真实4D VR沉浸式观感体验版游戏--《勇敢者游戏》

自阿凡达诞生以后快速的促进了3D电影的发展，不久以后的4D电影也开始在电影院普及开，4D实在3D的基础上多加了一个观感维度。之前听到过周围的朋友的一则趣闻，他去看《少年派的奇幻漂流》4D版，结果回来后就感冒了。可想而知早期的4D电影只能作为一种尝鲜的观影体验。（拜托请快速切入正题）那么说了那么多与我们电影有什么关系呢，我在看《勇敢者游戏》的时候第一感觉就是在进入游戏的瞬间，玩家们就进入了一种真实的4D VR场景中。为什么说是4D VR，因为在VR模拟真实场景的情况下又增加了触感等多维度的感受。而且不用充钱，不用挂机，不用打怪练级，不用看广告。和以前的平机游戏一样的三条命玩到底。或许又要说到是情怀了，但确实是没有毁童年。将童年那些美好的回忆又都勾回来了。

剧情还是老套那种现实中的lows们通过虚拟空间变成英雄从而回到现实中变得更加团结的故事。作为1995年《勇敢者的游戏》的正统续作..虽是续作但两部影片却是独立的故事，只有一些细节（如“尤曼吉”本身、熟悉的鼓声、和刻有第一部男主角名字的丛林小屋）与前一部有所关联，而“尤曼吉”也从飞行棋与时俱进般的演变成了电子游戏，..总的来说整部影片就是一部欢乐的丛林冒险故事，几位主角（游戏内）个人感觉除了女主凯伦·吉兰Karen Gillan有点没放开以外 其他都很到位，“巨石”强森Dwayne Johnson更是一改往日严肃正直的硬汉形象各种卖萌搞怪 笑点多多..整部影片唯一让人感觉不足的是无论是片尾还是冒险的结尾都显得太过简单草率，让人感觉多少有些虎头蛇尾……但还是很推荐小伙伴们去影院观看的

PS：虽然两部影片没有太多联系，但还是推荐没有看过95年《勇敢者的游戏》的小伙伴去找来看看，这部影片真的很棒.....在此也悼念一下罗宾·威廉姆斯Robin Williams 感谢他带给我们的欢乐..