亚伯拉罕因着信 蒙召的时候 就遵命出去 往将来要得为业的地方去 出去的时候 还不知往哪里去——圣经 希伯来书





几年前我经常和吧里的人争论三个问题 激烈的最凶的一个问题是关于人的目的性问题 他认为人了解自己要做什么 我认为没有一个准确的目的 很多细节都会在行动之后慢慢改变 或者说慢慢清晰起来 然而 还是会随着将来的事态 而修改自己的想法更清楚地认识自己 这第一个争论 与后两个争论有关系 那就是 信仰是什么和我是谁的问题 如果人对自己的目的并不清楚的话 那么我到底信仰什么和我是谁 对人来说 也不过是渐渐认识自己的一个关注点 他更像是一个对自我的关注 而不是知识





人类的观念世界中 竞争最激烈的是信仰与巫术（知识 理性） 这两种东西与人类永远的挥之不去 哪怕是宗教裁判所 或者是更恐怖的的什么 也无法消灭其中之一 当然 我们可以说 信仰巫术呀 是呀信仰巫术也是一种信仰 但问题是 信仰巫术也会被划分出信仰部分和巫术部分 总之 我们还是在这里绕圈圈 信仰就不用说了 他像是一种召唤 亚伯拉罕蒙召才去行动 他需要这样 他也必须这样 就像康德口中的道德法则 那是绝对的命令 我要如此 虽然 我并不知道我到底要什么 如亚伯拉罕 虽已经有所行动 还不知道去向何方 但是巫术（知识）就比较清晰了 虽然只是看上去清晰而已 巫术 只要了解 形式程序就好了 人从孩童时期起 就体验着各种巫术 比如孩子第一次喊妈妈 他会不停地重复的去喊 妈妈 妈妈 妈妈 他发觉自己可以依靠某些方法 召唤出某些声音 这些声音 由他自己控制 他让他存在 他就可以听到这些声音 不让他存在 就不出现 这声音由他驱使 这是一个孩子第一次了解巫术的形式 后来他发现 随着声音 还有 一个人伴随着声音一起过来 此时 声音对他来说 就是魔法 他可以将一个人 召唤过来 妈妈成为了最棒的巫术





也正是这个巫术的出现 让信仰失去了价值 我们不需要信仰 因为 我们可以操纵一切 我们可以自由的操纵声音的出现 也可以自由的 让声音召唤 某个傻子 来到我们面前 我们可以指使他 我饿了 我困了 我要撒尿 总之 一切都很好 效果明显 然而 巫术的效用 让人们对信仰失去兴趣 信仰变得毫无价值 反正我们喊妈妈不就完了吗？ 什么又是信仰呢？ 真的 有妈妈 就不需要信仰 这就是伟大的乐园 如果孩子一直待在乐园 该多好 没有信仰该多好 只有妈妈





妈妈这个咒语有失效的一天 总之好像这是命中注定的 命运安排我们去了解信仰 而巫术仪式 就这么第一次受挫了 妈妈 妈妈 当妈妈这个咒语失效时 孩子回到了最初的哭泣 记得卢梭在 爱弥儿中说过 不要让孩子认为哭泣有意义 比如孩子要什么东西时 你要么给他 要么就永远也不给他 不要她一哭就给他 这样其实会导致孩子以为哭泣是一个很好的魔法 要么是只有妈妈的声音 而那个经常伴随的人没有出现 要么就是人出现了 但是那个废物 却没有能力 解决问题 是呀 妈妈会手忙脚乱 他到底为什么哭泣呢？ 当孩子退回到原始的哭泣时 内心升起了深深的怨恨 那个废物没有用 这里的问题太多了 孩子到底在怨恨什么呢？ 是那个伴随声音的人 还是声音本身呢？ 总之 魔法失效 一切都无意义了 妈妈也很慌张 他是 饿了 还是尿了？ 哪里有硬物硌着他了？ 又或者孩子困了呢？幸运的孩子 被命运逼出乐园 巫术魔法失效了





当一个孩子 被逐出水晶宫之后 被迫进入了虚无之地 难道他就真的抛弃了先前的一切吗？ 就像我上一篇文章 中很多人认为 不可能抛弃水晶宫 是呀 水晶宫中的一切都在 只是 巫术失效了 孩子还是会喊妈妈 妈妈说不定还会来到 但是已经没什么效果了 他有的只有哭泣 是呀 信仰总是伴随着眼泪 总是将我们逼向那原始的哭泣 总之 信仰中的人 是在旷野中哀嚎哭泣的孩子 亚伯拉罕 要去他的应许之地 然而地在何方呢？ 他不自知





巫术（知识）创造的水晶宫 非常的温馨 安逸 是呀 喊妈妈 妈妈就过来了 一切都很满意 所以我们惧怕被逐出乐园 虚无之地就是巫术失效的地方 文明失效的地方 所以很多人认为水晶宫就是美丽的家 可问题是有些人并不这么认为 那些人偷偷的吃了智慧的果实 被逐出了乐园 而这些人的内心中 有一个常人不太在乎的观念 那就是普遍必然性 如果没有这个普遍必然性 我们吃多少果子 犯多少的禁忌都是无所谓的 因为这次妈妈失效 不代表下一次失效 我们可以等待着下一次成功 总之无所谓 水晶宫至少安逸 温馨 失去了妈妈 什么都没了





为什么吃一次果子 就叫犯罪呢？ 这很不可以理解 就像 妈妈这个咒语难道一次失效 就被否定吗？ 或者说成功一万次 难道失败一次 就可以因为这无聊的一次而否定那一万次吗？ 总之 被逐出乐园的罪人 就在那细微的一次 或者几次中 就开始哭泣了 就像开头所说的 亚伯拉罕蒙召 就遵命出去 他走出了水晶宫 走出了那个巫术统治的世界 在虚无之地 的荒原中 找寻应许之地





此时我们会发现 无论是 信仰 还是罪与罚 或者是痛苦 悲剧 爱和怨恨 都是被逐出水晶宫之后的事 之前 那个溺爱孩子的母亲 不过是孩子依靠巫术所操纵的一个环节 而已 谁会对一个巫术环节有爱或者怨恨呢？ 直倒有一天 那个东西 不再属于我 我无法在用巫术操控他了 这个用妈妈这个声音 召唤来的人 不再属于我时 我才会去恨他 去爱他 所以 过于溺爱孩子 会导致你在孩子的眼中不过是一个可操纵的物 与那个发出的声音 没什么不同 也可以看到 其实人有不同的目的性 比如 有些网友说 人了解自己的目的 这其实是在 水晶宫之中 依靠现有的巫术来操作的事 他有一个明确的目的 一套清晰地流程 从而 完成 大致相同的目的 但是 人还有另一种目的性 那就是冲出水晶宫 就像开头那句话中 的一个词 出去 我要出去 去那将来要为业的地方去 但是 出去的时候 还不知往哪里去 可见这样的目的 是多么的抽象 和不明确呀





人总是会被这样或者那样的欲求 驱使着盲目的瞎撞 比如最原始的哭泣 此时就像蒙了某种召唤 内心中有一种 要做点什么的冲动 但是到底做什么 我到底要什么 并不自知 他对这股力量是那么的陌生 但是他知道自己应该出去了 做点什么 有些孩子会哭 有些会 砸东西 还有我前几天说的 一个不停欺负一个小女孩的 小男孩 此时他们是那么的痛苦 和绝望 因为他们内心是焦躁的 欲求无处释放 这里说的并不是欲求在已知的情况下无法达到 这样人们会说 你的欲求不现实 或者说 实现起来很困难 这里说的是根本就不知道自己在欲求什么 当然我们只是做了一个比喻 那就是 出去 往将来要得为业的地方去 这只是一个比喻 当时只能感觉到一种无名的焦躁 我应该做点什么 所以四处乱撞 扯小女孩的头发 直倒女孩子哭泣 有意思 本来那种莫名的痛苦是小男孩的 他却用扯头发 来让小女孩哭泣 他在小女孩的哭泣中 认识了他自己 于是他也哭了 他理解了小女孩 但同时也恨小女孩 因为扯头发换回来的 并不是那种无名的焦躁的消失 不是欲求的否定 而是外在的哭泣 这哭泣与小男孩自己的哭泣无异





其实小男孩比小女孩还痛苦 至少小女孩知道自己的目的 他不要扯头发 这样很痛 但是小男孩完全不知道自己的欲求是什么时 他无论做什么 都是无法缓解自己的焦虑 孩子不停地去试探 去常识 总之 让自己不那么痛苦 孩子是多么的绝望呀 或许这就是成长吧 他知道了哭泣的无意义 哭泣缓解不了焦虑 至少哭泣不如去扯小女孩的头发 这点很有意思 扯小女孩的头发 要比 哭泣好一点 这就是小男孩内心 的审美 至少在虚无之地 他有了一点一点的方向 是呀 扯头发还不错 那个小女孩哭了 因为我哭了





当我们失去了巫术时 我们感觉到的 不过就是那些抽象的审美 爱 怨恨 痛苦与焦虑 人类的文明 就是在这些盲目的冲动中一点一点的碰碰运气 是呀 从不知道 到知道是多么的困难呀 虚无之地之所以痛苦 就是因为我们对他一无所知 无法应对 只能胡来 碰运气 所有的反思 也只能在好运的基础上 进行思考 人类文明更依仗运气 至少现在我们可以告诉小男孩 其实你是喜欢/讨厌 那个小女孩 （有意思的是有可能喜欢和讨厌是同一个反应） 当男人给女人送花形成一种规范时 可能我们要预防的就是那原始的表现 扯头发 但是当某种巫术成为仪式时 欺骗也就随之而来 原始的扯头发 不能称之为欺骗 因为小男孩只是单纯的发泄（表现）





亚伯拉罕的悲剧从信仰的蒙召开始 他在荒原上度过了一生 他的子孙也在荒原上度过了一生 那将来要得为业的地方 只能在盲目的冲动中 去碰碰运气 运气还不错 总会有一天 我们走运 总之 是走运 多少代人 的瞎忙活 换回偶然的运气 总之 反思只能在走运之后开始 哲学需要一点运气 这点运气 还不能证明信仰的悲剧性吗？ 不要忘记了 是亚当主动吃的禁果 出去 出去的时候 还不知往哪里去 有些人就是要冲出水晶宫 迎接悲剧 他们勇于面对悲剧





现代人总是那么的迷信创造 却不知道踏入虚无之地的悲剧性 仿佛创造不过就是某些轻而易举的便宜货 从亚伯拉罕开始 他们要等到什么时候才可以到应许之地呀 如果你想现世报的话 那就不要触犯禁忌了 亚伯拉罕并没有到将来要得为业的地方 他的儿子 孙子都没有到 那是一代一代人的心血 努力和期盼 那是绝望中的哀嚎 是耶稣临死前 呼号的 上帝 上帝 你为什么离弃了我