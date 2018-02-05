《西游记女儿国》禁欲唐僧要佛系爱爱,这可让大师兄情何以堪

文/温翔

《西游记》这个超级IP真是给后来人创造了很多财富，重复不是出路，唯有不断创新才能发扬IP的效用。《西游记之大闹天空》到《西游记之三打白骨精》，再到现在的《西游记女儿国》，整个团队创新就一直停不下来，每一个电影人都知道，重复过去没有任何希望，唯有利用现在工业电影的技术和演员们的精彩演绎才能满足审美水平不断提高的观众。

《西游记女儿国》这次特效比前二部更值得点赞，剧组大部分钱都是花在特效制作上，看过《西游记之三打白骨精》的观众都知道，此部电影不仅改编新颖别致，特效更是大有可观。团队不断吸取经验教训，《女儿国》的特效可谓达到目前国产电影的顶级水准，在特效制作中最难表现的水都被攻克，而且实景拍摄的风光也是美不胜收，“女儿国”瑰丽壮观，令人惊喜不断。

《西游记之三打白骨精》让人看了感觉很沉重，但《西游记女儿国》却笑点迭出，特别孙悟空和如意真仙组成的真空CP简直让人笑出腮肌，如意贱萌的个性特征让人恨不起来。整个观影过程，笑点出现二三十次，西游天团更是整部电影的笑果担当，孙悟空的裤子梗笑喷爆米花，四个活宝在一起，嗨点停不下来。

赵丽颖这次在电影中的扮相简直美cry,少女感爆棚,和唐僧的爱情缠绵悱恻,这个角色和小骨等以往角色毫无雷同,演技精进,霸气无比。林志玲在电影中扮演的角色雌雄同体，又嗲又man，将梁咏琪扮演的国师分分钟钟给掰弯，看来是个狠角色。冯绍峰扮演的禁欲系唐僧，这次遇到女儿国国王，竟然内心狂澜不已，佛系男的本性毕露，让刘涛扮演的观世音着急上火。小沈阳、郭富城和罗仲谦扮演的逗比三徒弟，依然花式开虐。

爱情是该片主要的看点，女儿国国王和唐僧竟然对上了眼，貌似要将佛系爱情进行到底，赵丽颖和冯绍峰的表演很是默契，和普通来电的男女恋人没有任何区别。这两人从外型来看，也是十分的登对。舍弃王权富贵的女儿国国王要和守戒律清规的唐僧为爱远走天涯，这可让老孙醋意满满，爱众生还是爱一个人，唐僧可要想清楚啊？

这次的改编突破还是很大，禁欲的唐僧人性复苏，面对如此美丽霸气的女儿国国王心动不已，唐僧固有的形象很佛系，但这次为爱情打破戒律清规，让观世音的说服力都直线下降。情为何物直叫人以身相许，唐僧变化很大，当然更为人性，作为人都有七情六欲，这对唐僧来说需要很大的勇气。孙悟空这次意志比较坚定，成了西游天团最斗志昂扬的定心丸。

女儿国这次在电影中呈现了一个比较完整的景观，当然维系她们生存下去的世界观也呈现给观众，这些在过往的版本里都不是很明确，比较模糊。

总之这部《西游记女儿国》在投入精力还是物力上看得出来比前二部更巨大，相较故事的完整性来说，这部比较饱满，情感上的表现也更丰富耐人寻味，孙悟空这个角色也有很大的变化，不再是霸道总裁范，而变成了一个逗比耍宝的大师兄。和很多版本的IP改编真没法比，《西游记女儿国》很独特，非常契合观众的审美趣味。