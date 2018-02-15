网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>Mtime上海时光影迷会>>最高尚的艺术是给他人带来快乐——P.T.巴纳姆

最高尚的艺术是给他人带来快乐——P.T.巴纳姆

加入收藏

2018-2-15 16:17:17

     《马戏之王》的“This is me”在第75届美国电影金球奖角逐中，击败呼声很高的《寻梦环游记》的“Remember me”勇夺最佳原创歌曲奖，并获2018年第90届奥斯卡最佳歌曲提名。很荣幸参加时光影迷会组织的IMAX《马戏之王》观影活动，在IMAX大银幕上欣赏一场华丽浪漫的视听盛宴。

      电影取材真人真事，讲述传奇人物P.T.巴纳姆奇思妙想地开创世界上第一家马戏团的励志故事。故事平铺直叙，起伏不大，剧情简单，并揭示当时的阶层地位和种族差异。作为歌舞影片，影片11首歌曲词曲全部由凭借《爱乐之城》获得奥斯卡最佳原创歌曲大奖的 Benj Pasek & Justin Paul音乐团队负责创作，百老汇出身的休.杰克曼、扎克.埃夫隆、米歇尔.威廉姆斯、丽贝卡.弗格森、赞达亚携百老汇众星奉上一场精彩的歌舞大秀。除了舞台瞬间转换下基拉.赛特尔激昂表演的称冠单曲《This is me》外，个人非常赞赏休.杰克曼、扎克.埃夫隆和酒保三人完美配合完成的《The other side》绝伦片段，三人歌舞的走位、节拍的掌握、酒杯的平移控制都精准无比；扎克.埃夫隆和赞达亚深情演绎的《Rewrite the stars》再现扎克.埃夫隆《歌舞青春》三部曲时的辉煌。原创歌曲下的曼妙舞步完美地表达了角色当时的情绪和内心独白，时而激昂，时而抒情，感染力非常强，可谓视听双收，值得推荐。

8.0 

马戏之王 (2017)

影评(71)

收藏(774)

马戏之王/The Greatest Showman(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/4183519/blog/8030904/
--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
Mtime上海时光影迷会 12492

RSS订阅

Mtime上海时光影迷会

78515名成员4617个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 