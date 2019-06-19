恍惚的不安——认识你自己

芥川龙之介的作品所用的主题 最多的是希望已达之后的不安 或者正不安时的心情——鲁迅





我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来。——约翰福音





当蛇告诉人不一定会死时 就给人真正的敞开了一扇门 哪怕那是死之门 也让人突然有了自由之抉择 是进入还是拒绝呢？ 人并不知道门后是什么 但是有些人想去看看 哪怕这看是我们无法承受的 这种自由就是人的命运 不一定会死带给人的还不只是这些 在自由之抉择中 就会出现我要 是我要吃苹果还是我不要吃呢？ 人类的欲求也在这个 不一定会死中显现出来了 但这欲求带给人的却是死亡 欲望从一开始的呈现中就令人那么的绝望 注意在蛇出现之前亚当是不会绝望的 因为他还没什么希望 反而是不一定会死的希望 导致了亚当的绝望 无论何时 绝望本身 就表示着强烈的希望 那伟大的不一定会死 其实信仰也是从绝望开始的 是从耶稣喊着上帝你为什么抛弃我 被钉上十字架开始的 所以信仰是致死的疾病——绝望





圣经文本之美 就在于这种 绝望中的信仰 不可能中的可能 或者像舍斯托夫所说 让所是成为未曾所是 让死者复活 人不一定会死 可是那绝望中的希望又在何方呢？ 谁又能给我们以指引呢？ 人不过只是面对蛇的那句不一定会死 至于人要如何 生命之抉择还是在人 人要背负自己生存中抉择之重 吃还是不吃 而这选择需要付出生命为代价 蛇给我们敞开了一扇门 也给我们指引了一条死之路 就像我前一篇文章所说 人不会因为目睹了死 而放弃 是的 我们看到了 某个人因为吃了苹果而死 但是我们或许可以给他洗一洗再吃 削皮吃 炒了吃 剁碎了吃 炸了吃 躲起来吃 总之 人类会想出各种稀奇古怪的招数 去避免那种可怕的惩罚 总之或许这样就可以不死吧 然而 这些人一个接一个的死去了 绝望就是这么有意思 之所以绝望 是因为看不到希望 也可以说 前面没有成功的经验可言 绝望之所以绝望 恰恰是还有 那不一定会死的希望 或许这样 就可以不死呢？





因为强力的惩罚 我们可以反思罪 但是没有成功的经验 我们如何反思成功呢？ 这完全不可能 我们不过是给自己以不一定会死的经验 有一种不可能的可能 我们甚至无法说出这可能 谁会知道自己的行为会有什么结果呢？ 甚至这行为本身是为什么呢？ 人类将一种可能性 注入了行为 但是行为本身 人类也未必了解 就像 先前我在文章中提到的 小男孩 拉扯小女孩的头发 小女孩只是痛苦 无妄之灾 而小男孩更痛苦 因为他甚至不知道为什么 强烈的内在冲突 导致了小男孩有所作为 骚动焦虑 无助 谁又能帮助他呢 ？ 我前几天在 人类的尊严——自由与必然性 中提到 近代的一个催眠实验 人要干什么 这需要人对自己的行为有所知 而这个知 不过是人对自己行为的一个解释 人类仿佛非常执着于这样的解释 就像我先前看过的一个心理学家的书 上面提到了 他得了一种病 这病对他造成了非常大的困扰 然而这个困扰的解除 倒不是治好了病 而是当他去治病时 医生给了他这个病的解释 当医生告诉他 得了肺结核时 这解释让他如释重负 但是不要忘记了 在当时 肺结核与绝症没什么不同 我周边的很多朋友特别喜欢星座 倒不是像算命可以预知未来 而是告诉他 你的性格是什么 有意思的是 难道你不知道你自己的性格吗？ 反而需要星座的解释吗？他们认为星座的准确 是因为星座给了他们一种解释 就像那个扯女孩子头发的小男孩 你无论告诉他 你是喜欢那个小女孩 还是你讨厌那个小女孩 他都不会那么的痛苦焦虑 他仿佛知道了什么真理一样豁然开朗 小男孩或许还会模仿 电视剧中 喜欢 或者讨厌一个人的行为 人好像理解了自己 认识了自己





就像人类可以在自己的行为造成的结果中 认识自己 给自己的行为以解释一样 人类也会在结果之中 迷失自己 产生绝望 芥川龙之介的大部分作品都是在写这种 希望达成之后的绝望 我们知道 在审美中 审美判断总是在超越概念 所有的苹果（概念）都是苹果 但是这其中有美的和不美的 无论你在更细致的审美中 加上如多少概念 所有的这种概念 都是一样的 但是还是可以去判断出美与不美 而这种审美创造的直觉 要进入意识就需要概念的把握 于是乎 呈现出来的就是一种 误解 误用观念 或者是狡辩 当这种审美直觉出现时 人类就会搜索自己的词库 拿捏到底用什么样的观念 去概括他 此时就出现了一个差异 那就是新创造出来的东西 装在了旧的容器了 而这些旧的东西 其他人对他只能以旧式的理解 如果你想表达给其他人看 你就需要不停地狡辩 你的行动 就会成为荒唐的举动 如果你不与他人交流只是单纯的追求 欲求的目标时 有可能你会在中途 察觉到一些差异 而大部分会因为行动的惯性 你只能到某个目的地时 才会幡然醒悟 我们会在结果之中看清楚自己可能哪里出现了错误 我们的欲望或许并不是这样的 禅智内贡真的在乎他那硕大的鼻子吗？ 五品武士真的喜欢山药粥吗？ 秋山图中主人公到底追求的是什么呢？ 以前的我 单纯的认为 欲望的达成 就是欲望的否定 就像饿了吃饭 饱了也就不想吃了一样 但是芥川龙之介中的主人公 呈现的却有一丝丝的绝望 他们或许从一开始就没有搞清楚自己的欲求 最初 因为我们感觉这些概念 用在这些审美判断中是非常合适的 但是随着经验的累积 我们在事物中 渐渐的看到了差异 更多的细节显现出来了 这与开始是完全不同的 或许最开始 只是单纯的去看一看 另一种可能性是什么样子的 他对这可能性 一概不知 行为的过程 也同时是成长的过程 也是认识的过程 所有的认识 都是一种解释 我们总是要在行为的结果中 返过来给行为一种解释 而我们又会在更加深入的行为中 认识到更细微的东西 先前的解释也就越加可笑了





我们当然可以怀疑 先前的欲望和解释不见的错 反而是因为随着行动的结果 让我们有了改变 就像芥川龙之介小说的主人公 他们先前的欲望 他们并没有搞错 只是随着欲望的达成 让他们有了其他的欲望 当欲望改变时 他们对先前的欲求也就没有了渴望 可是我们要了解 我们只能在结果中 反思行为 以给行为一种解释 我不否认随着行动中的各种经验 的加入 让我们的观念有所改变 而导致了解释的转变 欲望的转变 不过我们也不能否认 审美直觉 与解释的这种不和谐 就像我们总是在用一种旧式的语言 解释着新观念一样 可能我们还没有认识到这种观念是全新的 直到这种差异 强烈的显现出来为止 然而此时 我们到底改变了多少原初的直觉我们不得而知 我们可以了解的就是这个结果 并不是我现在想要的 我们先前观念中的那些东西 被现实完全的打碎了 希望被否定了 芥川龙之介小说中的主人公 通常给人的感觉是 人生中好像只有如此一种愿望一样 可是当愿望实现时 先前所有的对愿望的解释 都失效了 此时呈现的是先前经验中可以查到的所有对策 知识 解释 都失去效用 所有的知识都无力去把握 芥川龙之介的主人公 处于知的绝望状态





人自以为自己把握了自己的欲求 认为虽然不知道行动的具体结果是什么 至少我们还了解大致的方向 其实不然 我们很多时候都是走了很远的路才发现可能完全走反了再返回去 或许到了之后才意识到先前的路 或许才是对的 人只能在 不一定会死的敞开状态下 一点一点的摸索 一点一点的认识自己 我们甚至并不理解 原初的自己 或者现在的自己 所以在审美创造中 人多多少少有一点恍惚的不安