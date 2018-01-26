《公牛历险记》是美国二十世纪福斯公司出品的动画电影，由卡洛斯·沙尔丹哈执导，约翰·塞纳、凯特·迈克金农、莉莉·戴领衔配音。该片于2018年1月19日在中国上映。
卡洛斯·沙尔丹哈毕业于纽约视觉艺术学院，获动画艺术硕士学位。2011年导演并参与配音的电影《里约大冒险》豆瓣评分8.3分，2014年导演并参与配乐与编剧的电影《里约大冒险2》豆瓣评分7.6分，2014参与导演和编剧的电影《里约，我爱你》豆瓣评分6.6分，2010年以前他主要负责的是《冰川时代》系列的导演工作。
编剧罗伯特·L·贝尔德2013年参与编剧的电影《怪兽大学》豆瓣评分8.0分，2014年参与编剧的电影《超能陆战队》豆瓣评分8.6分。
编剧蒂姆·费德勒尔没有历史作品，此次是第一次编剧。
编剧布拉德·科普兰2010年参与编剧的电影《瑜伽熊》豆瓣评分6.2分，2013年导演并编剧的电影《咖啡镇》豆瓣评分6.3分。
编剧罗恩·伯奇2010年之后没有历史作品，和另一位编剧大卫·基德一样这次是2010年后第一次编剧。
编剧唐·莱默2011年编剧的电影《里约大冒险》豆瓣评分8.3分，2014年参与编剧的电影《里约大冒险2》豆瓣评分7.6分。
罗伯特·劳森和曼罗·里夫是原著《爱花的牛》的作者。
看这部电影是因为国外动画片基本质量都不错，所以我个人比较喜欢看。
目前该片豆瓣评分7.5分票房突破8000万，言归正传讲电影。
（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）
标签： 影评(13051)
--------------------