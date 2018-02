《敦刻尔克(2017)》：每一份对于和平的向往都应该被仰望

又见诺兰,又见战争片。不同于其他的战争片,这部片子讲的是撤退,原来撤退也是一种胜利,这部期待了很久却没有在电影院看到的片子,终于在今天看完了,很遗憾没有体会到电影院欣赏战争片的机会。我想我是错过了一些精彩,因为就连在电脑上看都能深深被吸引,更何况是电影院呢。

战争带来的都是痛苦,血肉模糊。不仅仅是要被撤离的陆军,他们每个人有秩序的等待在海边,等待着海峡对岸的船只将他们接回到自己的故乡,还有海上舰队上的人们和天上一直在守卫他们的人。每个人都在为这场撤退做着自己的努力,每个人都很用力的描绘着当时紧张的场景,以至于到了最后的结尾,我还是意犹未尽的想知道那个空军飞行员的结局会不会还藏在字幕的背后,会不会成为诺兰给我的惊喜。当然这部影片就是最大的惊喜,战争不仅在于战斗的胜利,还在于生存。

电影中有句话印象很深,一个发毯子的老人对着每个人说着Well done,直到一个人忍不住去和他说,survival is all we done.他还是回答,that‘s enough.可见大家对于生存的渴望都是如此,我们已经足够用力去追求了些当时不敢追求的东西,以致即使活下来也是可以被仰望的,因为你们活下来才是最好追求和平的方法。

想起很多个月前看到的一句话,我们哪里是生活在和平年代,我们只是恰好生活在中国。我们向往和平,我们不去招惹是否,我们不去主动出击,我们对于和平的向往应该被仰望。

最好的战争片不是看完后记住那些恢弘的战争场景和胜利挥舞的旗帜,而是看完更加珍惜和平,看完后更加对和平充满向往。