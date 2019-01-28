最近在贴吧里发现了很多有意思的事 让我突然间想到我几年前的一篇文章 有意思的朋友可以去看看 叫对中国存在主义思想的一些看法 我在那里也揭露了一些问题 那些人并不是贴吧里没有哲学基础知识的人 而是一些哲学教授 他们一样被囚禁在大众观念之中





我前几年经常说 傻子说人之初 性本善 另一些傻子说人之初性本恶 还有更傻的说 人之初 像一张白纸不善也不恶 我们如何去教育他 外界如何的影响他 才导致一个人的善恶 比这还傻的人说 人是一个综合体 他既有善的一面也有恶的一面 这时最傻的人 内心急迫的想问 那你说人之初到底是善还是恶 傻子最喜欢的就是给出答案 只要有了答案 把思想囚禁在某处 万事大吉





最开始的四个否定 把一个傻子的所有思想结构完全破坏了 那是囚禁他的水晶宫 是他美丽的堡垒 如果没有那些 思想就要到虚无中受苦 因为在虚无之中 思想无家可归 家在某种意义上 正是我们最好的囚室 我们不想失去他 可是那个人却偏偏的将囚室破坏掉 人之初无论是善恶还是不善不恶 总之一切组合方式都被他破坏掉了 思想被迫离开了那温馨的地方 语言从常人的话语 进入到虚无之乡 我们只能毫无根据 目的 的做着语言的游戏 总之傻子是不喜欢游戏的 他们喜欢家 急迫的想回家 所以当他们发现 家被他人破坏掉之后 会急迫的问 你说人之初是善还是恶 总之有个答案就行 那里可以囚禁我的思想 不让他被虚无蹂躏 虚无是我们无法承受的东西





很多现代人比较喜欢一个词 那就是自由 然而这个自由 也是被囚禁的思想 当我们去讨论他时 大部分人都在说什么 没有绝对的自由 只有相对的自由 人不能为所欲为 你的自由不能干涉其他人 可见 在他们的思想中 自由会伤害他人 却完全没有意识到会内伤 陀思妥耶夫斯基的卡拉马佐夫兄弟中的大法官说过 人们并不需要自由 但是他没有说为什么 因为整部书都在阐述为什么 主人公们 被虚无震慑住了 他们发现自由虽然是想做什么就做什么 可最大的问题是需要自己想 但是我们最害怕的就是去想 进入那个虚无之地 承担起自己的命运 不 这太可怕了 我放弃自由 要知道放弃自己就是我的自由 这样我就不去想 而是问 那你说人之初到底是善还是恶 总之你破坏的 你给我复原 无论多么荒谬我可以接受 但是我需要一个答案 来让我不去思考 自由最可怕的并不是做什么 而是想 思考太可怕了





为了不去思考 我们可以承认 人之初 性本善 或者本恶 不善不恶 或者又善又恶 怎么都成 反正是个答案 在贴吧我遇到最多的回复 就是 你可不可以精炼的一句话 说出你要表达什么 我很奇怪 如果一句话就可以表达的 我为什么要用两句话呢？后来我发现 他是真的一点也不想去思考 他惧怕虚无 人喜欢的不过是别人认同他的囚室 美丽的水晶宫





多年前我的那篇名为对中国存在主义思想的一些看法的文章 我披露了中国教授在理解西方存在主义思想时遇到的问题 那就是用中国人特有的观念 去理解西方的观念 当然 在早期 这样是很正常的 可是 到了现在他还是这样去理解 就很有问题了 仿佛学术界多少年的辛苦 都没什么意义 我们依旧囚禁在那个牢笼之中 就像我在文中举的解志熙教授的例子一样 （有兴趣的可以搜索一下我的那篇文章 我就不再这里摘录了 ） 他阐述西方的思想非常的正统 没什么问题 可是 当他去论述文学作品时 就问题重重了 好像 自由是需要有什么应该在左右我们的 比如 我们应该靠右行走 更可笑的是 他叙述西方思想和自己阐述文学作品的观点时 是完全相互矛盾的 比如 他书中明明自己说 人的存在不能通过 科学认识 和理性思维来把握 然后在后面却说 在萨特那里 自由选择的绝对性同时即意味着人的全面负责——对自身 对世界 对他人的责任 ——的绝对性 这就是把人的自由行为与肆意妄为或无理无偿行为 区别开来 任性胡为的无常行为 即无任何理由可言 又无任何心理动机或规律可以解释 不觉得好像吗 前面说的是 不能通过理性来把握 后面却说 不能没有心理动机和规律 当然 他可以说心理动机和规律的解释和理性无关 作为一个教授他说什么都行 其实他也感觉到了问题 后面他接着补了几句 萨特所说的人的自由选择虽非任何心理动机或规律所能解释 但却有其自身的逻辑性 贯穿着全面的责任 是呀 越描越黑 总之 最后只能用责任来挽回局面了 可责任又是什么呢？ 这个不能追问 因为你要是问 就把我们的教授 赶出了家园 那个美丽的水晶宫 所以 方鸿渐自由的选择不行动 也被他说成某种不自由 不负责任 总之自由成为了某种 应该的行为 你不行动是不行的 你的行动 还需要符合心理动机或规律 还不能为所欲为 我们的自由好不自由呀 当然我们可以承认教授的自由 谁让他是被某机关认可的人呢？ 但那个他自以为的自由 与存在主义有什么关系呢？ 他的存在主义 不也是他自以为的那个 需要符合心理动机或规律 还不能为所欲为 的存在主义吗？ 总之在解志熙教授讲解 萨特海德格尔思想时 最大的障碍 就是萨特海德格尔思想 因为他们的思想本身就是破坏他水晶宫的东西 如果没有他人介入 他还可以将那些文本 自圆其说的解释出来 怕就怕有些不解风情的人 去追问 这个那个 水晶宫可能会成为豆腐渣





哲学吧 这样的问题更是严重 全是一些无聊的观念性的东西 这个主义 那个主义 之类的 这个指导那个 然后当我们去追问时 他马上就会成为那个傻子 你说人之初到底是善还是恶 又或者像某位吧主那样 在讨论问题前 给每一个概念下一个定义 先建好我们美丽的水晶宫 然后再讨论 他完全没有意识到 这样还需要讨论吗？ 水晶宫都建成了 我们已经无需思考了 善与恶 已经被规定了 就不需要谁来说了 他很惧怕虚无 于是在讨论之前 就先拒绝虚无 介入 还不如直接说 我不欢迎讨论 只欢迎人们赞美我的水晶宫 水晶宫需要给每一个词都规定好一个严格的意义 而且严禁追问 所以水晶宫就像理想国 需要赶走诗人 因为诗人创造新的词语 又或者他们玩弄词语 在水晶宫中 玩文字游戏是不被允许的 他是自由之人的专利 不属于水晶宫





在这里语言成为了一个问题 语言不被严格定义的话 就会成为游戏 那么当语言成为文字游戏时 生活也就会在我们的描述中 进入游戏之中 所有的事 都可以在描述之中游戏化 比如很多人认为下跪求饶 是懦弱的行为 尤其是在常人眼中 情况并不是很残酷时 下跪行为会被描述为懦弱 可是在文化之中 普遍认为的常识 下跪是不被理解的 也正是这种不理解 那么 我的下跪求饶 就是勇敢的 我勇敢的面对世人的目光 我当众下跪求饶 下跪行为就像一个巫术仪式 他所要的是某些效果 而这个效果就是那个人不打我 是呀 他没有打我 我将一切都摆平了 伴随着我的下跪求饶 那个人 像是听命于我的废物一样 不敢打我了 随便敷衍的说了句下次小心点 就走了 显然 我的下跪 像是一个命令符号 让他不打我 和赶快走 一切就这样 被我勇敢的行为平息了 所有的解释 都在语言的游戏中虚无化了 显然 我们伟大的解志熙教授 还固执的认为 下跪求饶是懦弱的 他完全没有看到下跪求饶有多么的勇敢和崇高 他们抛弃了世俗的偏见 勇敢的做自己 这个做自己好像很时髦 有些庸俗 就让她庸俗好了 解志熙教授没有意识到 胡作非为 就是自由 我自己背负起我的胡作非为 我为杀死你负责 但是我拒绝一切外在强加的责任 比如我可以为你的死放生大笑 为了表示我的开心 我再努力的更大声一点 这就是我的自由 就像你说的 但却有其自身的逻辑性 贯穿着全面的责任 我的大笑就是我的责任 我有责任 为我杀死你的行为 而放声大笑 而且我还更积极的努力笑的更大声 恐怕我们的解志熙教授根本不理解 杀人的责任就是放声大笑 他脑子里可能认为 杀人的责任是 接受死者的财产 这太苦恼了 我觉得放声大笑会更好一点 至少在程序上不那么的繁琐





当语言游戏化之后 善与恶也会进入游戏之中 那又谈什么人之初呢 问题是你想不想思考而已 是直面虚无去思考 还是躲进自己的水晶宫