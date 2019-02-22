被侮辱 被践踏 被杀戮——论地下室与山

他走了 我沉思着回到了房间 我心头感到非常难受——地下室手记





地下室人可能真的很难受 不过内心还在编织着离开他心爱的丽莎的理由 比如 他说我是一个自私自利的人 我是那么的不尊重人 难道我能够给他幸福吗？ 难道我今天不是第一百次的再次认清了自己的价值吗？ 难道我不会把他折磨致死吗？ 是呀 侮辱丽莎的是他 赶走丽莎的是他 追出去忏悔的是他 对自己这种行为嘲笑的人也是他 总之地下室人是让人摸不透的人 他渴望着丽莎 要知道丽莎其实是他塑造出来的 当时无论是真心话还是闲聊 他对丽莎所说的那些话 导致了让丽莎的重生 一个妓女看到了生活的某些希望 曙光 一根救生稻草 然而那所谓的草 比蜘蛛之丝还细 但也恰恰是那重生的希望是地下室人 最排斥的 当然也是最向往的 于是乎 地下室人也就呈现出这种尴尬的表现 作为主流观念的丽莎 让地下室人不知所措





中国文化中 几乎没有地下室的痕迹 但中国人有山 那是心中最为之向往的地方 所以中国人称上山之人为仙 虽然山很神圣 其实还有一个与山一样甚至更神圣的观念 那就是以儒家为代表的主流文化系统 这两个系统在中国文化中 成为了 互相扶持 互相依托的两个系统 以至于他们相冲突的地方 被人完全淡忘了 在这点上 山与地下室有非常不同的意义





山处于远离主流社会 人迹罕至的地方 他更加的神秘莫测 他成为了 完全超越世俗性的地方 好像 这里是另外的一个世界 与主流的儒家文化压根就不相干 人需要放下手头的事 或者完全放弃家 要离家出走 上山 可以这么说 当你上山了 你就再也不是人了 你是仙 你在家 在世俗的儒家文化圈 就无法成仙 （无法上山） 地下室就不一样了 面积不大 阴冷潮湿 但是离主流社会人群是那么的近 甚至就在主流社会之中 他只是有一些边缘化 谈不上超越 不像山可以远离主流 地下室依然被世俗牵绊 搅扰 甚至他本身就留恋世俗 他爱丽莎 你个完全世俗化的妓女 注意 地下室人那晚与丽莎的对话中 几乎是以一种主流社会观念的观点在与丽莎谈话 丽莎得到的就是那主流的力量 可是这一点恰恰是地下室人无法接受的 丽莎的到来象征着主流世界的入侵 而地下室人被吓坏了 他一方面那么的爱丽莎（主流社会） 另一方面又那么的惧怕丽莎（主流社会） 他被压迫 被凌辱 被践踏 被嘲笑 他只能蜷缩在地下室之中 然而再走几步就是主流社会那光明的大街 是人群之中 这与山太不同了





这就给中国人 这样的一个印象 好像要么儒家 要么道家 兼济天下当然好 如果不行 我也可以寄情于天地上山与猿鹤为伍 总之虽然两种观念对立 但是并不冲突 社会是社会 山是山 地下室人完全没有这样的空间 他无处可逃 只能躲在阳光无法照射到的地下室 可是丽莎还会突然地闯进来 看看地下室人面对丽莎时的样子吧





中国的这种空间感 让两个对立的学说自由发展 也导致了将来的融合 因为这太好融合了 人们根本就看不出哪里有矛盾 一切都那么的自然而然 无论是社会中的主流人群 还是仙 都不理解这其中的矛盾 这不理解 其实就来自于 人与仙的和平相处 人不犯仙 仙不犯人





理解其实是非常困难的 当我们去看那些不相干的东西时 他不过是一些无聊的影像 哪怕他再美 不过也就换取几句无聊的赞美 就像中国文化中的月亮 难道我们以前对作为宇宙天体中的月亮有什么真正的了解吗？ 月亮反而成为了我们内心中 关于文化情感的一个寄托 月亮本身到不是那么重要了 可见 当我们将仙人 搬到世俗之中时 仙本身就不重要了 我们无需去理解仙到底是什么 是什么这是一个形而上学的追问 没有意义 有意义的是 我们要让仙承载我们世俗文化的情感 于是乎就有了不离世间觉 看似一切都合一了 可我们对他们就都不理解了 外在的看 意义不大 认识不只是来源于观察 他需要进入其中





就像今天的一个吧友所说 明天买鱼: 回复 前后看 :相遇？人们害怕陌生，从不试图学会畏惧，而是拼命压制那见到陌生事物迎面袭来的畏惧感。为了封闭这种畏惧感，人们为自己定制了许多规则，谁要是打破这规则就会被视为背叛。看来审美也是要有勇气的。





我摘录一些关于我昨天文章的一些段落





山风满故林说 imbd上刷一星早不是什么新鲜事了。主力就是轮子，慕洋犬

teresabaixue说 反华大本营还有湾湾跟港灿，这里盘踞着阴间论坛还有轮子电台





当我们遇到了某些相对的力量时 我们就会将他们不加思索的 完全的退给自己熟悉的对象上 从而放弃思考和追问 就像 这些人在讨论 到底为什么要给某部电影打0分时 他们就直接说出 某些他们熟悉的 这样就不用再费劲去追问和思考了





中国有一个客观的历史环境在那里 周边没有一个强大的文化强国 哪怕被侵略了 也不过就是 留发不留头 留头不留发 其他的文化传统 照旧 中国人依然是那个中国人 反倒是外来的统治者 变成了中国人 中国人从来不需要去理解什么 学习者反倒成了外来统治者的事 这让中国人有了强大的文化自信心 不过这自信也导致了中国人不去理解 中国人喜欢的悟 可是悟什么呢？ 思我 一种反思性的体验 一个人只能知道他所知道的 他的悟在没有他者的介入下 完全没什么意义 于是 就像邓晓芒在很多著作中所批判的中国文学中 对人物的描写问题 比如 关羽 他就是一个符号 他不是一个丰满的人 邓晓芒的观点是 我们完全不知道过五关斩六将前 关羽内心到底发生了什么 其实关羽反而不能有心理活动 他不能有一丝丝的二心 当他听到大哥的消息后 他就需要出发 因为在中国人心目中 有了二心 就不美了 有了瑕疵 其他的牵绊 杂念 都是对关羽忠义的玷污 注意地下室人 地下室人仿佛是被各种思绪 各种观念所玷污的肮脏小人 中国人的审美观念中 不会喜欢这种 复杂的人 中国人喜欢纯洁 喜欢赤诚 喜欢一心一意 喜欢本心本性 仿佛中国人的心中 完全的容不下他者





难道西方人就喜欢他者吗? 地下室人就喜欢他者吗？ 当然不 否则地下室人干嘛不留住丽莎 干嘛要去侮辱他 要去反抗呢？ 他就是要表演出他对主流观念的蔑视 他就是要让人们知道 他对他者的排斥 西方人有宗教裁判所 他们要对那些异端分子 进行最残酷无情的打击 甚至杀死他们 要将那些异端（他者）完全的消灭掉 这与中国不同 中国人没有必要上山去消灭 仙 干嘛让自己走这么远的路途呢？ 而西方就不同了 他者会突然地闯入 宗教的异端 和巫术 还有不信教的人 都混杂在一起 杀戮在某一天会突然的显现 西方有为了信仰而出现的大屠杀 对异端的侮辱 践踏 和杀戮是不会停止的 最好是完全的铲除异端 总之逼迫你去理解 你要从你信封的文化中 走出来 去以一个外在的他者为尊 杀戮笼罩着你 敌人侮辱着你 我亲眼看到 那些勇士的反抗 和被屠杀 这其中就有 我的父亲和兄长 我惧怕了 我胆怯了 我向敌人下跪求饶 向那些杀死我父亲和兄长 侮辱我母亲的人下跪求饶 我不想死 我发誓我信那些杀死我亲人的人的宗教 我虔诚的皈依 总之我被吓坏了 难道地下室人不是被吓坏了吗 ？ 这不是在远处看 不是科学的观察 而是真切的感受到了可怕 我真的下跪了 我浑身无力 站不起来 跪着可能要比站着舒服 我真的站不起来





是呀 无论是圣经中 还是 历史上 很多的民族大融合 都有着这样惨烈的时刻 被侮辱 被践踏 被杀戮 屈服 顺从 理解 注意 往往是弱势的那些人最先理解的 因为他们并不是单纯的去融入另一个文化之中 他们还有本民族的东西 所以他们还会一直被侮辱被践踏 因为在那些侵略者眼中 他们就是他者 认识只能从这些极端之中 才有所收获 就像为什么大家喜欢本尼迪克特的菊花与刀呢？难道他比日本人更理解日本人吗？那本书之所以有意思 就是本尼迪克特本来就是一个他者 书就是一个他者的眼光去观察的





我曾经说 认识就是极端的认识 我们要走到极端 走到反面 比如 我们要认识白天 就需要走到白天的极端 走到非白天 那么作为他者的那个突然地闯入者 不就是我的反面 非我吗？ 这样就导致了 我们认识到了 先前观念之中 完全想法的东西 其实恰恰是这些完全相反的东西 让我们接受不了 才出现了 战争 也正是 侮辱 践踏和杀戮 痛苦与灾难 迫使我们去接受那些 侮辱我们的对象 而这些相反的东西 对于那些不理解者 是非常排斥的 我举一个例子





前几天看到一个香港中文大学王绍光教授的一个视频 在视频中 他谈到了西方民主政体的问题 比如他说 西方选票制度的问题 太随意了 比如他提到了 最近选民并不是在思考我们选谁好 而是大家都不要选谁 于是与那个大家都不喜欢的人竞争的人 就自然而然的成功了 还有他提到了 长相问题 会导致很多中年妇女对那个选举者有好感 还有重要的一点 就是 很多选举者 根本就没有相关的执政经验 那个人可能以前不过就是小代表 甚至可能是个律师 或者演员 总之这个教授 在分析问题方面是相当的客观冷静 但是他完全的不理解西方 所以会对那些在中国文化下的人完全不理解的地方 非常的在意 就像上面说到的 他者往往是相反的





难道西方人没有思考过 执政经验问题吗？没有思考过这些选举问题吗？ 要知道从亚里士多德那里 就已经提到过了 民主制并不是一个最好的政治 显然 这个教授已经将民主默认为好的了 这其实是思考的大忌 注意 抵抗他者 其实就是对信仰的坚持 生活中这很关键 但是在哲思中 是非常有问题的 比如这个教授 他太拿民主当回事了 他已经默认民主是好的政治了 在亚里士多德的观念中 最好的是 君主制 然后是 贵族制 其次是共和制 不好的政治 是 民主制 寡头制 最差的是僭主制 民主制度并不是多好的政治 当然亚里士多德时代的民主与西方近代民主有很大的不同 在观念上 也经历了启蒙运动 和虚无主义 尤其是西方的虚无主义 他导致了对精英人群的否定 当然 这不能说 尼采你说上帝死了 然后大家就不信上帝了 就蔑视精英了 这不可能 恰恰是民众本身对精英阶层的不信任 同时虚无主义恰恰是理性主义向意志论转变的期间 那些站出来否定黑格尔学说 声望最高的人 几乎全是意志论者 叔本华 克尔凯郭尔 尼采 马克思（主观能动性 其实存在主义可以很轻易的与马克思融合 尤其是1844年手稿时期的马克思） 其实理性在黑格尔那里就已经破产了 黑格尔搞了那么一大套辩证法体系出来 当我们他的精神现象学时 就会发现 我们每每依靠理性 总结出来的经验知识 总会在我们的失败中 成为我们失败的经验 这就是邓晓芒的自否定 所有的成功经验都会成为失败的经验 那些失败的政客 也往往是一些有过很多经验的人 恰恰是他们的理性经验搞砸了一切 香港中文大学王绍光教授 没有注意到 他的理论中 隐藏的就是 精英观念 而精英观念 最好的政治体制是君主制 因为 那最强大 最有智慧的人 难道不是最好的统治者吗？ 我不理解的是 他为什么不直接反对民主制度 套用恩格斯的话说 他就是个羞羞答答的精英主义者 长相就更不用提了 投票者完全可以理直气壮的说 我就想让那个长的好看的统治我们 这很正常呀 长的好看 要比 统治的好 更直观吧？ 他都没有统治 谁知道他统治的好呢？ 可以说双方的观点都没什么意义 统治的好与长的好是一样的





王绍光教授没有意识到 虽然从亚里士多德那里就已经知道了 君主制 最好 民主制最差劲 但是为什么西方近代还选择了民主呢？ 历史已经帮助他们 否定了那些 理论中最好的政治 当然 我们不排除 他者的突然显现 比如西方被侮辱 被践踏 被杀戮 迫使他们接受 君主制 总之你难道不跪下求饶 接受君主制吗？





当你经受了那些侮辱 那些践踏 那些杀戮时 一旦你有所理解 你也就不再单纯了 不再是那种非此即彼的思想 好像世界 不是这样的 就是那样的 你就拥有了 地下室人那种思想的张力





他走了 我沉思着回到了房间 我心头感到非常难受