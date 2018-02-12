《马戏之王》This is the Greatest Show

人生第一次，一部电影三刷全是IMAX。这部电影就是狼叔的歌舞片《马戏之王》。感谢时光网的五角场万达IMAX观影活动，我觉得这部片子真得太适合IMAX观影了。艳丽的色彩，华丽的服饰，养眼的主演加上炫丽的舞蹈，动听的音乐，看IMAX真得堪称完美。话说五角场万达刚新开了一个三星LED厅，一个没有放映机的高清屏，去体验了一下，清晰度亮度以及哈曼音响设备真得没话说，非常好。然后就是因为屏幕的成本太高，以至于屏幕只有普通屏的大小，相比于IMAX沉浸感，还是差了一些。相同的价钱，我感觉我觉得会选择IMAX。这是题外话。

回到电影，《马戏之王》取材自真人真事，狼叔在片中饰演“马戏团鼻祖”P.T.巴纳姆。故事讲述了身处社会底层的巴纳姆依靠自己无穷想象力和锲而不舍的精神，从经营博物馆到一手开创世界上第一家马戏团的故事。点映后我就看到某些影评人会开始质疑P.T.巴纳姆这个人的RP问题。认为这部电影过份的美化了这个人物等等。。。但我想说这其实就是一部歌舞片，并不是传记，美化和修饰都是正常的。

全片的音乐虽然偏流行，但真得好听，看完电影就下载了原声大碟来听。整部电影除了开场和结局的群舞，最爱狼叔和扎克在酒吧谈判的一段，连边上的酒保的配合也满满都是戏。然后就是扎克与赞达亚空中飞人的对唱，太美了。还有就是瑞典歌姬珍妮林德的《Never Enough》，惊艳~

总之太爱这部电影了，虽然歌舞片在国内，特别是二，三线城市票房并不尽如人意。但相信慢慢培养，会有更多人会喜欢上歌舞片的。This is the Greatest Show！