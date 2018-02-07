被追问拖入到语言的旋涡之中

前几天谈论了一些 我对同性恋的肤浅看法 没想到吧友讨论的兴趣 比哪一篇都好 我其实对同性恋的回复没有兴趣 不过他们的一些回复的内在思路 让我很感兴趣 我想在这里 聊一聊





11735290说我的文章 解构信念、 虚无道德～性别的信念全被虚无了，传统荒芜了 接着说 人们着魔了，进入知性的辩解与理性的计算。作为男性近乎本能的果敢冲动，被放到了理念范畴。人们要为什么是男人行为辩论证明，同时出现为了证明很男人模仿所谓的关于男人的定义。甚者关于男女的欲望产生了，关于男女的重构开始了，人们对现实男女的不满爆发了，中性美女权婊也出现了。于是人们不纯真了，男不男女不女，伪男伪女出现了，陷入欲望的世界。变性癖也显形了，重新塑造性别的理念难以实现，这下子终于创造了一个欲望的怪物。

天哪，你们都干了什么～





首先 我的那篇文章还谈不上解构 我只是谈论了一些非常肤浅的观念 而且没有涉及到其他的理论 非要说解构的话 不过就是和一些 通俗的观念有些相悖 问题是这些通俗的观念 哲学界在200年前就已经搞的天翻地覆了 这与我有何相关呢？ 那么 我们来看一看 11735290 思路的内在基础吧





他在后面说 人们着魔了，进入知性的辩解与理性的计算。 我不太清楚他要表达什么 我们再看下去 作为男性近乎本能的果敢冲动，被放到了理念范畴。人们要为什 么是男人行为辩论证明，同时出现为了证明很男人模仿所谓的关于男人的定义。





这里有很多的问题 比如本能问题 什么是本能呢？男性近乎本能的果敢冲动是不是男人的本能吗？ 女性就没有吗？ 或者所有的男性都有吗？ 又或者没有的就不是男性 那本能又是什么呢？ 后面对于 什么是男人 的讨论 我也不太能理解他像表达什么 因为什么是男人 本来就是以个形而上学的追问 这需要我们去重视的 这没什么 但是他与这句话相联系的是 男女的欲望产生了，关于男女的重构开始了，人们对现实男女的不满爆发了，中性美女权婊也出现了。于是人们不纯真了，男不男女不女，伪男伪女出现了，陷入欲望的世界。变性癖也显形了







显然他要将哲学的追问 对真理的思考 和某种价值观念联系在一起 至于这种价值观念如何呢？ 这并不是哲学讨论的范畴了 因为他是不允许讨论的 他是男性近乎本能的果敢冲动 是最自然的 你不同意都不行 这也不是需要论证的 因为 他在第一句话中已经说了 解构信念、 虚无道德～性别的信念全被虚无了，传统荒芜了 人们着魔了，进入知性的辩解与理性的计算。 这些理性的计算 知性的辩解 如果与他的价值不同 那统统都是无意义的 意义在价值里 而不是在知性和理性中





在这里思考中的是和价值的应该 被他混同到了一起 所有的理论要为他的价值服务 但问题是还有其他的价值 这又如何是好呢？ 要么消灭他们 统一思想 要么就干脆无视 或者污蔑为无知 神经病 总之 在他的思路中 从核心的价值那里展开了一个完美的理论 如果说不够完美也无所谓 添添补补也就好了





那本能又是什么呢？ 先天的能力？男人之为男人的东西？没有这方面的能力就不算男人了吗？ 那我们如何了解到这个能力呢？是从一个人展现给我们的外在显现中得到的吗？那他展现了什么呢？ 当然 人们还区分了 人为的东西 比如文化塑造和本能 显然 在一些观念中认为 本能并不是靠知识塑造出来的 他是人本有的能力 但什么才是人本有的能力呢？ 比如我们追溯到时间的起始 那生育是不是人的本能呢？ 但是我们发现了生育并不在一个人的初始阶段 刚诞生的人是很少直接生孩子的 他需要在等上一段时间 成长到一定的时间段 我能不能说 本能与时间的初始不太相关呀 又或者说 生育是女性的本能 那没有生育的身体与女性类似的人算不算女人呢？ 当然世俗中会有很多分类 比如 这个人是变性人 这个人是处女 这个人生理方面有问题 俗称有病 总之他是有病无论是精神的还是生理的 他才失去了本能？ 可见这个本能并不是人的东西 而是某些思考的核心基础 而这个概念 一旦被带入到追问之中 他就不可避免的被带入了语言的旋涡之中 语言的游戏 会将概念无限的延伸和压缩 这方面比较有名的例子是佛洛依德的性欲 这个概念也并不是什么人本来的东西 他是佛洛依德思考的基底 最初这个基底可能非常的抽象 一种大概的了解 当然在没有被追问的前提下 这个思想的基底看上去还是很清晰的 所谓的清晰 不是某对象是否清晰 而是我们感觉他很清晰 但是随着追问的深入 思考的展开 这个看上去清晰的东西 越来越模糊了 以至于 最后 这个性欲 可以涵盖一切的东西 比如 食欲 权利欲 陀思妥耶夫斯基的小说 梵高的画 达芬奇的蒙娜丽莎 巴黎的铁塔 中国的长城 可能在佛洛依德眼中长城和连绵弯曲的男根类似吧 总之要么世界在改变 要么思想的根基在改变 蒙娜丽莎成了阳物 一切都是根几把 当然性欲也就什么都不是了 性欲被压缩到了一个原点上 在追问的语言游戏中 性欲 要么什么都是 要么什么都不是 或者你固执在一点 不理睬那些追问 于是为了那男性近乎本能的果敢冲动 就只能痛斥那些非本能的东西了





接着 11735290 于是社会德性丧失了，文明式微了，独立自治淡漠了～道德败坏后，整个社会只能依靠一个自诩绝对理性公正的力量操控，成了逻辑归途，权威与集权的理由树立了～ 他的问题在这里凸显的就更严重了 我们都知道 现代哲学对主体性的批判 这段历史性问题 他是在外来文化闯入之后 导致的个人对主体性规定的怀疑 这和哲学的怀疑之路时间上差不多 这条路一直到尼采的上帝之死走到了尽头 那个主体性的权威由尼采之口宣布死亡 正是人们对这个主体性权威的怀疑才导致了 社会德性丧失了，文明式微了，独立自治淡漠了～道德败坏 你再反过来告诉人 相信这个权威 这是多么大的信仰呀 人可以相信什么呢？





于是11735290说 人为欲望的理性破坏自然情感的德性，康德没搞懂这点，又走回用理性为道德为上帝做说辞的唯理论老路～ 我不太清楚 他突然转到康德这里来 是为了什么 我认为这里没什么必要 何况梳理康德的理性与其他理性概念的不同这点也太麻烦了 与我的文章一点关系也没有





最后 11735290说 所以所谓道德律令不过是道德欲望的张扬 理性与德性都与知觉相关，我们的情感主导观念还是依附于信念，决定了心理路径～号称理性却是真实的激情满满外扩四方，大谈情感作用的却是自然内敛分析清晰，这个世界真的奇妙。

所以唯理论的道德律令，那就是理性本身欲望本身，而根本没有道德～所以用理性难以构建道德，只能导致要么纵欲要么虚伪。

当佛洛依德的性欲 在语言的旋涡之中 四处游荡而无安身立命之地时 难道理性 道德 欲望 情感 这些概念 就有一个在某处的家吗？ 那个家不过就是 你固执在一点 不理睬那些追问 于是为了那男性近乎本能的果敢冲动 就只能痛斥那些非本能的东西了 比如痛斥那些非理性的 非情感的 非道德的 或者非欲望的 可是他又忘记了 在语言的游戏之中 什么都是道德的 什么都是欲望 什么都是情感 什么都是理性 这点难道看康德的书没有察觉到 康德自己都没有清楚 自己在不自觉的被语言被追问牵着鼻子走 将理性 将道德 将欲望 蔓延到一切角落吗？ 所以说并不是没有道德 没有 欲望 没有理性 为了保持自己不像佛洛依德的性欲那样四处漂泊 而选择了 无视那些人 那些事 那些追问 不过到头来看上去 狼狈不堪的佛洛依德 四处流浪的性力 经过了沿途的风景 让思想 自然呈现出来了 而那些抱着一个点不想走一步的人 什么也得不到 多少年 在他们眼中的概念还是那么的抽象 空空如也 当然在他们眼中自己什么都知道了 因为面对抽象 一切都是清晰地 反正什么都看不清楚 索性不去看





我们总是 被他人的追问搞得狼狈不堪 不过也不要忘记了 他人将我们拖到了另一个我们不知晓的风景处 要么我们去欣赏那另类的东西 要么 闭上眼睛跑回来 自豪的喊着还是家好 遗憾的是当我们不去欣赏外面的风景时 我们一样也看不懂 现在拥有的是什么 认识并不只是看和观察