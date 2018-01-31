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IMAX3D观影跑男3后感：血脉喷张！

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2018-1-31 13:44:15

作为三部曲最终章：移动迷宫3看起来已经与移动迷宫没什么关系了，好像更应该叫“拯救小伙伴米诺”。开始的偷火车场景很西部风，紧紧围绕找米诺，救米诺展开，故事细节处理的不太理想，很没逻辑的，居然辛辛苦苦吊回来的车厢里没有米诺，救人可以这么粗心麽。。但就一般动作科幻片而言，场面血脉喷张感我是要给满分的。沙盒化的建筑特效在IMAX的视觉下呈现的效果十分宏大，延续了前几部的风格，看着托马斯一行人从稚气的少年长大到如今的肌肉壮汉，这份特殊的观影感受也许才是观众最值得体味的。托马斯，纽特，米诺铁三角组合再次短暂合体，特蕾莎夹在两派当中里外不是人，布伦达是怀孕了怎么我是看不太懂，至于她为什么能自我愈合难道怀了托马斯的种。。。额，就像纽特说的，用了三年逃出的地方现在又要想尽办法进去，就是死亡解药的主旋律。他们都以为米诺是关键，可是观众却看得太清了，托马斯明显才是最重要的关键，是真解药呀。所以，情节上这部片子并没有给我太多的惊喜，手法平淡，就连最后托马斯中弹倒地了，我都确信他不会牺牲，所以让谁来做牺牲？纽特和特蕾莎，纽特的死让人惋惜，我以为血清在最后一刻能用上，但没有。特蕾莎的牺牲是注定的，算是为先前的背叛救赎吧。所以影片在最后立起的石碑具有里程碑的意义。要夸赞的是纽特给托马斯准备好的信，那口纯正的伦敦腔听起来真棒！

6.2 

移动迷宫3：死亡解药 (2018)

影评(51)

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移动迷宫3：死亡解药/Maze Runner: The Death Cure(2018)
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