走向信仰中的存在之真

前几天 和一个吧友在讨论我文章中 关于 人必有一死的问题时 涉及到了海德格尔的存在问题 我提出了自己的看法 显然 他不太理解 我在说什么 我打算在这里再解释一次





西方文化与中国文化在一些审美上非常的不同 中国人讲究中庸之道 对思辨的极致非常的不重视 西方不同 他们总是试图追求那种 极致性 而且这样的极致 要对灵魂发起拷问 这就导致了 西方观念中 人有原罪





福音书中耶稣的人生 就是对信仰的一场拷问之路 他被自己的门徒背叛 彼得三次不认主 民众嘲笑他 狱卒凌辱他 还将他与强盗一起判罪 直到他临死前 他高喊 上帝 你为什么离弃了我 如果先前的一切考验 都不足以击垮耶稣 那上帝的离弃 耶稣还信仰什么呢？ 这信仰未免有些太决绝了 也太荒谬了 世界中一切包括信仰中的上帝 都抛弃了他 耶稣还有什么信仰呢？

信仰的价值 在这种绝对的否定面前 显露出自己的高贵 海德格尔在存在与时间中走的就是这种路数 那绝对的否定 就是作为死刑的十字架 背负苦难的十字架变成了 面对死亡 的谋划 死亡的可能性否定了人一切的可能性 当我们面对死亡去抉择时 其实也就是在面对那些诸多的可能性的谋划 这就像海德格尔对福音书的一个应答 用面向死亡的人生去回答这个问题





死亡作为一种对人生一切可能性的否定 确实可以呈现出一种价值问题 比如在战场上 一些人会说 我可不能死 我还没有娶媳妇呢 董存瑞在炸碉堡时 或许也思考了死亡 是的 死亡让他的人生就此结束 包括还没有娶媳妇呢 显然 这种面对死亡之谋划 让价值确立起来 董存瑞的行动告诉我们 一切价值都被炸碉堡这个行为否定了 他的行动就是价值本身 当然退缩也是价值 我还是应该回去娶媳妇





但是海德格尔没有意识到 死亡作为生之否定的可能性 没有必然性 我们不能说 生是走向死亡 而且死只是生之否定的其中一种而已 哪怕他好像很强大 就像那个没有写作业的孩子 他用死亡告诉我们 对生命的否定 只是没有交作业 而死亡却成为了生之目标 或许那个孩子才是向死而生吧





蛇告诉女人 不一定会死 然后亚当吃了智慧的果子 眼睛明亮了 摆脱了沉沦状态 但是亚当也离开了乐园 有意思的是 促使亚当摆脱沉沦状态的是蛇的诱惑 而蛇告诉他的是不一定会死 而不是人必有一死 人恰恰是有了这魔鬼的念头时 人才有了行动 他触犯了上帝的规定 人是面向死亡谋划自身 但是所有的行动 都来自于那 不一定会死 生之目标 并不是死亡 生也不走向死亡 只要我们站出来 行动 我们就不会朝向死亡 不一定会死 人在向否定性说不 就像那个跳楼的孩子 他用死亡在向否定性说不 是的他真的没有写作业 但是作为绝对否定性的死亡 成为否定之否定





最有意思的一点是 这个所谓人本真的行为 却往往成为了最愚蠢的行为 亚当因为吃禁果被逐出了乐园 小孩子因为没有写作业而跳楼自杀 士兵为了娶媳妇交枪投降 人类总是有意无意的掩盖 生之行动的真实性 反而沉沦却是最真实的 因为沉沦方便理解 那里是我们的乐园 荒唐的一幕也就出现了 行动被说成沉沦 行动所显现的价值也被说成是毫无价值 成为了过去的东西 一个事件 没什么好聊的





无论小孩子跳多少次楼 都不会被说成是真实 但当你左脸被人打了后 再让人打右脸就很真实 人们在讨论 孩子应不应该这么做 他们并不关心 孩子真的这样做了 就像那个被世界抛弃的耶稣 连上帝都离弃了他 信仰在何处呢？ 什么是存在之真？ 不一定会死