信仰的悲歌——计划与阶级斗争

没有无辜者——萨特





在人类的文明中 有两种观念看上去非常的冲突 那就是信仰与巫术 信仰为了消灭巫术甚至搞出宗教的裁判所 猎杀女巫 然而效果甚微 随着巫术观念的发展 对细节的深入 实证方法的完善 科学已经慢慢的占了上风 现在恐怕不太会出现 猎杀科学家行动吧 有意思的是 西方科学传播一度是教会搞的 他们完全没有意识到 科学就是巫术 人类从一开始 就没有放弃过智慧 他也不在乎任何的禁令 哪怕是死亡 亚当勇敢的吃了禁果 重点是亚当清楚的知道这个禁令





人类自由的显现是从触犯禁忌开始的 当时他的信念是不一定会死 当然换回来的是智慧与惩罚 这就是人类的原罪 伟大的创造力 （破坏力） 这由罪恶换取回来的智慧也导致了人类信仰的悲歌 一种原罪的困境





亚当难道不知道自己的罪过吗？ 或许不知道吧 上帝明确的告诉他 不要吃智慧的果实 否则会死 亚当是第一个人 他又怎么可能知道什么是死呢？ 而犯罪的动力 恰恰是不一定会死 他其实并不一定理解 死与不死 这些概念在他的眼中 没有什么意义 认识从惩罚开始 也就是说 并不是吃了禁果导致智慧 而是接受了上帝的惩罚之后 我们在反思之中 了解到了自己的罪 认识被一种强力的惩罚迫使你去思索 去体悟 这惩罚是由你的行动导致的 亚当不是无辜者 虽然他在行动之前 真的不太理解 罪与罚 可见 认识问题与存在问题是反的 存在的时间顺序是 先有了罪然后惩罚 而认识的逻辑顺序却是因为强力的惩罚 迫使他去反思曾经的行为 是什么导致的罚 显然 在反思之中 惩罚先于罪 之前的行为 只是单纯的行为 在他的观念中还不能称之为罪 反而是在反思之中 行动才被赋予罪的概念 但是这罪又是什么呢？ 注意 是因为惩罚 的强力迫使我们去反思先前的行为 可见是行为导致了惩罚 也就是说 只要我的行为不会导致惩罚的话 我无罪 亚当可以试着躲起来吃苹果 或者 切开吃苹果 用盐浸泡之后再吃苹果 削去皮再吃 要不洗干净吃 每一次伟大的创造 都有那魔鬼的声音 不一定会死 人类就这样一代人一代人的死着 被惩罚着 到如今大家更理解死亡的含义了 但还是有人会创造更新的东西 或许 炸了吃就不一定会死了 我们总是踏上父辈的老路 伟大的犯罪





就像亚当一样 我们每一代人都在犯罪和惩罚中得到了智慧 反思中我们发现了行为的恶劣 主动去避免那可怕的惩罚 这一祖辈给我们留下的宝贵经验 让我们有了相对完善的计划 可以避开各种惩罚 计划在我们的理性之中是那么的完美 因为我们只能知道我们知道的事 而那些知道的事 都是父辈的罪 只要我们遵守计划 一切都是好的 当然这只局限于反思的理性之中 计划中的所有规定 都是依靠先前的经验 经过了周密的计算 研究的结果 但是经验没有必然性 我们还是会遇到惩罚 也会去再试一试其他的可能性 会不会榨成苹果汁吃就不一定会死了 巫术之所以被人打压 正是因为对现有经验认识的自大 狂妄的认为有限的经验知识存在什么必然性 这种自大 让他 目光短浅 把有限的经验知识当做放之四海而皆准的真理 于是乎他忘记了信仰 而投身于维护巫术计划的伟大事业中去了





在巫术头脑中 他只有计划中所规定的形式 任何的偏离计划的行为都是罪过 都要被打压 他无意去理解他人 因为人是最渺小的 微不足道的 就像父辈 他们违逆了计划 所以被惩罚 （他完全无意去理解父辈们的处境 他们没有如今的经验 而恰恰是父辈们的犯罪和惩罚才有了现在的经验知识） 人不需要创造 也谈不上自由 没有必要信仰 只要遵照计划形式 符合那完美的理性 于是 人类最大的罪过就是突然间冒出来的一个念头 或许这样不一定会死





维护计划的自大狂 是纯洁的人 他们真心认为这计划是如此的完美 是绝对的真理 毫不怀疑 这才导致了 他们在辱骂 迫害偏离计划的人们时 那么的理所当然 这个世界上迫害天才的人 恰恰都是那个纯洁的自大狂 天才之所以是天才 正是因为 他不能被世俗所接受 不被理解 没有比天才更容易迫害的人了 有意思的是 迫害者与被迫害者 都是纯洁的人 天才以不一定会死 准备着犯罪 而自大狂维护着人类的伟大计划 于是天才被自大狂烧死了 无论是耶稣还是苏格拉底 天才总是以罪人的身份出现 以被杀死告终 而他们的罪名都是破坏计划 但天才的创造终究会让人们看到意义 人们会认为自己的罪就是不作为 放纵了那个自大狂 或许杀死自大狂 我们就不会死 在这里现代观念中有一种 呼唤和平的迷信 他们妄想通过语言交流就可以让大家互相理解 难道上帝不是这么做的吗？ 上帝就是依靠语言告诉亚当 不要吃智慧树上的果子 否则你会死 但是亚当作为一个没有智慧的人 他又怎么可能理解上帝的忠告呢 ？ 他至少要吃掉禁果 接受惩罚之后 经过反思 了解到了自己的罪与罚后 有了智慧 才可以理解上帝的话吧 可问题是 这种理解本身就建立在犯罪上 不吃果子 怎么可能 知道不能吃果子的罪呢？ 不去惩罚自大狂 不用强力迫使他反思又怎么可能让他去理解天才呢？ 松数的风格 经常说天人合一 统一 却拼了老命在否定我的杀人 战争 的正义 难道他的统一是靠和风细雨的规劝？ 就像上帝告诉亚当那样吗？





观念与观念之间很难彼此理解 谁又能知道到底谁不一定会死呢？为了让对方有智慧 可以理解他们 所以要给对方以惩罚 在行动之先 我们总是觉得不一定会死 谁又知道谁是正确的呢？ 大部分是双方都相对的有所妥协 重新修改计划 以维护双方的利益 有意思的是 你如果不站出来行动 你不去犯罪 你就无法获得正义





迷失在巫术（科学）之中的人 不能理解魔鬼的那句 人不一定会死 也不懂原罪 按照计划行事何罪之有？