随着中国太极拳的被神化 也导致了其他格斗派别的不满 以及民众对这个拳种的不信任感 好像什么人都可以拿太极拳来开开玩笑了 这里我想说说 我接触的太极拳和对他的看法





就像我在上一篇一代宗师中谈论的中国武术一样 太极拳也向意境和修为方面发展了 甚至是其他武功拳种中最甚的 上一篇提到的 一些习武的人 也喜欢养花 画画和书法是我亲眼所见 基本上是练太极拳和八卦掌的 我基本上只接触过这些人 奇怪的是 这些 都是需要静的 需要所谓涵养和修为的东西 这样对一些老人可能有好处 动静相结合 但是年轻人练太极拳也喜欢这种静的就有些奇怪了 他们仿佛对其他的运动并不感兴趣 反而对静有一种审美性的接受 这一点与其他的习武之人有很大的不同 那些练跆拳道的 也喜欢踢球或者打篮球 和他们聊天时 对游戏也有某种兴趣 至少在聊这些话题时 他们会很兴奋 问你也喜欢吗？ 练太极拳的人大部分对这些动的活动 有一种逃避的态度 我并不是说他们不喜欢其他运动 而是说他们不太喜欢和像我这样的人 谈起这些事 比如电脑游戏 他们会略带嘲讽的带过 可以看出 他们对那些要求动的活动 有些许的审美上的排斥 在我的眼中 中国武术被重文轻武观念影响最深的就是太极拳了 或许这和太极拳在士大夫中影响力最深有关系 他的内在文化正好契合士大夫的气质





近代中国有很长一段时间是不练武的 很多人只能偷偷的练 你想学习武术尤其是正宗的武术也不容易 比如马洪在他的讲解陈氏太极拳的书中就有提到过这方面的事 后来不知怎么太极拳慢慢的火了 但那时大家只是都知道有个武术是太极拳 练的人不算特别多 大众都在练气功 随着气功在中国被禁止 太极拳成为了大众锻炼的主流（如今是广场舞） 差不多同一时间 李德印的简化太极拳教学光盘流行起来 可以说这就是太极拳向民间发展的重要信息 如同文学的白话文变革一样





无论是太极拳界还是哲学都有这同一个问题 那就是为了招揽外行人 需要将本来的东西 简化 让他易懂 易学 李德印的简化太极拳就是如此 就像哲学中的那些启蒙书 这些确实让很多人开始慢慢的接触太极拳这个拳种了 练功人的基数也更大了 很多人的启蒙都是从李德印的那张二十四式太极拳开始的 就像哲学中的那些启蒙书一样 将门坎降的非常低 像是将人骗进去一样 你先练了再说 哲学吧不就是很多人看了那些书加上几本哲学史就认为自己懂哲学了吗？ 其实看了这些 连入门都不算 还什么都不懂呢？ 于是那些行家里手们就出来指责李德印 说他在破坏太极拳 在我看来 李德印只是将基础人数大大的增加了 谈不上破坏太极拳 就像那些哲学启蒙书 也不能算破坏哲学 当一个人对某项目感兴趣时 他会自己努力的去搞懂他 比如学习了陈式太极拳 或者杨氏太极拳后 他就不会再去练李德印的东西了 可见李德印对太极拳是有帮助的

我们从对李德印的指责中 来看看中国太极拳界的审美取向 最多的就是指责李德印篡改 之所以说是简化太极拳 他就必然有修改 让这项运动更容易入门一些 这些人都是传统派 他们练的也是传统的老架套路 维护传统 就是他们的宗旨 守旧是传承必须的一个环节 如果没有守旧的人 很多东西可能 会失去他本来的意义 可问题是这样的倾向过重 以至于对创新有着一种强烈的敌视 与很多传统的东西差不多 太极拳的创新很难 因为他的审美范式已经固定了 令人奇怪的是一个格斗术竟然固定了不变了 这与我们下面要探讨的另一个问题就衔接上了





另一批人指责李德印的太极拳是太极操 只有肢体动作而无太极拳精髓 主要是没有了技击中的实战意义 既然很多人讲求实战技击 那么为什么这项运动 却固步自封 发展缓慢甚至停顿呢？ 这就再回到了我们早先说的 太极拳的文化精神 更符合中国士大夫的重文轻武精神 他的审美取向过于的远离实战技击 而更重视修为和涵养 就像一代宗师中那样 比的是想法 而不是格斗技术 所以太极拳的比试已经超越了中国文化中的点到为止 他更加的形式化 甚至有点像开玩笑 搭个手就完了 在中国武侠片中 就有这样的审美意境 高手之间搭上手 就知道自己的输赢 这里哪来的输赢？ 不过是对过去比武实践的经验把握而已 真正的输赢还是要在生死对决中 来看胜负 格斗技巧的发展 也需要在生死对决中 来总结经验 在实践中去实验 或许某些人在格斗中战死了 但是战斗被记录下来了 作为知识 这场战斗并不是没有意义的 很多招式都需要在这种生死对决中来检验 在实践中发现了 某招式会被某些招式克制 然后再思考如何化解压制 然后再进入对决来实践自己的想法 这样一代一代的传承 才可以有格斗技巧的发展 当一个格斗术进入了符合士大夫的重文轻武精神 比试也开始形式化后 招式已经失去了他的原先的格斗价值 只是一种单纯的审美价值 他们已经无法在实践中去运用他了 形式化的搭手 与 生死对决是完全不一样的 招式的发展 只能朝向形式化的搭手的方向进化 上文中提到的李德印的简化太极拳失去实战价值 只是那些人的观念 这样的观念是从何而来呢？ 那就是在师傅教拳时 会传授各个招式的实战意义 这种传授都是传统式的 是先人们实践的果实 但是后人不再接受生死对决了 他的实战价值其实是一种抽象的表达 所谓的没有实战价值了 其实就是和他们老师教的不一样了 可见 这样的表达 其实是另一种传统派的表达方式 他们的 实战价值有多少呢？





中国太极拳 与现代哲学都落入了同样的境地 那就是全部陷入了重文轻武的怪圈之中 太极拳逃避生死搏杀 现代哲学指责战争 这样的情绪 导致了人们 对武 对杀人 对杀戮 有了一种审美的排斥倾向 于是大家回到了其乐融通的温柔乡 一种静态的不毛之地 抱着先人的大腿 生活下去 太极拳和哲学一样都已经死了 一种不战而死 或许我们需要舍弃生命而去求生 当然那就看太极拳或者哲学是否是你的生命了 他直不值得你去舍去生命而为其求生