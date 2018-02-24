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你现在的位置：首页>>群组>>Mtime上海时光影迷会>>【红海行动】作业

【红海行动】作业

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2018-2-24 18:12:24

   这次春节在吉林玩儿，行程安排中有一天写着自由活动，立马开心的买好票飞奔去电影院了。

   观影之前没看过预告片，只知道几个主演，以及内容是军事方面题材。万达Imax厅音效和画面都很棒。

   果然一开场就直奔主题，蛟龙们营救被劫船只和人质，气氛相当紧张刺激，军事气息扑面而来。而后模式很套路，开场小任务，正文主线任务+支线任务。意外的是这个紧张刺激竟然持续了整场。突突突几乎无休止的枪炮声着实考验肾功能。

   任务中不断有人死去，不管敌方还是我方，这点很真实，战争面前谁也没有光环，人死都会变肉。蛟龙们虽然训练有素、随机应变功力厉害，但少不敌多、客场作战、武器不熟等都很致命。真·硬仗无疑。   

    虽然死了几个优秀军人，只为了解救几个人质，觉得很不划算，但“听党指挥 能打胜仗 作风优良”，服从命令执行任务才是他们本职。

   敌方狙击手真的是本片最佳，MVP没跑了。老成却年少，人狠话不多，狙击术还高。真要是给他配个观察员，怕是黄景瑜没胜算。

   影片尺度真的相当大，血肉模糊，直接揭露残酷战争场面。犹记得上次看到这么高清的断腿之类是在血战钢锯岭。然而红海有过之无不及，断手断脚断啥都有，还有斩首画面，特别厉害。暗想是怎么过审的，再一想，总菊有几个师，在军方爸爸面前，怕是要提供上门献龙标服务了。

   后来看了微博上的详解装备武器战术之类，才知道本片专业程度那么高，细节那么到位。服气。

 

8.2 

红海行动 (2018)

影评(85)

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红海行动/Operation Red Sea(2018)
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