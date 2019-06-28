宗教大法官与水晶宫——关于自由的可能性

我们为了他们的幸福而承担了他们的罪恶 我们将站在你（耶稣）面前说 审判我们吧 如果你能 你敢 你要知道 我不怕你——宗教大法官





在地下室手记中 陀思妥耶夫斯基深入的探讨了关于自由的问题 也同时谈到了 水晶宫与鸡窝 还有就是与水晶宫和理性秩序对抗的任性 当然我们遇到这样的问题时 语言总是可以在其中 进行无休止的狡辩 比如 在地下室手记中 提到了 人不见得是趋利避害的 陀氏举了那些例子 也有牙疼的例子 其实这些 都是可以在语言中被继续狡辩的 总之 狡辩本身是为了确立趋利避害 但是他没有注意到 当趋利避害被理性确立之后 其实人的所有行为都是趋利避害的 这样会导致趋利避害失去了意义 比如自杀和不自杀 其实都成为了趋利避害的行为 那么自杀不自杀都没什么意义了 也可以说没有什么东西是 利或者害 要看人 趋向何处 当然 陀思妥耶夫斯基 就是要激起人们的狡辩 因为他的意图是要让人们在为趋利避害而狡辩时 任性就被他偷渡到了与趋利避害拥有同等真理地位的地方了 但是在那里 任性还是和 二二得四相遇了





不可否认的是 人类确实有 追求 安逸 舒适 和谐的倾向 比如在论坛中 很多人并不喜欢深入的去讨论问题 他们需要的只是 结论 答案 那种必然的规定性 二二得四 水晶宫就是依靠这些所谓的必然性创造出来的 水晶宫中所有的内部结构 都必须符合必然性 此时有一种叛逆 是绝对不能允许的 那就是任性 我在前几篇文章中 提到了 圣经中 关于 蛇告诉人 不一定会死时 人拥有了一种可能性 但是人在为了这可能性的行动中 却总是悲剧性的 人吃了禁果 受到了惩罚 显然陀思妥耶夫斯基 也了解任性的悲剧性 所以他没有亚当那么愚蠢 他不去撞墙 而是对着墙做鬼脸 吐舌头 这里面有程度上的不同 因为那种可能性 并不是一蹴而就的 他需要 一点一点的积累 当这种可能性 正所谓一个声音被听到 或者主动地去说 不 时 他就已经从潜意识中 挣脱出来了 通常先产生的状况是一种 消极性 这种消极性就是对 必然性的一种迟缓 他不可能被意识所把握 甚至其他人也不太可以轻易的察觉 比如一个热爱学习的人 他还是坚持每天看书 他的阅读时间并没有减短 但是他的阅读质量其实已经有轻微的下滑了 此时他根本意识不到 他的那种 负面的力量 已经 阻碍了他 阅读的爱好了 当然 他还是认为自己是喜欢学习的 这样的状况发展下去 潜意识 会慢慢的抓住一些苗头 他产生的出来的是焦躁和不安 有时会对 外在事物有所抱怨 但是他还是不能够理解 自己的内在审美意图 比如他的阅读时间在明显的减少 他会将这些减少推脱给外在的事物 比如去图书馆的路途上堵车呀 之类的 有意思的是 很多因为这些问题而焦躁不安的 其实是已经不怎么爱的人了 他没有意识到自己的内心 他们已经察觉到了 不同 但是他将这种 变化 归给外界 认为是外界左右了他 导致了他在一些问题上 出现了变化 比如 那个已经对学习有所抵触的人 却怪罪 堵车让自己晚到了图书馆 朋友吃饭慢 耽误了他的时间 总之一切的变化 都没有导致他原先的爱学习这个爱好的转变 陀思妥耶夫斯基 那个向着墙吐舌头的人 其实已经可以意识到了自己 已经与原先的观念有了不可调和的冲突 但是 还没有爆发行为 他还可以 在其中 灵活自如的生活 所以 他一方面讨厌 必然性 另一反面 也不过是做一个反讽的鬼脸 他还没有到亚当那种 做出行动 触犯必然性的地步 亚当用行动告诉世人 不一定会死 的可能性 并不是一般的可能性 而是 我要 我要吃苹果





我在先前的文章中 梳理了 欧洲文化对必然性概念理解的历史性流变 有意思的是在很长一段时期中 对必然性的追求 是非常强烈的 然后慢慢的就有了 我上面提到的 那些情结 开始只是单纯的懒惰懈怠 或者是精神涣散 慢慢的 开始对必然性有了焦虑和不安 以至于怀疑 最后到了 对必然性说不的地步了 在这样的不停地追问中 人们一度认为必然性 就是意志 要知道意志可是绝对的命令 但是陀思妥耶夫斯基的笔下的水晶宫 二二得四 这些的必然性 已经失去了个体意志 他完全的成为了一种 形式上的抽象规定 这样的规定甚至起来作为 一种客观上 的价值 来 否定意志 他完全的忘记了 蛇的那句话 不一定会死 和亚当的行为





大法官显然就是在有意图的组建那个 作为必然性的水晶宫 当然 他与那些虔诚的倡导者不同 大法官自己是知道这个水晶宫只能建立在谎言的基础上 他的这个意图是非常明显的 在文章中大法官提到了两类人 一类是少数自由的强者 另一类就是他要欺骗的多数的弱者 那些弱者 就是我前面说的 不可否认的是 人类确实有 追求 安逸 舒适 和谐的倾向 他们排斥焦虑和不安 当然也可以说他们没有意识到 焦虑和不安 当然也可以说他们并不是弱者 而是幸福的人 他们生活在水晶宫中 没有什么焦虑和不安 至少还没有意识到这些 另一类少数人 就是亚当 他意识到了一个可怕的信号 那就是不一定会死 要知道 人可以说这个 或者那个不一定会死 但是他并不一定去尝试 而亚当 却要去行动 他要让这种可能性 成为可能 亚当走出了乐园 （水晶宫） 去作恶 去犯罪 他需要的就是行动 他要为可能性行动 但是解决往往是不幸的 但是我们要注意 他的行动本身就已经为我们敞开了一种可能性 当然亚当的死 并没有让这种可能性成为不可能 只是让我们了解到了一些经验而已 比如 我们可以尝试用其他的方式 吃苹果 比如 剥皮吃 洗洗再吃 炸了吃 或者煮熟了吃等等 总是 一个一个的尝试 一个一个的失败和死去 注意这里并不是朝必然性做鬼脸 而是直面可能性而去行动 在可能性面前 是没有必然性的 从蛇告诉亚当不一定会死时起 就没有必然性了





网友mioo123cfggg 说 如果这样为何还要去吃苹果呢？在你看来结局是注定，人只是为了一个未必会的结果而探索，你说了未必会其实你是说一定会死的。 这么悲情何苦要去吃苹果呢





这里有一个问题是我们不能说 何苦要去吃苹果 事实是亚当确实吃了苹果 事实也是亚当确实受到了惩罚 有了死 被逐出了乐园 事实也是 人类的创造 都是在 这种 无数次的尝试 和无数次的失败中 碰上了一些好运气 不一定会死 并不是 不会死 也不会是必有一死 他只是让我们的意识脱离了一种必然性 作为主动放弃在乐园（水晶宫） 中生活的人 他们大多数都是失败的 在看到他们的遭遇后 很多人都选择了 留在乐园 大法官口中的那些人数众多的是 弱者 就是 那些 追求 安逸 舒适 和谐的人 他们并不喜欢探索 他们需要的是结论 和答案 而大法官就是要告诉他们这些结论和答案 要知道这些结论和答案需要的是 那个作为罪犯的亚当 需要的是勇敢的去吃苹果 注意 只有吃了苹果之后的亚当 才会拥有智慧 犯罪与智慧有关 你不走出乐园 哪里来的智慧 乐园（水晶宫）中 那些结论 那些必然性 是靠 走出乐园的人 创造的 这也构成了大法官口中的 少数的勇敢者和 多数的弱者





这里呈现的是两种自由状态 一种是 大多数人的 他们完全没有意识到 不自由 另一种是少数的勇敢者（倒霉蛋） 他们意识到了不自由 他们的行动却是自由的 他们为了可能性 自由的去犯罪 显然这里的两种自由 是完全不同的 基督教的文本 更偏重与后面的那种犯罪的自由 福音书中的主角耶稣就是个罪犯 他作为一个被信仰者 就是那个作为行动者的罪犯 在卡拉马佐夫兄弟中 被逐出乐园的人 有德米特里 伊凡 和大法官 相对的 他们都被信仰者亲吻了 佐西马长老作为信仰者 跪地亲吻了德米特里的脚 信仰者阿廖沙亲吻了伊凡 耶稣亲吻了大法官 最诡异的是 耶稣同时是信仰者 他也是被信仰者 对犯罪者耶稣的同情 对亚当的同情 也导致了对德米特里 伊凡 费多尔 和大法官的同情 耶稣的吻 就代表了那种理解和同情





大法官只是看上去的同情者 他并不是同情者 他无意亲吻那些他眼中的弱者 这样的思路与尼采很相似 尼采认为那些弱者是群畜 但是他们都没有意识到 他们被意识中某些客观的必然性蒙蔽了眼睛 以至于可以区分出 勇敢者和弱者 大法官没有意识到 在选择中 是有两个不同的抉择 当不一定会死的可能性被凸显出来时 不选择其实也是一种选择 当我们选择了不选择时 我们也可能因此选择而获罪 显然大法官忽视了那种生存之抉择的沉重 以至于他规定了一方为勇敢者时 另一方就是弱者 他还没有能力亲吻那些苦难者 （罪人） 他没有基督信仰 他的观念中没有那不一定会死的可能性 所以他不想再让耶稣留下任何的语言 （必然性中不能有叛逆和新东西）





很多人都没有意识到 圣经文本一开始 就让这种不一定会死的可能性以罪的形式带到了人世间 当然你可以说人如果不犯罪他就不会有死 但是绝不能说人必有一死