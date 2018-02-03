《移动迷宫 3：死亡解药》是移动迷宫系列影片的第三部，由二十世纪福克斯电影公司出品，由韦斯·波尔执导，迪伦·奥布莱恩、卡雅·斯考达里奥、托马斯·桑斯特、李基弘领衔主演的科幻冒险片。该片讲述了托马斯率领的林间斗士在经历了迷宫逃脱和末日丧尸的生死考验后，迎来最后的正邪较量。该片于2018年1月26日在北美、中国同步上映。





导演

韦斯 ·鲍尔

2012年导演的动画短片《废墟》豆瓣评分7.1分，2014年导演电影《移动迷宫：迷宫行者》豆瓣评分6.8分，2015年导演电影《移动迷宫2：烧痕审判》豆瓣评分5.7分。









编剧

T·S·诺林

2014年参与编剧的电影《移动迷宫：迷宫行者》豆瓣评分6.8分，2015年参与编剧的电影《移动迷宫2：烧痕审判》豆瓣评分5.7分，2017年参与编剧的电影《凤凰城遗忘录》豆瓣评分5.9分。









编剧

詹姆斯 ·达什纳

2014年参与编剧的电影《移动迷宫：迷宫行者》豆瓣评分6.8分，2015年参与编剧的电影《移动迷宫2：烧痕审判》豆瓣评分5.7分，没有其它编剧作品。









看这部 电影是因为之前看过前二部，所以有始有终把大结局第三部看掉。其实《移动迷宫》系列和《分歧者》《饥饿游戏》一样都是通过科幻小说改编的电影，不过就分数表现来讲差不多都是江河日下的感觉。反乌托邦式的科幻小说每个人看下来会有不同的感觉，但是变成电影展现的镜头是一样的可能和脑海的预期会有区别。









目前该片票房已突破 2个亿豆瓣评分5.4分，言归正传讲电影。



