The Greatest Show--评《马戏之王》

感谢时光网给予的《马戏之王》观影机会，IMAX宽阔巨大的屏幕以及招牌的低音效果把这部歌舞片的精髓展示的淋漓尽致,2D版的画面更是锦上添花，再度让我体验到了IMAX的无穷魅力。

“最高尚的艺术是带给人们快乐”。《马戏之王》看完我真心觉得无比快乐，《This is me》、《The Greastest Show》、《A Million Dreams》等等片中的歌曲实在是太棒了。这些影片结束后值得反复聆听的音乐包含了众多元素和主题。不仅有着对未来的憧憬，也有对现实的控诉，更有对爱情的追求。作为一部歌舞片，本片的音乐部分毫无疑问是满分水准，绝对值得称道。

这是一场视听的盛宴，这是一次人性的狂欢。《马戏之王》在听觉板块做到极致的同时剧情上也并不落下风。虽然故事是类似较为老套的个人成长传记史。但在过程中掺杂了友情、爱情以及思想的挣扎和蜕变。片中对于种族歧视、阶级分层等社会不平等现象的抨击也是那么铿锵有力，令人动容。我会感叹马戏团中那群“奇人”对于家HOME这个概念的热爱和守护情怀，也会赞美夏瑞蒂这个富二代身份妻子的优秀品格，也会祝福菲利普和安之间的爱情之旅。