《公牛历险记》是美国二十世纪福斯公司出品的动画电影，由 卡洛斯 ·沙尔丹哈 执导， 约翰 ·塞纳 、 凯特 ·迈克金农 、 莉莉 ·戴 领衔配音。该片于 2018年1月19日在中国上映。









卡洛斯 ·沙尔丹哈

毕业于纽约视觉艺术学院，获动画艺术硕士学位。 2011年导演并参与配音的电影《里约大冒险》豆瓣评分8.3分，2014年导演并参与配乐与编剧的电影《里约大冒险2》豆瓣评分7.6分，2014参与导演和编剧的电影《里约，我爱你》豆瓣评分6.6分，2010年以前他主要负责的是《冰川时代》系列的导演工作。









编剧

罗伯特 ·L·贝尔德

2013年参与编剧的电影《怪兽大学》豆瓣评分8.0分，2014年参与编剧的电影《超能陆战队》豆瓣评分8.6分。









编剧

蒂姆 ·费德勒尔

没有历史作品，此次是第一次编剧。









编剧

布拉德 ·科普兰

2010年参与编剧的电影《瑜伽熊》豆瓣评分6.2分，2013年导演并编剧的电影《咖啡镇》豆瓣评分6.3分。









编剧

罗恩 ·伯奇

2010年之后没有历史作品，和另一位编剧

大卫 ·基德

一样这次是 2010年后第一次编剧。









编剧 唐 ·莱默

2011年编剧的电影《里约大冒险》豆瓣评分8.3分，2014年参与编剧的电影《里约大冒险2》豆瓣评分7.6分。









罗伯特 ·劳森 和 曼罗 ·里夫 是原著《爱花的牛》的作者。









看这部电影是因为国外动画片基本质量都不错，所以我个人比较喜欢看。









目前该片豆瓣评分 7.5分票房突破8000万，言归正传讲电影。



