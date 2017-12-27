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悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦

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2017-12-27 15:50:40

       首选我想说的是，从无极上映到现在这十多年来，我认为陈凯歌背负了太多的压力。但是他又一直固执的坚持着自己的一套对于电影的态度。无论最后的效果如何，至少，他是一个在认真创作的导演。


       2005年无极上映，随着胡戈的恶搞短片，无极迅速沦为众人嘲讽的对象。仿佛那个高高在上的权威一下子被打入到了人间，摔进了泥土里。无论是看过的，没看过的，看懂的，没看懂的都上来踩一脚，仿佛回到了那个疯狂的年代一样。但一直到现在，我始终认为无极不差，或者说他是一部非常有野心的电影。甚至后来还买入了一套收藏版DVD，为这事还被身边人嘲笑了好一阵子。可我不以为然。



 

       说回妖猫传。陈凯歌为了此片耗巨资，花费数年搭建的唐城，当影片中空海第一次进宫的时候，就真正被震撼到了。这不是CGI的质感所可以替代的。精致的道具，细节到极致的场景设计，再加上曹郁的摄影，确实让我颇为惊艳。影片的不同色调转换也能够更好的突出杨玉环生前死后的不同大唐，随着贵妃的陨落，大唐也不复当年强盛。在白居易和空海的时代里，整个长安的色彩都是冷色调，只有回到三十年前，长安的色调才变暖。

 

       对于此次妖猫传的解读已经有了很多，在此不想再多说。因为每个人的理解都不相同。虽然这是一个建立在真实历史上的架空故事。但却意外的让人有种非常“实”的感觉。总会有种美好幻想，可能这些都曾经真的发生过呢？

       陈凯歌的这次选角个人也是非常的认可，剧中大大小小人物的演绎都拿捏的很到位。尤其是染谷将太，秦昊，刘昊然，张榕容和张鲁一这几位的表演让我非常喜欢。有种“舒服”的感觉。张榕容的眼神特别的有戏，和皇帝诀别的那场戏，杨玉环高高在上，看着眼前的这场“幻术”，从眼睛里透露出的东西可以说是非常直击人心的。

       但妖猫传也不是没有缺点，前半段的悬疑感营造的非常好，节奏也控制的很稳，不急不慢。可是中间的极乐之宴略显拖沓。可能由于时长的关系，马嵬驿之变开始节奏又迅速加快。妖猫的真实身份又揭露的稍微早了一些，如果能够在所有人到达瀑布那里，再揭晓或许效果能更好些。好在最后，节奏又缓了下来，收尾非常的干净利落。总算没有像脱缰的野马一样一发不可收拾。

       和白居易一样，知道杨玉环和唐玄宗的爱情故事是假，但依旧将长恨歌一字不改的发表。因为他知道，情是真的。可能这也是陈凯歌想要告诉我们的，虽然他经历了市场的恶意，但对于电影的那份情是真的。所以他也不改了，依旧以他对电影的理解，创造自己的电影。或许他再也无法回到霸王别姬时期的辉煌，但从妖猫传身上，我依旧能看到他对艺术的追求，对电影的执着以及他独有的美学。


       此片真心推荐去看IMAX。花了这么多钱造的唐城岂是小小银幕能完全体验到的。

7.2 

妖猫传 (2017)

影评(73)

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妖猫传/Legend of the Demon Cat(2017)
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