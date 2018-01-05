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《妖猫传》—一曲华服胜景下的大唐挽歌

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2018-1-5 10:04:10

2015年引起极大争议的《道士下山》之后，2017年底陈凯歌携百亿日元巨制《妖猫传》重回观众视野。

先从技术层面来讲，服装、美术、置景、灯光、画面都体现了极高的水准。花巨资在襄阳城建造的长安影视城，有望成为车墩、横店、象山之后的又一超大规模的影视拍摄基地。盛唐时期的长安胜景、雄伟的唐朝宫殿、华丽的花萼相辉楼、以及那场号称唐朝春晚的“极乐之宴”，在IMAX超大巨幕以及高保真音响的映衬下显得格外绚烂夺目，令人眼花撩换、目不暇接。华服美景、奇幻效果，给人以强大的视觉冲击力。这些非IMAX版本无法展示影片的视觉魅力。

说回故事本身，前半段，花了大量的笔墨表现黑妖猫在皇宫、胡玉楼、金吾卫府邸的作乱，通过白居易、空海两位主角的视角，对案情进行抽丝剥茧、层层排查，试图去发现妖猫作乱的真相，期间又展现了两位主角的个人情况，一个是无法无天无情无义的白居易在撰写帝王爱情的《长恨歌》，另一个则是远渡重洋来大唐追寻无上秘法的倭国沙门空海，通过追寻妖猫作乱的真相，去发现真实的大唐盛世，以及人间最真实的情感，一个进而放下心里的疑惑，完成《长恨歌》的撰写、另一个则以此寻得无上秘法。

后半段，则画风一转，变成通过阿布仲麻吕的视角，来展现宣宗年间的大唐盛世，极乐之宴，马嵬驿兵变，杨贵妃之死以及妖猫作乱的真相。原来妖猫作乱的真实原因，是因为白龙对杨贵妃深深的敬仰和爱，在肉身腐烂的情况下，进入了黑猫身，对与杨贵妃有关的人进行报复，由于无法发下执念，在人间不断作乱。最后在化身为卖瓜翁的丹龙的点化下，最终放下了执念，对杨贵妃的敬仰与爱慕得到了升华，灵魂得到了安息。

感觉上，由于前半段和后半段的视角变更，感觉整部影片被分割成了两部不同的电影。只是在后半段的结束部分，又被拉回了前半段的视角。依据陈凯歌历来的人文与批判特色，其想要表达的点也很多，但大多蜻蜓点水、浅尝即止。整部影片，较《道士下山》有了明显的进步，但要重回《霸王别姬》的巅峰，依然任重道远。

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