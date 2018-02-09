《马戏之王(2017)》：噱头，那是欢乐的开始

首先很感谢时光爸爸翻牌子选了我，在时隔这么多时间后再次团聚在时光网的小伙伴旁边，感觉到很开心，再次回到imax厅的感觉也很好，屏幕大就是爽。又可以在真皮座椅上看着大屏的电影了。imax的感觉依然是很棒，这次的电影很适合在这种大屏的氛围下观看。

最开始裁缝的儿子为了让喜欢的姑娘过上他认为的幸福生活，拼命努力弄出了点名堂后差点走了弯路，最终还是回归了家庭的这样一个故事。其实要真要说故事，真的只能说这么多。作为一个传记类电影我觉得它真的差了一些，和去年的爱乐之城也差了一些。但是休叔和扎克埃夫隆的出现还是把情节拉宽了些，歌舞片是扎克的擅长，也确实让这本传记变成了歌舞片。休叔出场的时候不得不说让我一度不得不认为他也是这群奇异人士的一员，金刚狼的印象太深。但是故事的音乐场景、不断去探索自己生活高峰的内容和虽然是互相利用，但是还是帮助这些在黑暗中的人们成长出了自己应该有的样子都是这个电影的亮点，当然还有里面的歌曲。

巴纳姆利用噱头构造了一个封闭的欢乐的世界给了观众们。每个人在博物馆里面忘情的拍着手，享受着只是外貌不同于自己的人带来的多于自己生活的快乐。虽然是被欺骗，但是愿意接受这样的设定才会更能享受着生活。只是幸福总是遭人嫉妒的，不断有人去骚扰着一点点起步的事业，直到巴纳姆在林德面前把噱头玩坏，毁在了自己的手上。重新起步也是妻离女散，好在相同经历的人都有着强大的意志，于是帐篷里的人们真正上演着马戏，而那个建帐篷的人却回到了本来的生活，拱手交出了噱头，回归快乐。



