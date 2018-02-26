生之苦难与 我们的芳华

这几天我看到吧里对芳华这部电影有很高的讨论热情 我没有看过这部电影 所以不想谈论关于电影的问题 但是我又对那些文章的讨论视角感兴趣 我只是想谈论一下 那些文章的视角问题





我这几天发的文章 都有一个核心 那就是缘分 缘分很奇妙 一切都是碰碰运气 什么时候闯入你的生活 这是左右不了的 朝 菌 不知晦朔 蟪 蛄 不知春秋 你没那个缘分 怎么也强求不来 你都不知道 还能如何呢？ 难道强求朝菌去考虑晦朔的事吗? 他们不知道 生命就是这样的 很多人说 我问心无愧 但在其他人眼中 你作恶多端 就像那些讨论芳华的文章中的用词 污蔑 陷害 伤害 不要推脱了 你就是i这样的人 你这个 朝菌 你这个蟪 蛄





我接触的那个时代的人 基本上都是朝菌 蟪 蛄 成分最不好的也不过是个小业主 虽然再雇佣两个人 就会成为资本家 但还是小业主 可以这么说 我接触过的地主（在那个农村运动并没有搞得多么轰轰烈烈) 小业主 还是成分更好的人 都没有说过那个时代是多么的不好 我从来也没有在他们的口中 听出那个时代 如那一代人的“芳华”是善是恶 这篇文章中的不堪 在他们的口中 当时的人在道德上 要比现在的人好多了 可是在芳华是善是恶的文章中说的那个时代的人 却是 充满着人性的丑陋和罪恶，没有任何道德底线，没有一丝同情和怜悯，是彻底的精神摧残和肉体毁灭，这样一代人的“芳华”难道不应该批判吗。





记得以前和那个时代的人 聊天时 发生的一段对话 他说节粮度荒时你要是拿着馒头在路上走 有些没饭吃的人会往你的馒头上吐口水 目的是有了他的口水你就不想吃了 他们就可以吃你手上的馒头了 我当时的反应是 难道还会给他吃？ 扔进臭水沟也不给他吃 显然我的反应与那个时代的人不太一样 他的回答是 这样干的人 一般都非常饿了 否则也不会这样 当时要是有人向吃的吐口水 一般就会给他吃了 显然 我这只朝菌 并不理解那个时代的生活环境 也不太理解那个时代朝菌的思想 他们更有体会 他们理解属于他们的朝菌的苦难 一个人 放弃了尊严 像个无赖一样 朝别人的食物吐口水 这你可以理解吗？ 我无法理解





那是一个文化的真空期 并不是大家想象的那么的简单 可以这么说 那段时期要比抗战还苦 至少抗战 大家每天可以在广播中听到 我们的胜利或失败 一切都目标 都是朝向一个美的目标 仿佛为了这个目标 很多东西都是可以割舍的 抗战成为了人民的信仰 希望的达成 就像希望的毁灭 人们需要新的文化信仰 来填补抗日信仰的破灭 可是那信仰又是什么呢？ 最稳妥的当然是我们几千年来的习惯 可是不要忘记了 当 德先生赛先生 进来之后 我们不是有过一场运动吗？ 那场运动才真正意义的掘了儒家文化的根基 那可都是一批自认为是学者的归国伟人搞出来的事 再将那些僵死的东西搬出来 意义已经没有多大了 大众已经对老一套不信任了 不再是 述而不作 信而好古的中国人了 从当时的语言就可以听出一些端倪 伟大的新时代 新时代在召唤我们 谁都知道古代那一套拿不起来了 西方的东西也行不通 中国有自己特有的生活习惯文化面貌 审美方式 将西方的制度硬性套在中国头上 更加会有人抵触 马克思那一套就更不用说了 事实证明 磨合了这么多年 好像也不太适合中国人 我并不是说 马克思那套不好 或者行不通 我是说 在短时期中国人不适应 也不想为了马克思理想 再固执于一些细节问题了 本来马克思那一套就没有什么文化制度 作为基础 凭空起高台 这理想有些伟大 只是苦了我们这些 朝菌





很多人有这样的一个迷信 尤其是现代人 认为大家坐在一起谈 就可以解决问题 依靠和谐的语言交流 就可以达成的某种共识 需要很多基础的 比如文化信仰的基础 他们必须在同样的一个文化环境中 有着类似的文化信仰 和审美方式 才可以 产生共识 可问题是 当时的中国 还没有稳固的文化基础 我们不想退回到几千年来的习惯 就是在这个文化破灭的时代 信仰 就会变得 非常的通俗大众化 这种大众化的信仰 看似连小孩子都能理解 其实所有肤浅大众化的东西 都有一个致命的问题 那就是抽象 空疏 经不起追问 谁追问谁就是异教徒 反动派 于是知识与我们擦肩而过 我们不需要求索 我们只需要服从 那信仰 就成了 大家都知道 又什么都不了解 经不起追问的 跟党走 东方红 太阳升 党与古代太阳崇拜 产生了某些联想 但是这种肤浅抽象的信仰 是没有经历过追问 和迫害的 于是显现出来的 就是 审美观念 和语言上的强烈冲突 在这样的强烈冲突下 讨论是无意义的 没什么共识可言 对方是异教徒 要大力的排斥和打压 呈现在我们眼前的却是一场有意思的文字游戏 每一方都说自己是信仰者 站在信仰的最高处 我们是跟着伟大领袖走的 用着他们的方式 解释着领导的言辞 又以自己的言辞 攻击对方的言辞 表现给我们的就是 那越通俗 越抽象越大众化的言论 就越有力量 他就越受到支持 就像我们看到的 众暴寡 强凌弱 非主流 （注意这个词 ）受到了迫害 异教徒永远没有好下场 不要小看这个词 到了今天 不还在嘲笑非主流吗？ 众暴寡强凌弱 嘲笑文革的人 总是忘记了看看镜子中的自己 呲牙咧嘴







哪个时代没有审美的等级呢？杀人犯 抢劫 偷窃 闯红灯 都是同样的罪吗？ 屌丝这个词 没有对族群划分的意味吗？ 就像我常常开的玩笑 皇帝被推翻了 中国成了 屌丝之国 所有中国人都是屌丝 我们再无伟大 与现在不同的是 当时 作为 制度与文化 都需要再创造的时期 文化观念 与 社会制度的重合 是很容易理解的 因为谁也不清楚 这样的观念 应该给他一个什么样的地位 当时大家都是 朝菌 都在生之苦难中痛苦的挣扎着 是由那么多的虚伪的人 他们放弃自己心中的观念 去迎合其他人 去做着自己不想做的事 也有利用大众信仰 去为自己牟利甚至复仇的 可是不要忘记了 大众观念之所以是大众观念 是因为 最多的人 还是为了这个信仰 而真诚的付出的人 据我所知 当时抄家的红卫兵小将 因为愤恨 将家里的东西 都砸毁了 那是资本家的房子 里面的东西 可能是他所没有见过的名贵 他并没有去拿走他 而是因为愤恨而砸坏他 可见 在他的内在意识中 只是愤恨 并没有认同 对那些名贵家什的拥有上 工人们岁数比较大 心智也相对成熟一点 不太像孩子那样思想抽象 他们对待抄家 一般是 将家里的东西封存 我听到的是 工人们抄家 很少砸东西 偷东西的现象并不是非常多 基本上事后可以将东西还回去





下面 我们来分析一下 女娲之子郑天 对芳华电影解读的视角问题 无论是他谈论当时的爱情观 还是其他的观念 她都是以现代大众通俗观念的视角去谈论的 他好像忘记了 那个时代与我们在观念上已经非常不同了 尤其是他喜欢用 人性的丑陋和罪恶 这样的词 却不去反思 在当时人们的思想方式 和审美习惯 是否与现如今一样 就像我随口的那句 就算把馒头扔进臭水沟 也不给他吃 是呀 我的这句话 不够残忍吗？ 让我觉得我就是丑陋和罪恶的人 我没有同情的去理解他们 我在生命面前像个轻浮的人 当然 值得同情的人 也不过就是在他的现代庸俗的眼光中 值得可怜的人 剩下的 都是 践踏法律，和生命下的种种伤害，充满着人性的丑陋和罪恶，没有任何道德底线，没有一丝同情和怜悯，是彻底的精神摧残和肉体毁灭，这样一代人 她忘记了 异教徒是不值得怜悯的 比如 我们对杀人犯 就没什么仁慈之心可言 他们对我们内心中的生命崇拜 有着否定性的异教徒色彩 与他们雷同的还有自杀者 或许自杀者的生又让他们对自身信仰有些怀疑 所以 对自杀者人们会以不理睬处之





当我们嘲笑某个时代时 不要忘记了 我们自身也在进行着对非主流的排斥和打击 不同的是 经历了多少年经验的累积 对这些人的迫害 我们更加有艺术性了 我们可以将吸毒的或者有劣迹的人 封杀掉 写作是你的生命 我们禁了你的书 演绎是你的生命 我们禁止你的演出 总之我们好仁慈呀 值得自豪的是 我们当下的观念是最正确的 以前都是错的 以后也好不到哪里去