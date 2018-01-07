钉子户大战黑心房产商





《妖铃铃》是由嘉映文化 , 开心麻花影业 , 欢乐嘉娱文化传媒 , 天下一电影制作公司 , 我们制作 有限公司 联合出品的一部喜剧片，由吴君如执导、陈可辛监制，吴君如、沈腾、岳云鹏、张译、 PAPI酱、吴镇宇、方中信、尹金宏、潘斌龙、齐枭飞主演。故事主线是一群住在危楼里的钉子户，被楼盘房地产开发商派的小弟躲起来扮鬼，意图吓走他们的故事。影片于2017年12月29日在中国内地上映。









吴君如拍过不少喜剧片，不过作为电影导演这是第一次。近年她参加了一些综艺节目，再早些的一些她主演的喜剧片豆瓣评分在 6分以上的片子要比6分以下的片子少。这也说明喜剧片虽然讨巧但是要做成佳片难度也不低，这次吴君如老公陈可辛监制本片夫妻共事确实让人有不小的期待。









本片三个编剧：周运海 2014年参与编剧的电影《成人记2》豆瓣评分4.2分，2016年参与编剧的电影《硬盘少女》豆瓣评分5.2分。

查慕春

2010年参与编剧的电影《绑架冰激凌》豆瓣评分4.9分，2013年参与编剧的电影《意外的恋爱时光》豆瓣评分5.7分，2015年导演并编剧的电影《热血男人帮》豆瓣评分5.2分，2015年参与编剧的电影《恋爱中的城市》豆瓣评分5.6分。编剧

王贻兴

主要作品都是香港电视剧， 2012年编剧的系列短片《

物 ·语女子

》豆瓣评分 6.9分。









看这部电影主要是因为小伙伴送票，加上网上对于这部电影的评价争议比较大。一般评价一边倒的电影很容易选择看不看，这种有分歧的我倒是很好奇到底问题在哪里。该片豆瓣评分 4.8分截至目前票房3亿出头，言归正传讲电影。







