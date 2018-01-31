《勇敢者游戏：决战丛林》是由美国索尼哥伦比亚影片公司出品的动作冒险巨制电影，由道恩·强森、杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰等一线好莱坞群星联袂主演。《勇敢者游戏：决战丛林》于2017年12月20日北美上映，2018年1月12日在中国大陆上映。
导演杰克·卡斯丹2011年导演的电影《坏老师》豆瓣评分5.8分，2014年导演的电影《性爱录像带》豆瓣评分5.4分，相比他2010年以前执导的电影分数低很多。
编剧克里斯·麦克纳和编剧埃里克·萨默斯2017年参与编剧的电影《乐高蝙蝠侠大电影》豆瓣评分8.0分。
编剧斯科特·罗森伯格2010年制片并编剧的电视剧《欢乐镇疑案》豆瓣评分5.8分。
编剧杰夫·皮克纳2014年参与编剧的电影《超凡蜘蛛侠2》豆瓣评分7.3分，2016年参与编剧的电影《第五波》豆瓣评分4.6分，2017年参与编剧的电影《黑暗塔》5.0分。
编剧克里斯·范·奥斯伯格2005年之前有编剧作品，之后一直没有作品直到本片参与编剧。
看这部电影主要是因为想看的电影基本都看过了，很久以前看过的《勇敢者游戏》主演罗宾·威廉姆斯2014年自杀身亡了。之前看过他出演的最后一部电影《博物馆奇妙夜3》，没想到一个演喜剧的老戏骨这样结束自己的生命真是让人唏嘘不已。
不知道他不在的情况下这部新版是否能拍出新意，趁着轮休去电影院看一下。
目前豆瓣评分7.2分票房已突破4个亿，言归正传讲电影。
（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）