换职业 这东西也就没有传承的余地了





与外界沟通频繁的地方 就不太容易保存住这些繁琐的仪式 这些地方一样会有传承 但是 都是有创造性的传承 这些地方会一直发展他们本来有的东西 所谓的巫术 就是依靠某些固定的形式 可以达到他们心中所期待的目的 比如祈雨 古代祈雨的形式是非常繁琐的 评价这些形式是否有意义 还是要看他到底能不能 达到我们所期待的那个目的 交通以及民风都比较闭塞的地方 他们无法接触到其他的形式 也就没有什么对比可言了 这样的话 就算没有达到他们预期的目的 又能怎么办呢？ 是不是天公真的发怒了？ 等等 总之 下一次再试试 吧 没办法 文化交流相对频繁的地方就不一样了 他们可以接触到很多形式的仪式 在其中 他们可以对比哪一个 更容易达到目的 比如 这个法师在他的祈雨仪式之后几天达到我们的目的 那个用了几天 我们可以对比来考察 以及 哪一个祈祷的雨水更符合 我们的需要 这就要看雨水的量了 不能过大或过小 这就是为什么在开化的地方 不太排斥外来的东西 他们已经经历过太多的外来仪式了 这都无所谓 反正可以达到目的就成了 哪里的仪式并不重要 在对比中 发现更符合他们要求的 甚至 还可以综合 几种仪式 将他们好的地方 杂糅在一起 从而创造出 一个 更新更好的仪式 当然这一切都要在实践中体验 不怕仪式繁琐 只怕他不管用 这种仪式的传承 各种环节都会刻画在民众的内在审美仪式之中 形成一种审美的范式 不开化的地方 他们传承的东西更死板 不大容易出现创造 他们也没有经历过变化和创造 导致他们在审美上也非常的固执





萨特的自欺概念 和人类的现代意识有关系 当人类经历过太多的 创造与变化之后 对很多仪式 都产生了一种不信任的态度 这点从笛卡尔 就已经非常明显了 伴随着现代工业机械化意识的形成 人类对物理形式的信任逐渐的加深 对人文创造的仪式 就有了一种深深的怀疑和不满 当这种怀疑 到了 杀死了 整个人文体系的支柱 上帝时 所有的人文仪式轰然倒塌 人文传承变为笑话 很多人都可以轻松地 谈论人文 认为那不过就是无所谓的东西 没什么大不了的 反正一切都已经过去了 现在严肃的是物理与数学 其实严肃的并不是物理与数学 严肃的是人本身 后现代看似给人的沟通与交流敞开了大门 其实不过是告诉人 沟通是没有必要的 反正没有对错可言 这样看 后现代是将 交流之门关闭了 人文仪式也不重要了





萨特的自欺概念 就是从这里诞生的 他忘记了 古代的人文仪式 在萨特的脑子里只有与女子上床 而忘记了 达到目的所需要的人文仪式了 其实现代人 只是有一种嘲笑古代人文仪式的观念 口上嘲笑 其实内在的审美意识 还没有什么过大的变化 比如 最近的李小璐事件就可以看到 我不关心新闻的真假 我们单纯的看网友对这件事的大体态度 就会发现 李小璐事件不符合广大网友的审美意识 显然 同样是上床 李小璐事件缺乏仪式性 反而李小璐夫妻之间 就有一种仪式 是网友们所认可的 可见 一种自古以来的仪式 已经深深的融进了 人们的文化心理之中 从而成为了审美判断的一个标准 当人们违反了这个仪式的话 人们就会对这件事产生一种反感 萨特所处的时代 恰恰是仪式被破坏的时代 他对仪式有了深深的怀疑 就像古代人对祈雨仪式有了怀疑一样 仪式中的某些环节变得没什么意义了 多余 累赘 这时人就会试图跳跃这个环节 试试能不能更简单的完成目的 此时这个环节才有了自欺的感觉 这种感觉和人的自由意识的自觉 差不多同时出现的 也就是说 当人们对仪式产生怀疑时 他们也就有了更多的选择 做还是不做 也只有在这样的意识环境中 才会有萨特对自欺的那种描述 显然此时的仪式已经没有什么重要性了 就像有一年春晚小品竟然讨论是不是可以不吃饺子 吃点别的 古代有过年吃饺子风俗的人们是不会讨论这个的 过年不吃饺子 那年就过不去了





中国现代影视剧 就没有注意到仪式是一个整体性的东西 他的每一个环节都是有意义的 创作者往往是过于关注在某一个环节上而导致了整体的崩溃 问题最严重的是 在通俗剧中 对主角人物的刻画力度过猛 导致了与整体的脱节 一部影视作品 要创造的是一个整体 而不是单纯的一个角色 当一个角色 出现在这部作品中 导致了这部作品的整体不协调时 这部作品就是失败的 比如 周星驰的美人鱼 这部作品和周星驰往常的作品非常的不同 我们从主人公这里做比较 邓超饰演的角色是一个创业者 而且还很成功 不过电影没有刻画他的这个创业经历 而是直接从成功后开始 这点就与周星驰往常的电影非常的不同 影评界普遍认为周星驰刻画小人物最为擅长 比如破坏之王 喜剧之王 九品芝麻官 又或者像食神 算死草 百变星君 那样 从高处跌落到谷底的人物 总之周星驰电影中的这种自我救赎过程 与古代宗教中的成人礼或者入教礼很类似 从一个没有资格的人经历某些关卡和难题 达到某些标准 美人鱼中的角色不同 主人公是一个创业的成功者 这里我要先说明一下 影视作品与现实不同 现实什么样的事情都可能发生 影视作品不行 周星驰塑造这个角色可能很单纯 认为大众更青睐于创业者而不是富二代 但这个审美观念下的创业成功者 恰恰和整部作品极度的不和谐 美人鱼作为一个游离于主流观念之外的他者 也就是非主流是非常弱势的 当他们寻求自我保卫时 结盟者 基本上也是差不多处境的边缘人物 而不是一个创业成功者 他的企业之所以成功 是因为他在体制之中 他是主流观念的代表人物 让一个这样的人物 去爱上非主流 这本身就成为了一个笑话 现实中可能会出现 但是作为一部艺术作品 他会让人有一种审美的排斥 这种创业的成功人士 应该作为一个美人鱼中的反面角色 被嘲讽 却偏偏成为了 非主流的保护者 这让那些边缘人 觉得 他们的救赎并不是他们的努力 而是需要主流社会的施舍和拯救 边缘人物可以做的 要么就是色诱主流 要么干脆成为主流 要么就是碰碰运气 真让人倒胃口





当现代人鄙视人文仪式 而推崇物理数学时 我们可以看到的 就只有人变得越来越肤浅了 肤浅到认为人是在自欺 这种自欺的观念 一方面是他过于的自信 认为人好像真的了解自己的目的一样 就像萨特 认为人的目的是和对方上床 这很神奇 人竟然了解自己的目的 另一方面人也太无知了 无知到自己所要做的 竟然茫然无知 认为这些所做竟然与自己无关一样 将仪式的环节完全的拆解 对这个整体完全的不闻不问