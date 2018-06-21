和宿舍直男间的那些破事儿

在魔兽里逍遥了1年后又回到了同行，感觉还是这里亲切。看了最近的几篇热贴手又开始痒痒了，反正闲着无聊还不如来这和大家一起聊聊天。毕竟独乐不如众乐忽么。

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在大学里也爬了快两年的象牙塔了，很多故事还是值得回忆的，虽然现在还是单身，但我并不以此自卑，最少我还有宿舍的兄弟在后方支援，可怜了那些单纯的兄弟，至少我还是有你们这群兄弟可恭消遣的，洗澡的时候正大光明的看看不犯法吧，再说了你们又不是没看过我的。好了言归正传吧。

自己GAY的身份早在我高中的时候就敲定了，并没因此而愤世嫉俗。不过当时确实郁闷了一阵子，佬字当时就是想不通TNND都是男人为什么佬字喜欢的也是带靶的种，后来时间长了想法也就少了，是就是吧也没什么不好的，这个世界上最不缺的就是四条腿的蛤蟆。想通之后整个世界就清爽多了，郁闷了一个假期的心情随着大学生活的到来而不易而飞了。

果然大学就像一个大染缸样鱼龙混杂，什么样的人都有啊，可惜就是没发现我的同类，也许是自己不善于观察吧，不过好歹也混了两年了见识多了自然也就懂了很多。宿舍兄弟也对我挺不错的，我是典型的北方汉子，说话直且粗，但是心肠好，兄弟有难我第一个出手相助，只可惜现在不是煮酒论英雄的年代了，要是放在以前估计我也是一条绿林好汉。可是人啊!最怕的就是感情这二字，可是你越怕它它就越找你。恨啊，恨的牙都疼。

故事不会太长，我能写多少是多少吧，毕竟都是周围发生的事情，况且我也不想把他写成一篇小说，重在娱乐，我只是想把我真实的大学生活展现给大家。自己也算是个看客吧。呵呵!写的不好希望大家见量。

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在“他”没出现之前我不相信上帝的，可是在他出现后我相信这个世界上果然有个GOD。“他”很像我我的那个兄弟，也就是我的初恋对象的个他，很多时候我都会误认为两个“他”在重叠，在交织。好了我们就叫“他”小L。

小L是我来这个学校第一个认识的人，也是我们班认识的第一个人。很可爱的小伙子，单眼皮，眼睛身有神，有张很帅气的脸庞。(算是把我的他也介绍下吧，反正两个人张的巨像)小L比我早一天到学校，虽然离开学还有两天时间但是校园依然很安静，他带我把整个校园熟悉了个后便一起去食堂吃饭了，当然是我请的客。

那时我说不清对小L是存有什么样的感情的，如果说实话的话我还是喜欢他的。也许大家又要唏嘘了，唏嘘就唏嘘吧。我继续讲我的故事。无视中…

很可惜小L不是我一个宿舍的，要不然当天晚上我就可以看到他的身体了，嘿嘿!本以为自己会失眠的呢，结果那个晚上我睡的跟死猪样，直到第2天早晨宿舍新来的兄弟要把门都敲烂了我才醒来。

我慌里慌张的下床去开门。