《红海行动》赢且稳赢的“高招”





近两年，军事动作电影似乎有两个里程碑，一个是吴京的孤胆英雄电影《战狼2》，后就是“蛟龙出海”获得超高口碑票房逆袭的《红海行动》。在我看来，这部故事发生在“伊维亚”共和国的闹腾电影，不过是继续采用了一些嗨翻国人确保票房稳赢的招数。

为了确保观影效果，我贡献了2张IMAX3d票，算是对得起这个军种了。海政影视也还行，比空政的《空天猎》好多了。视觉上，除了红海行动的片名logo从海中浮现、狙击时采用的子弹时间、1130近防炮拦截火箭弹少数几个镜头，不觉得这部电影有采取3d格式的必要，并没有体会到多少3d电影的震撼。心理上，《红海》全程高能一路突突突，比玩2个多小时的《使命与召唤6》还累，感觉就是看了一季压缩版的《反击》。综合观感上，没有看到所谓好莱坞未来十年也拍不出来的深度，林超贤用好了一些普通招数，成功的用一部升级包装的港式枪战片将中国观众带进了一条歧路。整部电影处处让人想起《黑鹰坠落》、《太阳泪》、《生死狙击》、《绝密飞行》、《反击》、《末日孤舰》等外国战争题材影视作品，为了体现战争残酷有种为了展现血腥而血腥的刻意渲染。在以此体现战争残酷性上，还不如只将战争作为片段的《芳华》，点到即止却又深深触动。演员表演上，张译演军人阳刚气还不够足，举手投足还是史班长和孟烦了那个屌兮兮的样子。海清的表演处处尴尬，比如面对自己的车被装炸弹劫后余生和助手被砍头，都显得那么镇定自若，还有中国女星特有的怒目圆睁。至于其他人，不太记得住。

招数一：改编自真实事件

真实是决定战争电影质量的一大法宝。战斗民族俄罗斯从二战的《女狙击手》、阿富汗战争的《第九突击队》、到第二次车臣战争的《风暴之门》，有其真实背景、任务和事件，所以尽管这些电影不算太优秀，却是能打动人感染人的。《拯救大兵瑞恩》《黑鹰坠落》《我们曾是战士》《血战钢锯岭》《孤独的生还者》这些改变自真实事件的好莱坞战争大片，不仅战争场景真实过硬，人文情怀和人物刻画都是成功的。为什么救一个大兵（private），是为了让自己的公民不用承受失去所有儿子的惨绝人寰。索马里美军特种部队阵亡18人，可谓失败的特种作战行动，为什么要拍到大银幕上丢人现眼，是为了一种leave no man behind的精神准则，即使失败也不能抹杀军人的杰出贡献。《我们曾是战士》空中支援战机投下的凝固汽油弹因投弹距离太近，无情的火焰消灭越南人的同时，也吞噬了战线另一侧的几名美军，但战士的职责就是严守防线、奋勇杀敌。《血战钢锯岭》更是在战争中将视角指向了一个不愿意开枪杀敌却要服役报国的义务兵。其实我们也有改编自真实事件的优秀战争电影，人物不仅有原型、甚至有性格缺陷、有的还有让人忌恨的北京关系，这就是《高山下的花环》。同时期的中国战争电影我看的不是太多，只记得《闪电行动》《南海风云》等等了，那个时代的侦察兵（特种兵）不可能留洋到委内瑞拉特种兵学校集训，没有值得炫耀的国际竞赛奖牌，可谁能磨灭他们的牺牲和战斗的伤痕？

也门撤侨事件中，临沂舰3月29日靠港，30日就带着侨民转移了，撤侨组织出力最多的还是中国大使馆和背后的祖国，海军陆战队不过是在码头设立警戒线、一枪未发。这就是《红海行动》最大的背景，而撤侨行动一枪未发正体现了组织的严密性和行动的成功。你要说电影是艺术加工只要扬我国威就行，无所谓真实性，要不你去看纪录片。那也行，可这跟古罗马公民踊跃的观看角斗竞赛有什么区别，更别说比肩《黑鹰坠落》了。湄公河惨案中的背后势力，泰国陆军军方主谋至今没有归案，现在又把一枪未发的撤侨行动说成是战天斗地的人质解救事件（尽管要解救的人差不多死光了）、干预核危机，这脸上的金你们贴的不烫么。林超贤在专访中也承认，“行动”的那部分是没有的事，所以这两部电影中这个香港导演只是打工仔，他做好自己要做的就行了，至于要表达什么，实在管不了。可能，《战狼2》也好，《红海行动》也好，我们是急于告诉世人，解放军特别是海军将来是要有所作为的，尽管我们没有像《战狼2》《红海行动》那样，发射导弹支援冷锋、派出蛟龙突击队一路杀杀杀，可不代表将来不会，不管对象是非洲某国、某小国伊维亚或是中亚那个抹布国（马布）。

招数二：做中国的卖拷贝

这部电影中，林导将爆炸当量、枪械道具和重火器若干火爆元素和战争的血腥残酷运用到了一个极致，这是观众大呼很燃很过瘾的重要元素。林超贤是一个对枪械道具痴迷的人，所以“这一次我们用欧盟装备”。实际，这个梗跟国际法不允许携带本国武器进去无关，而是道具准备、摩洛哥旅游业和电影观赏性多方面的考虑。伊维亚政府自身难保，国家领导都需要中国舰挺戒护出国，甚至最后临沂舰都发动无人机空袭了，还有闲心关心这支突击队拿的什么枪？海军不解释还好，一解释有点那啥。《湄公河行动》中，丛林战斗中出现的五花八门的枪支让人感觉，境外行动的警察不专业，而是临时拼凑的一支队伍。有美制m4a1、德国的mp5k，还有捷克的vz58，好像还有加拿大的突击步枪和国产05式微声冲锋枪。枪支口径太多，m4和vz58是北约5.56毫米，加拿大那个是7.62毫米，mp5是9毫米，05式是5.8毫米。这样一场冲入敌人老巢的战斗，子弹打没了是极其可能的，弹药不通用，分分秒秒等死吧。《红海行动》中，有所改进，武器主要是5.56毫米的北约口径枪弹，包括scar步枪、cz805、m249、mg4轻机枪等，却仍然没有安排一直具有稍强压制力的7.62毫米轻机枪，另外很少看见此片中有人换弹匣、机枪上也没有安装瞄准镜。

除去枪支，林超贤其他的就更不明白了。比如狙击手和迫击炮伏击，一只耳既然能指挥迫击炮阵地轰击蛟龙队的狙击手，为什么不能为其指示弹着点，继续轰击蛟龙队和车队，自己还不用暴露射击位置。又如m60和t72坦克大战，谁跟你约好了，恐怖分子的坦克只装杀伤爆破弹、破甲弹，而不装坦克必备的穿甲弹。T72坦克挨了那么多炮，实战中早就歇菜甚至殉爆了。以色列的m60坦克就成功击毁大量t72，t72坦克被击中最常见的画面就是炮塔和底盘身首异处。还有看似让人凝神静气的子弹时间，特别是时钟的滴答滴答声，纯属画蛇添足。为解救游轮直升机上的狙击手开火时，直升机位于船首射击距离不过两百米左右，子弹却在滴答声中飞了好几秒，要知道88式狙击步枪，子弹出膛速度都是八九百米每秒。女机枪手用“毒刺”单兵防空导弹射击恐怖分子直升机，那么短的距离直升机不放红外干扰弹直接一摆尾躲了过去，躲过去导弹还掉头杀回来命中直升机。如果有这能力直升机还能躲得掉？毒刺你是故意留着高过载机动能力不用，非得画个圈圈凸显牛掰么？

招数三：蛟龙突击队

如果蛟龙突击队的战斗力和纪律性是电影中那样，真的很让人担心。大名鼎鼎的swat特警队，即special weapon and tactics，就是不仅要有特种武器，还要有战术。特殊的战略战术而不是死磕，这也是世界特种部队建立并践行的一条重要准则。《孤独的生还者》中，4名执行侦察监视任务的海豹队员被敌人发现，为了求生不得不和蜂拥而至的塔利班死磕。实际行动中，特种部队是要避免和敌人进入胶着状态的。小规模事件，比如解救菲利普船长，海豹队员长期戒备关键时刻三枪同时击毙三名海盗，这就是功夫。更重要的事件，如击毙本拉登的“海王星之矛”行动，海豹也是乘坐直升机低空渗透，完成任务后撤离，这是我们最高核心都念念不忘的大体系支撑之下的精兵行动，奥巴马一班人都坐在战情室看实况。解救人质更是这个道理，需要精心筹划、审慎行动，而不是一个一两秒想出来的“方案”。慕尼黑惨案中，现场指挥官仓促下令开火，德国警方与恐怖分子爆发枪战，最终11名以色列运动员全部死亡。蛟龙突击队好了，不请示汇报，队长一个副营职军官就决定把黄饼的事管了（让领导特别是政委情何以堪），把其他人质一并救了。

别说队长，黄饼的事不仅是别国内政还有极大行动风险，就是临沂号舰长都只有请示上报的权利，然后再由护航编队指挥员向坐镇军委联指的国内首长汇报。蛟龙突击队中，我谁都不服，就服开挂女机枪手佟莉，此人在小镇解救人质时上半身和腿部被命中6枪，浑身是血手指都打断了，战斗结束时却还能敬一个标准的军礼，并像没有负伤一样参加后面的抢黄饼战斗，这位妹妹是吃了菠菜吗？

这部电影好看不好看也不是林超贤一个人的锅，海政影视应该参与度相当高，比如最后一段明显和电影脱节的南海巡逻拦截美舰，这广告切入得太生硬了嘛。还有1130近防炮拦截火箭弹，在一两个舰身宽度的距离内，近防炮居然能拦截5-6个目标，真乃神炮。这个桥段来自于美剧《末日孤舰》，只不过《末日孤舰》中美舰分批拦截目标而且受伤了，而我们神勇，一次打一片而且无一遗漏。最后，《红海行动》之后肯定有很多《行动》类型片，看我们能因为此类高质量yy片，掀起并承受几次集体高潮。