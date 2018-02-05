没有迷宫的《移动迷宫3》观影体验

很多时候没有抱着太多期望的时候看一部影片，反而能收到还算可以的观影体验。这部《移动迷宫 3 ：死亡解药》就算是，比起前作那堪称灾难的四不像电影，本作并没有网上传说的那么差，反而还算比较好的结束了这个系列。

因为编辑罢工等一些的原因， 2000 年后好莱坞的原创电影，除了诺兰大神以为，已经少之又少。之后大多电影的剧本基本上都是通过翻拍、漫改和小说改编等成型的。很多小说改编的系列，都可以说是爆款大买，远的有《哈利波特》系列和《指环王》系列，让华纳和新线赚的盆满钵满。近的《饥饿游戏》和《暮光》也非常成功。本作也是通过詹姆斯 · 达什纳的同名小说改编而来。而在中国看过原作小说的非常至少，所以中国票房一直不好。

拉回电影本身，前半部的影片基本上不错，节奏紧凑。开场的火车营救很有《速度与激情》的风格，但中后期的节奏就很是拖沓，主角为救感染病毒的同伴，来回折腾。加上后面例如反派永远死于话痨， BOSS 良心未泯却被手下毙命等万年老梗，使之沦落俗套。但画面还不错，由于看的是 IMAX 版，是近期很少的使用全画幅放映的影片，画面效果还是比较 OK 的。 演员方面到时有几个熟悉的老面孔，小拇指在片中依旧是一个喜欢玩弄是非的反派。女主角曾在去年的《加里比海盗 5 》有过比较惊艳的亮相。其他美式小鲜肉的颜值也对的起这个主要对标美国青少年人群为观影目标的系列。

总的来说这是还能看看的大杂烩电影，作为春节前最后一步好莱坞动作片，勉强还算及格。

移动迷宫3：死亡解药

Maze Runner: The Death Cure

(2018)