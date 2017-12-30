《空天猎》离优秀空战片有多远

一部优秀的空战影片应该传递给观众什么东西？展现什么主旨？

1、电影是指向实战的。比如《空天猎》所致敬的《壮志凌云》，描绘了美国海军舰载机部队训练、战斗和生活的全景，并把重点放在七几年刚刚服役的世界首款三代机f-14“雄猫”身上，他们每一次起降都面临生死考验，而所处的大环境决定了电影的实战背景，那就是冷战中几乎天天出现的不明空情和拦截飞行。

《壮》甚至为了明确指向，专门虚拟了一个并不存在的“米格”，米格28。电影必定是虚虚实实，实的地方真要实打实。“雄猫”这种重型战机在航母上的起降，与a-4“天鹰”、f-5“虎”等假想敌部队的模拟空战，高度速度转换、拦阻着舰、弹射起飞都是超级带感的实拍。而我们的《歼十出击》直到最近的《空天猎》基本都是dv、游戏水平的cg居多，实拍还少，而且空战动作流于浅表，给人的感觉要么是纸飞机、要么是ufo，用在有人驾驶飞机上就违背一些物理规律，怎么看怎么假。《壮》中战机的机动飞行动作拍摄，得到了美国海军航空兵的大力支持，透露出一种专业和实战的味道。所以，这部既有帅哥靓妹、也有碧海蓝天、更有实训实战的电影，能在80年代引起轰动和一度的参军热潮。《空天猎》致敬的著名冷战拦截事件—巴支伦海手术刀，苏联空军su-27战斗机拦截北约p-3b巡逻机，人家既是艺高人胆大，也是十分谨慎的。Su-27战斗机机尾擦过巡逻机发动机舱的相对速度并不是很大，角度也是十分精准。

不像《空天猎》中歼10飞机与恐怖分子的幻影2000战斗机那样，大斜角相撞，结果歼10能够神奇的幸存。这在实际中，两架飞机不是全毁也会空中解体。《空天猎》中李晨也说了，“你不觉得这和一部电影很像吗”，对，《空》和很多空战电影很像，特别是一部韩国空战电影，但对不起这种致敬就是拼凑，这个四不像什么都不是。

2、面对的世情是复杂的。法国的《空中决战》虽然也基本上把法国空军主要机型都拉出来溜了一遍，但故事都是在围绕军火贸易特别是军机贸易背后的黑手来讲述的，展现了恐怖分子的渗透、大国之间通过军火贸易加强地缘政治控制的一些细节。加油机、预警机这些现代元素一应俱全，幻影2000格斗、夜航、拦截、超低空突防、通过改变空中应答识别信号进行的远距渗透飞行，幻影2000与阿尔法喷气所展现的空军培训体系，美法空军军官交换培训，这都不是号称具有军人情怀的跑男所能掌握的。

复杂的电影表达之下，都有明确的世情所指，比如法国军火出口贸易频频出现的献金案，中东国家大额军火采购让美法等国开展的明里暗里的竞争。而到了《空天猎》，一切都模糊了，“抹布”国（马布）的恐怖分子不仅劫持中国人质、扣押中国军官，还拉出幻影2000战斗机、中程弹道导弹和具有空天宏图的中国空军对抗，所以中国空军不得不开展了一次越境攻击行动。又是幻影2000战斗机，也有类似《空中决战》的音爆超低空通场，“导演”到底要“致敬”几部电影？幻影2000战斗机除了法国就是印度、阿联酋、台湾、卡塔尔、希腊、埃及、秘鲁装备，到底有几个“斯坦”国拥有幻影2000和中程弹道导弹而且还能让中国空军从西北国土、在单个作战半径内直接越境打击，大国空军对自己的假想敌何必这么遮遮掩掩，是要静悄悄的埋汰印度？韩国空战电影《r2b：返回基地》，直接指向就是拥有mig-29战斗机的朝鲜，别无其他，最终行动也是反弹道导弹的对地攻击行动。好吧，一不小心就说李晨在学《r2b》了，反正好多国综都是买韩国的版权嘛。哎，《空天猎》这个电影的元素，就和电影名一样复杂。

3、体现的理念是更新的。《空天猎》用了很大篇幅请王学圻、吴秀波叨逼叨的陈述人民空军是伟大的、全域作战、经略空天的，是一支称霸天际的狼性部队，岁月静好是因为天上有我，守护未来自然得相信我。

可惜，这部电影除了堆砌了中国空军主力机种歼10、歼11还秀了一把歼20，却没看出对未来空战有什么思考，难道就是没事的时候打打没有国家背景的恐怖分子的？这样的电影难道是要透露空军真实的底？肯定不是呀。但至少看出来了，军旅作家们离战争的思想距离有多远，厂、团的文艺人士的思想准备是多么的超脱现实和将来所需。虽然有海上拦截巡逻机、应对f-15飞机两个符号，却没有表现出空军和海军航空兵养兵千日用兵千日的艰辛，而是“看过《壮志凌云》飞个拦截行动小意思”的那种牛逼。知道王伟撞机体现的航空兵部队的艰辛不易么？总之，这里拙笔太多，致敬什么电影都不如致敬牺牲的海空军烈士们更有感染力。《绝密飞行》展现了美国海军航空兵对未来航母引进无人战机的思考，用新办法提出和回答了机器能否取代人这个老问题。电影陈述的有无人机混编作战、信息获取、无人机自主空中加油、无人新型加油机、高超音速飞行、隐身战机短距起飞垂直降落、作战实时传输和指挥、虚拟的“禽爪”战机和超级大黄蜂战斗机混编作战都是对未来作战需求的一种响应。

电影中，以su37、35为代表的传统非隐身战斗机的巅峰之作对抗隐身战斗机并非毫无胜算，但什么是趋势、谁占领空天支配地位，一目了然。而《空天猎》中的歼20战斗机，居然是来跑龙套的，没看出发挥了四代机什么作用。那句“主要看气质”用在这里很好，世界第一海军的气度就是不一样。不管实际能否做到，《绝密飞行》中禽爪编队的作战对象囊括了塔吉克斯坦、俄罗斯和朝鲜，这就是贴合美军实际的假想敌设定，也有一种今夜就开战的思想准备和对未来的本领恐慌感。而这种观念理念，更是《战狼》编剧和“跑男”导演学不来的。