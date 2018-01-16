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硬汉也卖萌,观《勇敢者的游戏:决战丛林》有感

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2018-1-16 21:08:39

         提到巨石强森,你会想到什么,也许唯一的词汇就是硬汉。可是看过本片,你会发现,硬汉卖起萌来还是挺有意思的一件事。

        说到本片《勇敢者的游戏》,前面已经有一代笑匠威廉姆斯的珠玉在前,本片比较讨巧的是第一没有重启该系列,第二避开了堪称灾难的第二集的太空版,第三加入巨石强森和搞笑高手杰克布莱克,这种反差已经笑点实足。

      虽然说巨石强森之前也挑战过《牙仙》这样的轻喜剧,可是效果完全不如这部《勇敢者的游戏》。本片的开头就是承接1996年的老版,又一个不知死活的小子打开了游戏,之后就莫名其妙陷入游戏里20年,之后就是等待新的队友来拯救他，结果就有了本片的正片开始。其实剧情的发展就是一个游戏打通关的过程,需要的就是可种团队合作。巨石强森除了各种实力秀肌肉,就是卖萌,那个深邃眼神杀,我是笑到岔气了。还有就是笑匠杰克布来克,在本片中扮演了一个内心少女,外表中年油腻大叔的形象,可谓传神,作为男女互换身体的题材在影坛可谓数不胜数,可是杰克布莱克又给了我全新的演绎方式,不愧是好演员.

        故事的结局当让还是大团圆结局,最后汤姆汉克斯的儿子还客串了一把,有点小惊喜。最后有点有意思的话题当属本片的出品方SONY，SONY黑起自己的老对手任天堂可谓毫不客气。不仅给1996年的任天堂游戏机配了一个PS的手柄，吐槽对手的游戏手柄不如自家的，最后还一个大铁球把任天堂的游戏机咋个稀巴烂，可谓黑的彻底。

       由于本片是在4DX的影厅里观看的，说实话，以前我不太喜欢看4D的片子，因为椅子上时不时会有个东西来怼你一下，让我很不舒服，可是这次的影厅却有点让我感觉不错，随着片中剧情的推进，座椅的晃动不是特别激烈，却有点身临其境的感觉，很棒，墙裂推荐！

     最后的最后,送上当年的巨石强森和现在的巨石强森的深邃眼神杀,你就知道我为什么会笑岔气了

7.2 

勇敢者游戏：决战丛林 (2017)

影评(67)

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勇敢者游戏：决战丛林/Jumanji: Welcome to the Jungle(2017)
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