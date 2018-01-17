没被毁童年的续集--勇敢者的游戏：决战丛林4D观影体验

相信很多70、80后都看过《勇敢者的游戏》，当初这部被幸运引进内地的电影，是很多人美好的回忆。主演罗宾威廉姆斯可以说当时最好的演员之一,而且中两姐弟的姐姐扮演者是之后的蜘蛛侠女友克尔斯滕，好莱坞少数没被毁掉的天才童星。影片出现的不是一般奇幻片那些怪物，而是略微夸张把现实中的那些动物增强放到电影中充当主角们遇到的劫难，加上桌游的游戏规则 , 可以是说是把《夺宝奇兵》和棋牌《大富翁》类桌游完美的结合。

在经历 2005 年那版狗尾续貂的续集，和原作主角罗宾威廉姆斯的离世，说实话一开始对这部《勇敢者的游戏：决战丛林》没报什么太大的期待。而且本片的一开始的宣传也是以时下最火的《绝境求生》作为噱头，号称真人版丛林吃鸡。还好有幸抽中时光网提供的这次 4D 观影的体验，没有错过这部影片。

影片的设定演戏原作一样，都需要主角完成 JUMANJI 游戏，才能离开 JUMANJI 的所创造的世界，回归现实。而且都是有一个冒失鬼先一步进入，等待其余冒失鬼们加入。只是这次 JUMANJI 从桌游进化成游戏机，这点在剧中非常符合当时剧情的时代背景，当片中的男孩把桌游随手一扔，接着 JUMANJI 幻化成一台游戏机。游戏机有游戏机的玩法，所以这次主角们玩的不是掷色子走棋子，而是进入一个老式 RPG 中，主角们在片中遇到的人物都变成了 RPG 中的 NPC ，只能重复那几句台词，非常有笑点。

每个冒失鬼也都变身 RPG 中的角色，现实中的书呆子变身游戏中的绝对主角，运动达人只能成为矮穷挫跟班，金发辣妹变身肥胖油腻中年大叔，高智商宅女反而成了空手道美女。其中的角色的反差是影片笑点之一，而且现尴尬，非常自然。这其一得益与影片的设计合理，其二就是几个演员的演技在线，尤其是杰克·布莱克演绎的油腻版辣妹，其中的教导宅女撩汉过程，让人忍俊不止。

片中设定了每个角色在游戏中有 3 条命，其中油腻版辣妹要救人使用的借命，让人突然还念起红白机时代的魂斗罗，真是满满的回忆。而且当在游戏中大杀特杀的书呆子主角剩下一条命时变回了现实中懦弱的自己时候，矮穷挫跟班重复片头校长的那句鸡汤 “ 生命只有一次 ” 。点出了片中的核心价值观“主题生命一直只有一次，勇敢选择自己想要的人生“，这和原作中罗宾 · 威廉姆斯“勇于面对自己错误和恐惧，不要逃避”的主题相呼应。

《勇敢者的游戏：决战丛林》是前部的实打实的续集，不论是剧情还是主题立意。真心希望能多一些这种不毁童年的续集出现，它的出现让我们勾起很多童年美好回忆。永远怀念在天国的罗宾威廉姆斯。