春节档其实就是影片的照妖镜

不知道从什么时候开始，春节老百姓热衷的不再是走街串巷，相约一家人一起去看电影早已成为了一种时尚或者说是一家人的另外一种团聚方式。虽然我一如既往的一人去观影，但是明显的可以看到，影厅里一家子，甚至是带着爷爷奶奶，外公外婆的去看电影的人非常的多。

仿佛看到中国电影市场依旧气势磅礴，片方都赚的盆满钵满。但是，这个档期也是最检验电影本身质量的照妖镜。





捉妖记——四部里面质量最差，没有完整的故事，恶意的卖萌和无脑已经让这个本身颇有潜力的系列走入了死胡同。圈钱可以，但也请带脑子。这种糊弄人的东西，票房如此高，这个事情本身可比电影滑稽多了。唯一算是亮点的也就只剩下李宇春的一口四川话了吧。





西游:女儿国——拜原著所赐，我本来以为会被改的面目全非，甚至毫无节制的卖肉和卖蠢。但发现还算凑合，特效处理的不错，尤其是各种液体的表现。基本处在可以看看的范畴里。只是这个BOSS的动机实在是经不起推敲。





唐人街探案2——其实一开始看预告的时候特别担心会变成无脑贺岁。但看下来吧，emmm~至少还在探案。但是有些笑点的设置实在太老套，低俗外加无聊了。看到一半其实就知道Q和凶手是谁了。希望第三部的悬念设置能更高明些吧。



