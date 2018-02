最高尚的艺术是给他人带来快乐——P.T.巴纳姆

《马戏之王》的“This is me”在第75届美国电影金球奖角逐中,击败呼声很高的《寻梦环游记》的“Remember me”勇夺最佳原创歌曲奖,并获2018年第90届奥斯卡最佳歌曲提名。很荣幸参加时光影迷会组织的IMAX《马戏之王》观影活动,在IMAX大银幕上欣赏一场华丽浪漫的视听盛宴。

电影取材真人真事,讲述传奇人物P.T.巴纳姆奇思妙想地开创世界上第一家马戏团的励志故事。故事平铺直叙,起伏不大,剧情简单,并揭示当时的阶层地位和种族差异。作为歌舞影片,影片11首歌曲词曲全部由凭借《爱乐之城》获得奥斯卡最佳原创歌曲大奖的 Benj Pasek & Justin Paul音乐团队负责创作,百老汇出身的休.杰克曼、扎克.埃夫隆、米歇尔.威廉姆斯、丽贝卡.弗格森、赞达亚携百老汇众星奉上一场精彩的歌舞大秀。除了舞台瞬间转换下基拉.赛特尔激昂表演的称冠单曲《This is me》外,个人非常赞赏休.杰克曼、扎克.埃夫隆和酒保三人完美配合完成的《The other side》绝伦片段,三人歌舞的走位、节拍的掌握、酒杯的平移控制都精准无比;扎克.埃夫隆和赞达亚深情演绎的《Rewrite the stars》再现扎克.埃夫隆《歌舞青春》三部曲时的辉煌。原创歌曲下的曼妙舞步完美地表达了角色当时的情绪和内心独白,时而激昂,时而抒情,感染力非常强,可谓视听双收,值得推荐。