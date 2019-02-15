思辨与奇迹——论哲学的无能

因为荒谬 所以信仰——德尔图良





近代启蒙运动以来 有一个很有意思的观念在人们心中普及 那就是人越来越自信了 我们不再需要什么启示了 我们不需要奇迹了 总之 我们有理性就够了 虽然我们并不知道理性到底是什么 这不重要 总之 我们现有的这些 就已经够用了 我们在发展发展 世界都是我们的 但也正是近代的这份自信 导致了 帕斯卡所说的 我被吓坏了 是呀 地球不再是宇宙的中心了 浩瀚的宇宙 让我们无力思考 我们背弃了上帝 这都不重要 因为反正我们不再信任这些了 人之所以害怕 正式对那份自信的怀疑 要注意哲学追问从怀疑开始





近代的这份自信 与巫术的崛起有很大的关系 当然哲学的形式在其中也发生了改变 早期的哲学 我们从柏拉图那里还可以看到对话的形式 对话并不是 你说完了我说 这样其实中国的论语中也有 对话是面向外在的他者 阐述你的思想 这会导致 外在的他者那强力的防抗 于是乎 柏拉图对话集中 更倾向于对话成分的那些篇章中 是没什么结论可言的 （申辩 理想国 法律篇 这些属于独白的文章）但是随着哲学思考的逐渐深入 像苏格拉底那种 在市场上 或者在某个建筑中人与人面对面的对话 越来越不现实了 已经不可能再像对话中 以一两句话 就可以表达清楚了 当一个人需要更大的迂回空间去阐述某些细微的观点时 一部著作 几万或者几十万字来表达一个观点 这很正常 近代以来 哲学对话 就以这种 著作与著作的形式交锋了 看上去 好像还是在对话 其实外在形式已经发生了改变 我们现在看柏拉图的对话集 作为一本著作 我们可以同时看到各种不同的思想在交锋 但是现在我们看一本现代著作的时候 基本上是在看作者自身的思想 比如康德的纯粹理性批判 他有提到 他要试图对话的 对象 但是 单独的看 那本书的话 你对他提到的对象并不会了解多少 所以 单独的那一本书 是不会呈现出对话原貌的 你至少要有 他提到的那些对象的著作的阅读基础 哪怕是谢林的那本布鲁诺对话 搞得像古典的对话形式 其实还是独白的 现代哲学 哪怕你是想像古代一样搞对话 你也要用两本著作自己与自己对话 现代哲学已经不允许 更准确的说 一两句话是不可能表达现代思想的 如果你故意的搞古代形式 只能让自己的东西 失去形式的支撑 让读者觉得乏味 因为古代形式 会拖慢你叙述节奏





这样 当我们翻看近代著作时 给人的感觉 就是在阐述真理 著作中没有苏格拉底 不会有人说 您的理论相当的完美 但是愚钝的我有些地方不是很清楚 失去了那个外在的否定者时 读者会很自然的认为 独白就是完整的作品 其实哲人本身也认为 自己的独白 就是完整的 所以 比较有名气的哲人大多没有结婚 因为他们不需要他者 书是他们自己写的 他们自己就可以创世纪 近代启蒙运动 也是在这个没有外在他者的观念下完成的 因为启蒙运动的理性 从亚里士多德那时 就已经知道了 理性就是自己面对自己 根本没有他者 结婚 对于哲人来说是可怕的 因为那是他者的突然闯入





当这样的孤独者（完美者）的意识发展到思辨的极限时 柏拉图对话集中苏格拉底就被完全的驱除了 作为完美的孤独者 他们不需要孩子 也就不需要助产士 他们的一切都在自我思辨 还有邓晓芒迷信的那句自否定中完成了伟大而完美的自运动 他们不需要外力的推助 然而令人不解的是 恰恰是这个最后的完成者 黑格尔 他竟然结婚了 就像帕斯卡尔所说的 我被吓坏了 如果真的自信的话 又怎么可能吓到自己呢？ 黑格尔真的这么自信吗？ 他为什么要结婚呢？ 他需要一个他者 他拥有完美的思辨能力 但是这个思辨 他口中的辩证法 却完全失去了古代辩证法中的那个他者 那么 他者是什么呢？ 那是思辨之外的奇迹 是上帝的启示 所以黑格尔结婚了





黑格尔摆脱了 帕斯卡尔口中的恐怖 他不再一个人面对自身那可怕的思辨 他现在还有了奇迹 那个上帝恩赐他的东西 黑格尔结婚了





如果我们也像哲人那样忠实于思辨的话 我们会发现 思想的路好长 这里好像需要另外的一种品质 至少常人无力去 更准确的是 常人有毛病才会去思辨 就像我昨天碰到的那个吧友 他说 我看到了一个苹果 那就是我的直观 我并没有综合呀 是呀 这就是他的感受 没有错 可能是思辨的错 可见常人并没有能力 也可以说没有哲人那种品质 当人的思想面对思想本身时 他只能知道他所知道的 而她所知道就是最完美的 常人也可以如此 但是他没有那么多的思辨材料 他们没有这方面的训练 也不会训练这方面的能力 这样常人更期盼的是外在的他者 那个上帝的恩赐 奇迹 而哲人的思辨中却完全没有这个 其实哲人思辨中所需要的是巫术 巫术没有奇迹 什么样的巫术仪式 得到什么样的效果 一切都在掌控之中





我们看 那些攻击黑格尔思辨哲学的人 就会发现 黑格尔思辨的问题 当我们将对历史的知识 统摄到一起时 谁都可以像编故事一样 给历史来一段解说 黑格尔就是这样编造了 历史哲学 宗教哲学 美学的 当时的历史观念 大概就是这些 黑格尔编的故事好 大家都爱听 所以接受面比较广 但克尔凯郭尔却不要思辨 他针对的是存在问题 而不是历史反思 存在中的个体 需要的是被迫的行动 他需要抉择 他就像被抛到这里来 必须进入游戏的人 他没有思辨的空间 思辨的是历史 他又怎么可能 从历史中来思辨自己的当下呢？难不成他要先将自己变为历史吗？ 可问题是恰恰是他的抉择 他的行动 他的存在才创造的历史 你还没有创造还没有抉择又怎么可能有历史呢？ 你没有历史又拿什么思辨呢？ 难不成我们每个人的抉择都需要穿越到将来 了解了这段历史再回来抉择吗？ 当然我们可以知道以前的历史 但以前的历史 是无法推论出事实 思辨就在这里无能了 哪怕是再小的事 思辨都是无能为力的 比如买东西吧 卖家要卖个好价钱 买家也不想花冤枉钱 当然价格越高对卖家越是个好价钱 不花钱甚至倒给钱对买家来说更好 总之 如何才可能在这种 无法解开的矛盾中完成买卖呢？ 当然我们可以加入新的思辨材料 比如这个东西 到了一定的时间就过季了 总之在大概某些时间内 他就需要卖掉 不卖掉 也就买不了了 这样他是不是应该便宜一些呢？ 他坚持不了多久了 是呀 这个看似很不错的思想 其实没什么意义 他到底什么时候降价呢？ 到底降到多少更划算呢？ 难道不是卖家和买家都在考虑的事吗？ 如果我们借鉴以前的历史 不要忘记了 买家和卖家都在借鉴以前的历史 都会有所变动 也会导致和往年的不同 这样 我们再依照往年的惯例是否就错过时机了呢？ 又或者过早而不划算呢？ 总之这样的思辨 会无穷无尽 就像前面说的 思辨有很长的一段路走 但是 我们无法在创造历史之前了解这段历史 先前的历史又没什么用 总之 可能还会更便宜 或者更贵 打破先前的记录 那在哪个点打破呢？无从知晓





奇迹让哲学家 觉得匪夷所思 思辨无法完成的 对于常人来说 根本不是问题 总是有人在卖东西 也有人在买东西 无论买的还是卖的 他们更期盼一种外在者 就像买彩票 希望卖家人老实 不欺骗顾客 希望自己没有受骗 总之一切听天由命 一切都归于上帝 而不是在思辨中得到某种历史的必然性 何况人的存在也不可能在思辨中得到历史的必然性 除非真的可以穿越 当不要忘记了 穿越不也是要面对存在的抉择吗？ 如果这样思辨的话 你会在思辨的围城里无限的穿越 什么都得不到





所以后来的马克思 就是要消灭哲学（唯心主义） 他反对哲人那种无能的思辨 （编故事） 他要站出来 行动 做出抉择 迎接奇迹 好像马克思也结婚了 （这个不太清楚 我懒得查资料了 有问题直接指出来好了 ）