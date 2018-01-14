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人生若只如初见

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2018-1-14 18:01:58

 

《前任3：再见前任》是“前任”系列的第三部电影作品，由韩庚郑恺于文文曾梦雪罗米韩文亮主演。该系列的前两部作品都取得了不错的票房，并凭借爆笑走肾的喜剧风格和颇具传播力的“金句”台词，成为了“爆款”电影。《前任3》依旧延续了前两部爆笑爱情喜剧的风格，令这一原创IP更加深入人心。该片于2017年12月29日全国上映。

     


导演田羽2005年毕业于中央戏剧学院戏剧文学系影视剧创作专业，80后青年导演、编剧，圣堂工作室创始人。2014年导演并参与编剧的电影《前任攻略》豆瓣评分6.1分，2015年导演并参与编剧的电影《前任2：备胎反击战》豆瓣评分5.0分。

    


本片编剧除了田羽生还有另外3人参与：游非2017年参与编剧的电视剧《花间提壶方大厨》豆瓣评分8.0分，大宽参与了前任2的编剧，大广是第一次参与电影编剧就是本片。



看这部电影的原因是因为看过前两部所以最后一部也要看，我喜欢有始有终。这部电影豆瓣评价不高被诟病三观不正可是票房却出奇的好，加上网上一些短视频都喜欢拿它作秀炒作使本片的话题热度很高。



截至目前该片票房已破17亿，豆瓣评分5.8分。这种口碑与票房严重撕裂的电影更加勾起我的好奇心，言归正传讲电影。


（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）

 

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标签： 影评(13045)

6.6 

前任3：再见前任 (2017)

影评(65)

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前任3：再见前任/The Ex-File: The Return of the Exes(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/13417984/blog/8028235/
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